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Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
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Также: Политзеки, Право, Украина, Россия, Общество, Европа, Политика, Мир, Спецслужбы | Персоны: Александр Шумков, Наталья Поклонская, Тимофей Грачев, Александр Бастрыкин, Николай Дадеу, Павел Гриб, Александр Разумов

статья Крупные фабриканты

Юрий Изотов, 18.07.2018
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Олег Сенцов голодает ради спасения украинских заложников в России. Будут ли наказаны те, кто их захватил? Это сотрудники российских государственных органов и их добровольные помощники из числа украинцев-коллаборационистов. "Грани" по открытым источникам и материалам уголовных дел составили список самых одиозных участников преследований украинцев.

КРЫМ

Здесь репрессии развернулись сразу после начала российско-украинской войны. Их жертвами стали крымские татары, участники их национальных органов самоуправления и члены мусульманских общин.

Наталья Поклонская

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Фото: личная ВК-страница

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма, в последнее время известна главным образом эпатажными выступлениями в защиту поруганной чести Николая II. В 2014-2016 годах была одним из ключевых участников фабрикации дел против крымских татар: лично участвовала в суде по поводу ареста Олега Сенцова, поддерживала обвинение на основном процессе по "делу 26 февраля", подала иск в "верховный суд Крыма" о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, публично объявляла о возбуждении уголовных дел против участников гражданской блокады Крыма, заочном аресте председателя Меджлиса Рефата Чубарова.

Эмрали Аблаев

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Фото: Википедия

Преследование крымских татар стало поводом выслужиться для лояльного российским властям главного муфтия Крыма. Он лично подавал доносы на своих единоверцев, обвиняя их в участии в исламской партии "Хизб ут-тахрир", убеждал фигурантов "дела 26 февраля" дать показания против главного обвиняемого - зампреда Меджлиса Ахтема Чийгоза. Это не помешало Аблаеву впоследствии заявить, будто именно он попросил Владимира Путина помиловать и выдать Турции Чийгоза и другого зампреда Меджлиса, Ильми Умерова, обвинявшегося в "призывах к сепаратизму". Аблаев поблагодарил российского президента за освобождение тех, кого еще недавно помогал отправить за решетку.

КТО ЕСТЬ КТО В СКР

Александр Дрыманов

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Фото: moscow.sledcom.ru

Арестованный на днях генерал в июне 2014-го возглавил вновь созданное "украинское" управление ведомства - оно отвечало за фабрикацию основной массы дел против украинских заложников. Несколько месяцев спустя он требовал от матери Надежды Савченко убедить пленную военнослужащую отказаться от независимых адвокатов. В декабре 2015-го Дрыманов был назначен руководителем московского главка ведомства. Былые заслуги его не спасли: в результате конфликта между ФСБ и СКР в 2016-м ряд высокопоставленных сотрудников следственного ведомства, в том числе заместитель Дрыманова, были арестованы по обвинению в коррупции, а год спустя спецслужба уже требовала от главы СКР Александра Бастрыкина возбудить дело против самого силовика. Пока Дрыманов оставался в должности, Бастрыкин не позволял его преследовать, но в начале июня ему пришлось покинуть пост. 13 июня сотрудники ФСБ задержали Дрыманова по обвинению в получении взяток в крупном и особо крупном размере. В тот же день суд отправил его в СИЗО.

Дрыманов и до войны с Украиной расследовал важнейшие для Кремля политические дела - в его производстве находились второе дело ЮКОСа и дело о "геноциде жителей Южной Осетии" со стороны грузинских силовиков, открытое после российско-грузинской войны 2008 года.

