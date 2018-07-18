Реклама

Олег Сенцов голодает ради спасения украинских заложников в России. Будут ли наказаны те, кто их захватил? Это сотрудники российских государственных органов и их добровольные помощники из числа украинцев-коллаборационистов. "Грани" по открытым источникам и материалам уголовных дел составили список самых одиозных участников преследований украинцев.

КРЫМ

Здесь репрессии развернулись сразу после начала российско-украинской войны. Их жертвами стали крымские татары, участники их национальных органов самоуправления и члены мусульманских общин.

Наталья Поклонская



Фото: личная ВК-страница



Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма, в последнее время известна главным образом эпатажными выступлениями в защиту поруганной чести Николая II. В 2014-2016 годах была одним из ключевых участников фабрикации дел против крымских татар: лично участвовала в суде по поводу ареста Олега Сенцова, поддерживала обвинение на основном процессе по "делу 26 февраля", подала иск в "верховный суд Крыма" о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, публично объявляла о возбуждении уголовных дел против участников гражданской блокады Крыма, заочном аресте председателя Меджлиса Рефата Чубарова.

Эмрали Аблаев



Фото: Википедия





Преследование крымских татар стало поводом выслужиться для лояльного российским властям главного муфтия Крыма. Он лично подавал доносы на своих единоверцев, обвиняя их в участии в исламской партии "Хизб ут-тахрир", убеждал фигурантов "дела 26 февраля" дать показания против главного обвиняемого - зампреда Меджлиса Ахтема Чийгоза. Это не помешало Аблаеву впоследствии заявить, будто именно он попросил Владимира Путина помиловать и выдать Турции Чийгоза и другого зампреда Меджлиса, Ильми Умерова, обвинявшегося в "призывах к сепаратизму". Аблаев поблагодарил российского президента за освобождение тех, кого еще недавно помогал отправить за решетку.

КТО ЕСТЬ КТО В СКР

Александр Дрыманов



Фото: moscow.sledcom.ru

Арестованный на днях генерал в июне 2014-го возглавил вновь созданное "украинское" управление ведомства - оно отвечало за фабрикацию основной массы дел против украинских заложников. Несколько месяцев спустя он требовал от матери Надежды Савченко убедить пленную военнослужащую отказаться от независимых адвокатов. В декабре 2015-го Дрыманов был назначен руководителем московского главка ведомства. Былые заслуги его не спасли: в результате конфликта между ФСБ и СКР в 2016-м ряд высокопоставленных сотрудников следственного ведомства, в том числе заместитель Дрыманова, были арестованы по обвинению в коррупции, а год спустя спецслужба уже требовала от главы СКР Александра Бастрыкина возбудить дело против самого силовика. Пока Дрыманов оставался в должности, Бастрыкин не позволял его преследовать, но в начале июня ему пришлось покинуть пост. 13 июня сотрудники ФСБ задержали Дрыманова по обвинению в получении взяток в крупном и особо крупном размере. В тот же день суд отправил его в СИЗО.

Дрыманов и до войны с Украиной расследовал важнейшие для Кремля политические дела - в его производстве находились второе дело ЮКОСа и дело о "геноциде жителей Южной Осетии" со стороны грузинских силовиков, открытое после российско-грузинской войны 2008 года.

Александр Бастрыкин



Фото: sledcom.ru



Дела по обвинению в связях с "Правым сектором" - масшабная репрессивная кампания против украинцев и эмигрировавших на Украину россиян. В самой украинской партии заявляли, что по крайней мере одно такое дело, возбужденное против похищенного на Украине солдата ВСУ Александра Шумкова, контролирует лично глава СКР. Возможно, интерес Кремля к Украине стал для Бастрыкина поводом укрепить свои аппаратные позиции, пошатнувшиеся в борьбе с ФСБ: один из фигурантов коррупционного дела СКР, бывший глава управления собственной безопасности ведомства Михаил Максименко заявлял, что преследование высокопоставленных сотрудников СКР направлено на дискредитацию лично Бастрыкина.

Игорь Краснов



Фото: sledcom.ru

Первый зам Бастрыкина генерал-лейтенант Краснов непосредственно контролирует "большое" дело "Правого сектора", по которому к 2 годам 3 месяцам общего режима был приговорен живший в Ростове украинец Роман Терновский. В марте Краснов продлил следствие по делу до 30 июня. До этого он уже отметился в ряде резонансных дел: возглавлял следственную группу по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, в декабре 2015-го утвердил ходатайство о продлении ареста болотному узнику Дмитрию Бученкову. Политические дела послужили трамплином для карьерного взлета бывшего криминалиста из Архангельска: в апреле 2016-го он стал вторым человеком в СКР, а в 2017-м получил звание генерал-лейтенанта.

