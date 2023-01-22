

Экипаж Leopard 2 на учениях. Кадр видеопрезентации бундесвера



Итоги "Рамштайна-8" можно расценить скорее не как разочаровывающие, а как неопределенные. Танки Leopard 2 и Abrams Киеву пока не выделили, но обучать украинских танкистов на "Леопардах" начали, и, судя по заявлениям польского министра обороны, к концу марта рассчитывают завершить обучение целой танковой бригады (а это порядка 100 машин). Берлин же по поводу поставок современных танков, как в детской игре, не сказал ни "да", ни "нет". Прежний министр обороны запрещала даже проводить инвентаризацию "Леопардов", имеющихся в распоряжении бундесвера. Теперь Олаф Шольц вроде бы дает понять, что не будет блокировать поставки "Леопардов" в Украину другими странами, прежде всего Польшей, но и разрешения пока никому не дал.



Согласно вполне правдоподобным утечкам информации, германский канцлер в беседе с американским президентом поставил условие: Германия передаст свои танки Украине только после того, как Америка начнет поставлять "Абрамсы". Джо Байден это условие отверг, сочтя подобную увязку неуместной. Тут технические проблемы тесно переплетаются с политическими.



США мотивируют свой отказ от поставок "Абрамсов" тем, что они очень сложны для освоения и, что еще важнее, в техническом обслуживании, поскольку всю ремонтную базу придется привозить из-за океана, а потом долго обучать украинских танкистов и техников. "Леопарды", в отличие от "Абрамсов", гораздо проще в освоении и ремонте. В этом смысле они имеют преимущество также и перед британскими "Челленджерами". Англия, чтобы подтолкнуть Германию и другие страны НАТО к поставкам Украине современных танков, еще до "Рамштайна-8" объявила о передаче Киеву 14 тяжелых танков Challenger 2 и уже начала поставки.



"Челленджеры" - очень хорошие танки, но у них есть одна неустранимая особенность, препятствующая их массовым поставкам в Украину в ближайшее время в количестве хотя бы 50-100 штук. Всего Британия располагает 227 основными танками Challenger 2 и, наверное, в случае крайней необходимости могла бы предоставить Украине четверть или даже половину всех имеющихся у нее танков. Но дело в том, что Challenger 2 оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой. В остальных странах НАТО пушки такого калибра - гладкоствольные. Поэтому снаряды для "Челленджеров" можно будет получать только из Англии. Я не знаю, каковы запасы 120-миллиметровых снарядов на британских складах, но они явно не рассчитаны на ту интенсивность их расходования, которая характерна для нынешней российско-украинской войны. Для того чтобы поставить Украине большую партию "Челленджеров" - например, 100 машин, - требуется предварительно накопить хотя бы минимально необходимое количество снарядов для них. И даже если начать разворачивать их производство прямо сейчас, на накопление необходимого минимума уйдет не менее полугода, а то и больше года.



Позиция же американцев не вполне понятна. Если массовые поставки "Абрамсов" Украине действительно невозможны по логистическим причинам, то что мешает Байдену, раз уж Шольц так капризен или напуган, согласиться на символическую отправку в Украину хотя бы 10-15 машин? Лишними для украинцев они, безусловно, не будут. В конце концов, "Абрамсы" должны быть поставлены Польше взамен переданной Украине советской бронетехники. Если поляки, как считается, могут научиться эксплуатировать и ремонтировать американские танки, почему этого не смогут сделать украинцы? Отправка "Абрамсов" в Украину лишила бы Шольца последней отговорки. Сдается мне, отнюдь не технические причины тормозят поставку танков.



Как же отреагировала Москва на передачу Киеву "Челленджеров"? Внесла в черный список британского министра иностранных дел, который и без того в обозримом будущем в Москву не собирается. Этими символическими визовыми санкциями дело и ограничилось. У Путина не осталось в запасе никаких реальных средств эскалации. В случае поставок Киеву "Леопардов" и "Абрамсов" ответная реакция выразится в том, что въезд в Москву закроют министру иностранных дел ФРГ и госсекретарю США. Так что "эскалационный" аргумент Шольца и некоторых членов американской администрации не работает. Россия и так использует против Украины все оружие, которое может, за исключением ядерного. И в Берлине, и в Вашингтоне не могут не понимать этого. Так что дело не в страхе "эскалации".



Один из факторов - историческая "немецкая вина". Многим немцам действительно сложно представить, что германские танки, как когда-то "Тигры" и "Пантеры", вновь окажутся на полях Украины. Но вряд ли такими соображениями должны руководствоваться ответственные государственные деятели в условиях, когда Кремль открыто ставит своей целью полную оккупацию Украины и ассимиляцию или депортацию большинства украинцев, когда продолжаются российские террористические атаки против энергетической инфраструктуры, а одна из ракет, попавшая в жилой дом, унесла жизни 46 безвинных жертв. Сейчас, когда все разумные аргументы противников поставок танков исчерпаны, меня вновь посещает крамольная мысль. А не находится ли кто-то из членов правительства Германии и администрации США на содержании у Путина, который угрожает им разоблачением в случае, если "Леопарды" и "Абрамсы" все-таки приедут в Украину?



Очень надеюсь, что это не так и что "танковый вопрос" будет положительно решен в течение ближайшего месяца. Тогда уже в марте в Украину прибудет первая сотня современных танков, которые должны сыграть важнейшую роль как в планируемом украинском контрнаступлении, так и в отражении ожидаемого большого российского наступления. Сейчас практически все западные лидеры, по крайней мере на словах, выступают за военную победу Украины, и даже такой в прошлом прокремлевский "реалист", как Генри Киссинджер, наконец признал послевоенное членство Украины в НАТО неизбежным. Но от слов надо как можно скорее переходить к делу.