Александр Бастрыкин

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Фото: sledcom.ru

Дела по обвинению в связях с "Правым сектором" - масшабная репрессивная кампания против украинцев и эмигрировавших на Украину россиян. В самой украинской партии заявляли, что по крайней мере одно такое дело, возбужденное против похищенного на Украине солдата ВСУ Александра Шумкова, контролирует лично глава СКР. Возможно, интерес Кремля к Украине стал для Бастрыкина поводом укрепить свои аппаратные позиции, пошатнувшиеся в борьбе с ФСБ: один из фигурантов коррупционного дела СКР, бывший глава управления собственной безопасности ведомства Михаил Максименко заявлял, что преследование высокопоставленных сотрудников СКР направлено на дискредитацию лично Бастрыкина.

Игорь Краснов

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Фото: sledcom.ru

Первый зам Бастрыкина генерал-лейтенант Краснов непосредственно контролирует "большое" дело "Правого сектора", по которому к 2 годам 3 месяцам общего режима был приговорен живший в Ростове украинец Роман Терновский. В марте Краснов продлил следствие по делу до 30 июня. До этого он уже отметился в ряде резонансных дел: возглавлял следственную группу по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, в декабре 2015-го утвердил ходатайство о продлении ареста болотному узнику Дмитрию Бученкову. Политические дела послужили трамплином для карьерного взлета бывшего криминалиста из Архангельска: в апреле 2016-го он стал вторым человеком в СКР, а в 2017-м получил звание генерал-лейтенанта.

Юрий Тютюнник

Первый заместитель начальника главного следственного управления СКР генерал-майор Тютюнник в январе подписал постановление о создании по делу ПС большой следственной группы из 10 человек, в том числе с участием следователей из провинции и следователей, специализирующихся на расследовании дел против военных и силовиков. Генерал лично занимался вторым делом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, причастен к фабрикации "плакатного дела" против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова и Никиты Кулаченкова. В 2011 году силовик, судя по его декларации, стал одним из самых богатых сотрудников СКР, заработав за год 11,3 миллиона рублей. В 2017-м, согласно декларации, его годовой доход оказался куда скромнее, составив около 3,1 миллиона рублей.

Карьерный интерес подстегивал не только генералов, но и их амбициозных подчиненных из провинции. Как минимум два следователя из группы, занимающейся делом ПС, уже успели получить публичную известность.

Илья Быстров

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Фото: ФБ-страница Быстрова

Бывший сотрудник Ивановского управления СКР, не занимавшийся в провинции ничем особо примечательным, в 2015-м был переведен в Москву и стал трудиться в "украинском" управлении на ниве политических дел. Помимо основного дела ПС майор Быстров занимался преследованием "вербовщика" в "Правый сектор" москвича Александра Разумова, получившего семь лет строгого режима, а также делом Misanthropic Division. Сейчас Быстров фабрикует дело лидера "Черного блока" националиста Владимира Ратникова (Комарницкого). В фейсбук-переписке с одним из пользователей следователь признался, что ему обещают квартиру в Москве.

Тимофей Грачев

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Фото: ej.ru

В 2012-2013 годах Грачев, на тот момент сотрудник Конаковского межрайотдела управления СКР по Тверской области, участвовал в фабрикации Болотного дела: в октябре 2012-го чиновник избил на допросе свидетеля по делу лидеров Левого фронта, левого активиста Филиппа Гальцова, а в феврале 2013 года ходатайствовал в суде о заключении под стражу фигуранта дела Александра Марголина. К нынешнему времени Грачев уже успел дослужиться до подполковника, окончательно перебраться в Москву и устроиться в "украинское" управление. Грачев занимался фабрикацией дела украинской летчицы Надежды Савченко, а сейчас работает в составе следственной группы по делу ПС. В марте 2016-го группа депутатов Европарламента призвала ЕС ввести персональные санкции против Грачева и еще 28 человек, причастных к преследованию Савченко, однако такого решения так и не было принято.

Если в следственном ведомстве есть целое управление, занимающееся только политическими делами по национальному признаку, то для рассмотрения такой юридической липы нужны и специальные судьи.