Юрий Тютюнник

Первый заместитель начальника главного следственного управления СКР генерал-майор Тютюнник в январе подписал постановление о создании по делу ПС большой следственной группы из 10 человек, в том числе с участием следователей из провинции и следователей, специализирующихся на расследовании дел против военных и силовиков. Генерал лично занимался вторым делом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, причастен к фабрикации "плакатного дела" против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова и Никиты Кулаченкова. В 2011 году силовик, судя по его декларации, стал одним из самых богатых сотрудников СКР, заработав за год 11,3 миллиона рублей. В 2017-м, согласно декларации, его годовой доход оказался куда скромнее, составив около 3,1 миллиона рублей.

Карьерный интерес подстегивал не только генералов, но и их амбициозных подчиненных из провинции. Как минимум два следователя из группы, занимающейся делом ПС, уже успели получить публичную известность.

Илья Быстров



Фото: ФБ-страница Быстрова

Бывший сотрудник Ивановского управления СКР, не занимавшийся в провинции ничем особо примечательным, в 2015-м был переведен в Москву и стал трудиться в "украинском" управлении на ниве политических дел. Помимо основного дела ПС майор Быстров занимался преследованием "вербовщика" в "Правый сектор" москвича Александра Разумова, получившего семь лет строгого режима, а также делом Misanthropic Division. Сейчас Быстров фабрикует дело лидера "Черного блока" националиста Владимира Ратникова (Комарницкого). В фейсбук-переписке с одним из пользователей следователь признался, что ему обещают квартиру в Москве.

Тимофей Грачев



Фото: ej.ru

В 2012-2013 годах Грачев, на тот момент сотрудник Конаковского межрайотдела управления СКР по Тверской области, участвовал в фабрикации Болотного дела: в октябре 2012-го чиновник избил на допросе свидетеля по делу лидеров Левого фронта, левого активиста Филиппа Гальцова, а в феврале 2013 года ходатайствовал в суде о заключении под стражу фигуранта дела Александра Марголина. К нынешнему времени Грачев уже успел дослужиться до подполковника, окончательно перебраться в Москву и устроиться в "украинское" управление. Грачев занимался фабрикацией дела украинской летчицы Надежды Савченко, а сейчас работает в составе следственной группы по делу ПС. В марте 2016-го группа депутатов Европарламента призвала ЕС ввести персональные санкции против Грачева и еще 28 человек, причастных к преследованию Савченко, однако такого решения так и не было принято.

Если в следственном ведомстве есть целое управление, занимающееся только политическими делами по национальному признаку, то для рассмотрения такой юридической липы нужны и специальные судьи.

Сергей Горелов



Фото: ФБ-страница Игоря Гриба

Судья Северо-Кавказского окружного военного суда рассматривает дело 19-летнего украинца Павла Гриба, которого ФСБ выманила в Белоруссию, похитила там и обвинила в России в "склонении к терроризму". Горелов с 2015 года работает в находящемся в Ростове-на-Дону суде, через который проходят все "террористические" дела против мусульман - жителей Северного Кавказа, следствие по которым зачастую сопровождается пытками и фальсификацией доказательств. На счету самого Горелова уже три подобных приговора: по делам махачкалинца Гирея Аминова, обвиненного в членстве в "Хизб ут-тахрир", "Орджоникидзевского джамаата" (сроки до 19 лет, при том что прокурор требовал меньше; обвиняемые заявляли о пытках), жителей Кабардино-Балкарии Виктора Мухамедова и Шодмона Бегназарова, которым вменили попытку вступить в ИГ, подготовку покушения на полицейского и хранение наркотиков. До перевода в Ростов Горелов с 2010 года был судьей Владикавказского гарнизонного военного суда.

СВИДЕТЕЛИ ПО ВЫЗОВУ

Типичное "доказательство" по сфабрикованному делу - показания свидетеля или "эксперта", находящегося в зависимости от силовиков. Два таких "свидетеля" фигурируют в деле украинца Романа Терновского, обвиняемого в связях с "Правым сектором", - они дали показания об акции "Похороны Путина", прошедшей 12 июня 2016 года, в День России, у российского консульства в Харькове, в которой участвовал Терновский.

