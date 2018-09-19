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Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
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Также: Политзеки, Здоровье, Украина, Право, Война, Россия, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Олег Сенцов

статья Еще не умер ты, еще ты не один

19.09.2018
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Олег Сенцов голодает пятый месяц. По выражению французского режиссера Кристофа Ружжиа, идет "последний бой" за спасение украинских заложников. Это удел неравнодушных одиночек.

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Слева направо: режиссеры Крисоф Ружжиа, Лоран Канте, Эмманюэль Финкель у российского посольства в Париже. Фото: political.fr

Пока в Париже Ружжиа и его товарищи - кинематографисты, философы, публицисты, правозащитники - сменяют друг друга у российского посольства на акции однодневных голодовок солидарности, в Москве активисты проводят одиночные пикеты.

Участники "Стратегии-18" выходят в центр Москвы и Петербурга с плакатами в поддержку крымских узников 18-го числа каждого месяца.

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Московская активистка Вера Лаврешина. 18 сентября. Фото: facebook.com/olgizza.vishnevetskaya

Киев готов был обменять россиян, арестованных в связи с войной в Донбассе, но Москва не откликнулась на призыв "Заберите своих".

В среду российские ученые и научные журналисты стояли в одиночных пикетах у администрации президента в поддержку идеи обмена "всех на всех".

Видео Юрия Тимофеева:

Обменять всех на всех!
Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.09.2018
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Олег Сенцов, 09.08.2018. Источник: ФБ-страница Людмилы Денисовой

Голодовка Сенцова. 132-й день

22.09.2018

Олег Сенцов 132-й день держит голодовку, принимая в день лишь несколько ложек питательной смеси. Кинорежиссер, приговоренный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному "делу крымских террористов", требует свободы для всех украинских политзаключенных в России.
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