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Голодовка Олега Сенцова продолжается третий месяц - это критический срок. Сегодня Сенцову исполняется 42 года. Это его пятый день рождения за решеткой. Поздравления и слова поддержки политзеку шлют знаменитые писатели. Акции за освобождение украинских узников пройдут в этот день в нескольких странах. Последнее письмо от Сенцова датировано 10-м июля.
Кинорежиссер, приговоренный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному "делу крымских террористов", требует свободы не для себя, а для всех украинских политзаключенных в России. Такое же требование выдвинул крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку - с 26 июня он держит голодовку в ростовском СИЗО ФСБ. Голодовку солидарности с Сенцовым с 23 мая (с некоторым перерывом до 27 июня) держит украинский солдат Александр Шумков в брянском СИЗО, с 28 мая - российский политзек Станислав Зимовец в волгоградской колонии. С 19 марта голодовку (с 12 апреля до 22 июня - частичную) в симферопольском СИЗО продолжает крымский политзек Владимир Балух. С конца июня голодовку ведет донецкий журналист Станислав Асеев, больше года удерживаемый боевиками ДНР по обвинению в "шпионаже".
ПОЛНАЯ ХРОНИКА ГОЛОДОВОК СЕНЦОВА И ДРУГИХ ПОЛИТЗЕКОВ С СЕРЕДИНЫ МАЯ
Шестьдесят восемь писателей, журналистов, драматургов, переводчиков и других членов ассоциации "Свободное слово" отправили Олегу Сенцову поздравление с днем рождения: "Дорогой Олег, знайте, мы думаем о Вас и верим, что Ваши требования будут исполнены: украинские политзаключенные вернутся домой. И Вы - вместе с ними. Мы ждем Ваши новые тексты и фильмы. С днем рождения! Сил Вам на Вашем нелегком пути!".
Среди подписантов - Светлана Алексиевич, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Алексей Слаповский, Александр Гельман, Александр Генис.
В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине представители Киева жестко потребовали от российской стороны ответить на предложение Украины обменять находящихся в неволе в стране 36 россиян на украинских политзеков в России, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Представители Украины также напомнили о срыве договоренности между Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко о посещении омбудсменами России и Украины заключенных в обеих странах. Российские представители продолжают "избегать любого ответа" на предложение об обмене заключенными, заключила Геращенко.
Требования голодовки, которую 17-й день продолжает в ростовском СИЗО ФСБ Эмир-Усеин Куку, - освобождение всех украинских политзеков, а также прекращение репрессий против крымских татар и других верующих в Крыму. Накануне в суде Куку передал на волю свое заявление, написанное еще в день начала акции. Политзек страдает от головокружений и болей во внутренних органах. Однако от капельниц с глюкозой фсиновцы его вынудили отказаться. Дальше →
Украинский омбудсмен Людмила Денисова на встрече с послом США на Украине Мари Йованович обсудила отказ российских властей допустить ее к Сенцову и другим украинским политзекам в России. В разговоре с послом Денисова подчеркнула, что "только давление международного сообщества заставит Путина допустить к посещению украинских политзаключенных хоть одного представителя, который бы не зависел от России".
Известный американо-французский писатель Джонатал Литтелл, автор романа "Благоволительницы", написал письмо Олегу Сенцову - его публикует сайт Le Nouvel Observateur. "Ваш поступок - голодовка - один из самых жестких видов протеста. Он полностью оправдан чудовищной несправедливостью, учиненной над вами и вашими товарищами, за которых вы тоже боретесь. Российская власть, столь жестокая, пытавшая вас и судившая таким особенным способом, понимает только силу; вы тоже это прекрасно поняли, и в этом для меня смысл вашего поступка - изменить соотношение сил, поменять расклад. Когда столько людей, да и политиков, выступили в вашу поддержку, это стало возможным. Путин, ради своего чемпионата мира по футболу, купленного дорогой ценой, не захочет, чтобы вы омрачили этот момент своим протестом, наделавшим столько шума, и, возможно, вашей смертью". Полный текст на русском - в нашем ФБ.
"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Разом та до кiнця! Слава Україні!"