Андрей Алёнкин

Вице-консул России в Харькове на допросе сказал, что акция "была хорошо организована", а ее участники хотели "помешать празднованию Дня России" и "унизить приглашенных гостей". На празднование, по словам дипломата, были приглашены представители "пророссийских общественных организаций". В октябре 2017-го дипломат взял на себя ответственность сообщить матери пленного российского контрактника Виктора Агеева, что родная страна отказывается оплатить услуги его адвоката. Алёнкин прекратил работать в дипмиссии к весне 2018 года (по возвращении на родину он дал показания по делу Терновского). При этом на сайте консульства он все еще значится третьим секретарем миссии. Еще в 2012-м дипломат трудился скромным третьим секретарем отдела Ирана второго департамента Азии МИДа.

Алексей Фатьянов



Фото: gubkin.ru



Завкафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Плеханова доктор юридических наук Фатьянов был привлечен к делу для "правовой" оценки акции. Профессор указал, что демонстрация муляжа тела Владимира Путина в бутафорском гробу - это "оскорбление достоинства дипломатических работников Российской Федерации". Фатьянов - юрист только по второму образованию: в 1978 году он окончил военное училище в Краснодаре по специальности инженер связи, а юридическое образование получил только в 1997-м в Академии МВД. Он делает головокружительную научную карьеру: в том же году защищает кандидатскую диссертацию, а уже в 1999-м становится доктором наук. По данным "Диссернета", в 2004 году Фатьянов был официальным оппонентом на защите диссертации профессора кафедры теории, истории и философии права Московского психолого социального университета Николая Мышляева, в которой найдены обширные некорректные заимствования. Сам РЭУ им. Плеханова давно имеет репутацию "фабрики фальшивых диссертаций". Фатьянов - член редколлегии юридического журнала "Административное право и процесc". По оценке проекта "Диссеропедия российских журналов", издание известно грубыми нарушениями научной этики - публикациями с плагиатом, множественным тиражированием одних и тех же статей и тому подобным.

БЕГЛЕЦ-ДОНОСЧИК

Алексей Журавко



Фото: ФБ-страница Журавко



Одиозный экс-депутат Верховной рады от Партии регионов, бежавший в Россию после Евромайдана, основательно посодействовал репрессиям против сограждан в мае 2016 года, опубликовав список участников блокады Крыма. Один из фигурантов этого списка, николаевский волонтер Николай Дадеу, впоследствии получил в России полтора года колонии-поселения по обвинению в участии в "Правом секторе" - в деле фигурировала и акция у крымской границы. В августе 2017-го Журавко продемонстрировал странную осведомленность, самым первым сообщив о задержании ФСБ украинского солдата Александра Шумкова, также обвиненного в членстве в ПС. Личные данные политзека фигурируют еще в одном подобном перечне членов украинских националистических организаций - так называемом "списке Грабовского" (названного по имени Юрия Грабовского - убитого украинского адвоката, защищавшего пленных российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова). Этот список составлен "Комитетом спасения Украины" - украинским "правительством в изгнании", созданным живущими в России деятелями режима свергнутого президента Викитора Януковича. На суде над Шумковым ФСБ ссылалась на этот список как на доказательство его участия в ПС. Блокада Крыма первоначально не фигурировала в деле Шумкова, в обнародованном Журавко перечне его фамилии тоже нет, однако затем солдату тоже приписали участие в этой акции. Странные обстоятельства пропажи Шумкова на Украине и ранее появлявшаяся информация об использовании российскими спецслужбами пророссийских украинских деятелей для похищений и других криминальных акций позволяют предположить, что Журавко и другие высокопоставленные украинские беглецы могут быть причастны не только к доносительству. В любом случае пособничество захвату заложников не мешает Журавко периодически выступать в пророссийских СМИ и соцсетях с пожеланиями украинцам "мирного неба над головой" и рассказывать, что его страна "хочет восстановить отношения с Россией и не хочет воевать".

Всех этих людей объединяет одно - благополучное положение в обществе, которого они достигают, ломая чужие жизни. Места каким-то высоким мотивам здесь нет. Доносы, фабрикация дел, руководство захватом заложников, пытками и издевательствами - цена за генеральские погоны, хлебные должности, столичную недвижимость.

Чтобы привлечь к ответственности участников государственных преступлений, нужны международные усилия. Это уже поняли в Литве - парламент страны включил в национальный "список Магнитского" лиц, причастных к преследованию Олега Сенцова.