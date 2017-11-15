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новость Особенно из иностранных

Госдума приняла закон о зарубежных СМИ - "иностранных агентах"
15.11.2017
Госдума. Фото Граней.Ру
Госдума. Фото Граней.Ру
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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, позволяющий относить зарубежные СМИ к категории "иностранных агентов", сообщает ТАСС. Для вступления закона в силу его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации) могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников", - гласит новая норма.

На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, эта норма не распространяется.

Кроме того, к иностранному СМИ могут быть применены положения закона об НКО, "регулирующих правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента".

Принятые Госдумой нормы составят части 3 и 4 статьи 6 закона "О СМИ". Принимались же они в рамках второго и третьего чтения изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Такой прием применяется, чтобы не рассматривать новые инициативы в качестве самостоятельного законопроекта, что значительно ускоряет их прохождение.

Во вторник поправки были внесены в Госдуму и одобрены комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи. Авторами поправок выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители всех четырех фракций и ряд депутатов.

Как рассказал вице-спикер Петр Толстой, решать, какое СМИ подпадает под статус "иностранного агента", как и в случае с НКО, будет Минюст. Для объявленных иноагентами СМИ вводится обязанность маркировать свою принадлежность к данной категории. Отвечая на вопрос, будут ли лишать СМИ лицензии, если оно откажется зарегистрироваться как иноагент, Толстой сказал, что "такое СМИ перестает работать на территории Российской Федерации".

Между тем депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк сообщил, что комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета рассматривает еще одну инициативу. Предлагается обязать иностранные государства или организации, образованные при поддержке иностранных государств, реализовывать свои проекты в России только в партнерстве с российскими структурами и с разрешения российских властей. Это, пояснил единорос, сделает прозрачными цели и задачи таких организаций.

В понедельник первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что под действие поправок может подпасть ряд зарубежных СМИ, в том числе радио "Свобода", Deutsche Welle, CNN, "Голос Америки".

10 ноября Володин заявил, что нижняя палата парламента в течение недели может принять закон об ограничении работы зарубежных СМИ в России в ответ на "притеснения" российских СМИ в США. По словам Володина, такую инициативу могут рассмотреть уже в среду.

На другой день президент Владимир Путин пообещал, что ответ Москвы на ограничения на деятельность российских СМИ в США будет "адекватным и зеркальным".

В понедельник Russia Today America по требованию Минюста США зарегистрировалось в качестве иностранного агента.

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15.11.2017
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