Сергей Горелов

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Фото: ФБ-страница Игоря Гриба

Судья Северо-Кавказского окружного военного суда рассматривает дело 19-летнего украинца Павла Гриба, которого ФСБ выманила в Белоруссию, похитила там и обвинила в России в "склонении к терроризму". Горелов с 2015 года работает в находящемся в Ростове-на-Дону суде, через который проходят все "террористические" дела против мусульман - жителей Северного Кавказа, следствие по которым зачастую сопровождается пытками и фальсификацией доказательств. На счету самого Горелова уже три подобных приговора: по делам махачкалинца Гирея Аминова, обвиненного в членстве в "Хизб ут-тахрир", "Орджоникидзевского джамаата" (сроки до 19 лет, при том что прокурор требовал меньше; обвиняемые заявляли о пытках), жителей Кабардино-Балкарии Виктора Мухамедова и Шодмона Бегназарова, которым вменили попытку вступить в ИГ, подготовку покушения на полицейского и хранение наркотиков. До перевода в Ростов Горелов с 2010 года был судьей Владикавказского гарнизонного военного суда.

СВИДЕТЕЛИ ПО ВЫЗОВУ

Типичное "доказательство" по сфабрикованному делу - показания свидетеля или "эксперта", находящегося в зависимости от силовиков. Два таких "свидетеля" фигурируют в деле украинца Романа Терновского, обвиняемого в связях с "Правым сектором", - они дали показания об акции "Похороны Путина", прошедшей 12 июня 2016 года, в День России, у российского консульства в Харькове, в которой участвовал Терновский.

Андрей Алёнкин

Вице-консул России в Харькове на допросе сказал, что акция "была хорошо организована", а ее участники хотели "помешать празднованию Дня России" и "унизить приглашенных гостей". На празднование, по словам дипломата, были приглашены представители "пророссийских общественных организаций". В октябре 2017-го дипломат взял на себя ответственность сообщить матери пленного российского контрактника Виктора Агеева, что родная страна отказывается оплатить услуги его адвоката. Алёнкин прекратил работать в дипмиссии к весне 2018 года (по возвращении на родину он дал показания по делу Терновского). При этом на сайте консульства он все еще значится третьим секретарем миссии. Еще в 2012-м дипломат трудился скромным третьим секретарем отдела Ирана второго департамента Азии МИДа.

Алексей Фатьянов

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Фото: gubkin.ru

Завкафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Плеханова доктор юридических наук Фатьянов был привлечен к делу для "правовой" оценки акции. Профессор указал, что демонстрация муляжа тела Владимира Путина в бутафорском гробу - это "оскорбление достоинства дипломатических работников Российской Федерации". Фатьянов - юрист только по второму образованию: в 1978 году он окончил военное училище в Краснодаре по специальности инженер связи, а юридическое образование получил только в 1997-м в Академии МВД. Он делает головокружительную научную карьеру: в том же году защищает кандидатскую диссертацию, а уже в 1999-м становится доктором наук. По данным "Диссернета", в 2004 году Фатьянов был официальным оппонентом на защите диссертации профессора кафедры теории, истории и философии права Московского психолого социального университета Николая Мышляева, в которой найдены обширные некорректные заимствования. Сам РЭУ им. Плеханова давно имеет репутацию "фабрики фальшивых диссертаций". Фатьянов - член редколлегии юридического журнала "Административное право и процесc". По оценке проекта "Диссеропедия российских журналов", издание известно грубыми нарушениями научной этики - публикациями с плагиатом, множественным тиражированием одних и тех же статей и тому подобным.

