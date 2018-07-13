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Голодовка Олега Сенцова продолжается третий месяц - это критический срок. Сегодня Сенцову исполняется 42 года. Это его пятый день рождения за решеткой. Поздравления и слова поддержки политзеку шлют знаменитые писатели. Акции за освобождение украинских узников пройдут в этот день в нескольких странах. Последнее письмо от Сенцова датировано 10-м июля.

Кинорежиссер, приговоренный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному "делу крымских террористов", требует свободы не для себя, а для всех украинских политзаключенных в России. Такое же требование выдвинул крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку - с 26 июня он держит голодовку в ростовском СИЗО ФСБ. Голодовку солидарности с Сенцовым с 23 мая (с некоторым перерывом до 27 июня) держит украинский солдат Александр Шумков в брянском СИЗО, с 28 мая - российский политзек Станислав Зимовец в волгоградской колонии. С 19 марта голодовку (с 12 апреля до 22 июня - частичную) в симферопольском СИЗО продолжает крымский политзек Владимир Балух. С конца июня голодовку ведет донецкий журналист Станислав Асеев, больше года удерживаемый боевиками ДНР по обвинению в "шпионаже".

ПОЛНАЯ ХРОНИКА ГОЛОДОВОК СЕНЦОВА И ДРУГИХ ПОЛИТЗЕКОВ С СЕРЕДИНЫ МАЯ