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Российский пропагандистский телеканал RT America зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Об этом сообщается на сайте RT.

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее", - пояснила главред RT Маргарита Симоньян.

Зарегистрироваться агентом от RT America потребовал 9 ноября Минюст США. "Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании", - сказали в редакции телеканала. Последним сроком для регистрации был назван как раз понедельник.

10 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата может в течение недели принять закон об ограничении работы зарубежных СМИ в России. Такую инициативу он назвал ответом на "притеснения" российских СМИ в США.

На другой день Владимир Путин пообещал, что ответ Москвы на ограничения деятельности российских СМИ в США будет "адекватным и зеркальным".

В воскресенье появилась информация, что ограничения для зарубежных массмедиа будут, вероятнее всего, включены либо в закон о "нежелательных" организациях, либо в закон об "иностранных агентах".

Закон о регистрации иностранных агентов действует в США с 1938 года. Он требует, чтобы структуры - представители иностранных правительств, а также зарубежные физические и юридические лица раскрывали свои род занятий и источники финансирования.