БЕГЛЕЦ-ДОНОСЧИК

Алексей Журавко

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Фото: ФБ-страница Журавко

Одиозный экс-депутат Верховной рады от Партии регионов, бежавший в Россию после Евромайдана, основательно посодействовал репрессиям против сограждан в мае 2016 года, опубликовав список участников блокады Крыма. Один из фигурантов этого списка, николаевский волонтер Николай Дадеу, впоследствии получил в России полтора года колонии-поселения по обвинению в участии в "Правом секторе" - в деле фигурировала и акция у крымской границы. В августе 2017-го Журавко продемонстрировал странную осведомленность, самым первым сообщив о задержании ФСБ украинского солдата Александра Шумкова, также обвиненного в членстве в ПС. Личные данные политзека фигурируют еще в одном подобном перечне членов украинских националистических организаций - так называемом "списке Грабовского" (названного по имени Юрия Грабовского - убитого украинского адвоката, защищавшего пленных российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова). Этот список составлен "Комитетом спасения Украины" - украинским "правительством в изгнании", созданным живущими в России деятелями режима свергнутого президента Викитора Януковича. На суде над Шумковым ФСБ ссылалась на этот список как на доказательство его участия в ПС. Блокада Крыма первоначально не фигурировала в деле Шумкова, в обнародованном Журавко перечне его фамилии тоже нет, однако затем солдату тоже приписали участие в этой акции. Странные обстоятельства пропажи Шумкова на Украине и ранее появлявшаяся информация об использовании российскими спецслужбами пророссийских украинских деятелей для похищений и других криминальных акций позволяют предположить, что Журавко и другие высокопоставленные украинские беглецы могут быть причастны не только к доносительству. В любом случае пособничество захвату заложников не мешает Журавко периодически выступать в пророссийских СМИ и соцсетях с пожеланиями украинцам "мирного неба над головой" и рассказывать, что его страна "хочет восстановить отношения с Россией и не хочет воевать".

Всех этих людей объединяет одно - благополучное положение в обществе, которого они достигают, ломая чужие жизни. Места каким-то высоким мотивам здесь нет. Доносы, фабрикация дел, руководство захватом заложников, пытками и издевательствами - цена за генеральские погоны, хлебные должности, столичную недвижимость.

Чтобы привлечь к ответственности участников государственных преступлений, нужны международные усилия. Это уже поняли в Литве - парламент страны включил в национальный "список Магнитского" лиц, причастных к преследованию Олега Сенцова.

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Юрий Изотов, 18.07.2018
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Голодовка Сенцова. Третий месяц

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Сегодня 66-й день голодовки Олега Сенцова. От него нет никаких известий. Перед поездкой Эмманюэля Макрона в Москву на финал ЧМ французские СМИ сообщали, что он предложит Владимиру Путину забрать Сенцова во Францию или направить к нему независимых врачей. Известные писатели и кинематографисты просили Макрона предпринять что-то для спасения Сенцова.

Голодовка Олега Сенцова. Хроника

12.07.2018

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Разом та до кiнця! Слава Україні!"

УКРАИНСКИЕ УЗНИКИ КРЕМЛЯ

09.06.2018

Требование бессрочной голодовки Олега Сенцова - освобождение всех украинских политзаключенных России. Ни у кого нет полного списка украинцев, отправленных Москвой за решетку по политически мотивированным делам. В открытых источниках мы нашли информацию о 79 заложниках Кремля - украинских и крымскотатарских активистах, верующих, а также "террористах", "экстремистах", "диверсантах" и "шпионах".
Здание СКР. Фото: sledcom.ru

Верстка и правка

Юрий Изотов, 22.06.2018

Преследования за мнимые связи с "Правым сектором" выходят на новый уровень. Среди новых обвиняемых могут быть российские военные и сотрудники спецслужб. Дело "Правого сектора" может быть связано с похищениями политэмигрантов на Украине. Юрий Изотов о новых технологиях взятия заложников и том, как им противодействовать.
Денис Бахолдин в Суземском суде. Фото: Грани.Ру

Правосеком быть обязан

Юрий Изотов, 10.03.2018

10 марта - международный день солидарности с политзеком Денисом Бахолдиным. Дерзкие антипутинские акции обернулись для него уголовным делом об участии в "Правом секторе", скоро начнется суд. Вот-вот будет вынесен приговор по аналогичному делу украинца Николая Дадеу. Как российские силовики фабрикуют дела "правосеков" и их "пособников".
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