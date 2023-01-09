

Leopard 2A5



В деле вооружения Украины произошел очень существенный сдвиг. В очередной рекордный пакет американской военной помощи на сумму более 3 миллиардов долларов, о котором было объявлено 6 января, впервые вошли 50 современных БМП Bradley, прозванных "убийцами танков" (они оснащены двумя противотанковыми ракетными установками). Хотя эти бронемашины произведены еще в 80-х годах прошлого века, более современных БМП на вооружении американской армии нет.



В связи с решением США Германия объявила о поставках Украине 40 БМП Marder, по своим боевым свойствам аналогичных Bradley, а также одной батареи ПРО Patriot, которая может включать 4 или 8 пусковых установок и позволит прикрыть еще один район Украины, кроме Киева с прилегающими территориями.



Франция еще раньше, чем США, 4 января, но явно по согласованию с Вашингтоном, объявила о поставках Украине боевых бронированных машин AMX-10 RC и 20 бронетранспортеров ACMAT Bastion. Количество поставляемых AMX-10 RC неизвестно, но очевидно, что речь идет не менее чем о 10 БМП (всего их во французской армии более 240). Кстати сказать, во Франции AMX-10 RC называют легким танком, хотя это колесная машина. С танком ее роднит калибр орудия, хотя и не длинноствольного: 105 мм. А на колесах AMX-10 RC потому, что французская бронетехника предназначена прежде всего для действий в пустынях и саваннах бывших колоний в Африке и на Ближнем Востоке, где гусеничную технику использовать затруднительно.



Преодолен важный психологический барьер: ранее США, Германия и другие страны НАТО отказывались поставлять Киеву современные БМП. Что характерно, никакой резкой реакции Кремля на очередной переход установленных им "красных линий" не последовало. Вероятно, потому, что отвечать по большому счету уже нечем. Ведь все возможное конвенциальное оружие против Украины Россией уже использовано.



Следующим барьером, который, по всей вероятности, будет преодолен в 2023 году, станут поставки Украине современных танков. Речь может идти о германских Leopard 2 и американских M1 Abrams. При этом предпочтительны все же поставки "Леопардов", поскольку у "Абрамсов" более сложная логистика, многие элементы придется доставлять из-за океана. А то, что в Америке украинские летчики обучаются пилотировать F-15 и F-16, внушает надежду, что эти истребители будут переданы Украине в наступившем году. Рискну предположить, что тогда же Киеву наконец-то передадут дальнобойные ракеты ATACMS.



Теперь весь вопрос состоит в том, хватит ли указанной бронетехники украинской армии для успешного наступления. Вооружения, обещанные Украине западными партнерами в конце декабря и в начале января, должны прибыть на протяжении первого квартала 2023 года. Наиболее вероятно украинское наступление на юге. Но там сейчас распутица. По прогнозам, устойчивая отрицательная температура установится в южных регионах Украины не ранее 20-х чисел января. Соответственно, украинское наступление здесь может начаться в лучшем случае в первой половине февраля. Очевидно, что к этому времени основная часть обещанной бронетехники не успеет прибыть, а большинство украинских экипажей не успеет ее освоить. Если ждать получения всей этой техники, то украинское наступление не сможет начаться ранее марта.



Главком Валерий Залужный, как известно, условием успешного наступления назвал дополнительную поставку Украине 300 современных танков, 700 современных БМП и 500 гаубиц натовских калибров. Помимо указанной техники, США в январском пакете помощи обещали поставить Украине 100 бронетранспортеров M113, 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц и 36 105-миллиметровых буксируемых гаубиц, а Франция - 6 гаубиц CAESAR. Когда все обещанное оружие прибудет в Украину, оно составит в сумме около 220 БМП и бронетранспортеров и 60 гаубиц, что еще очень далеко от цифр, названных Залужным.



Замечу, что 300 "Леопардов" в одиночку неспособна поставить Украине ни одна страна НАТО. Всего в государствах Североатлантического альянса сейчас около 2000 "Леопардов". Германия располагает 323 танками (из них 78 - на хранении), Греция - 353, Испания - 343, Польша - 257, Турция - 316, Финляндия - 212 (из них 100 на хранении), Швеция - 129. Если обладатели наибольшего числа танков смогут выделить Украине по 30-40 машин, искомые 300 танков можно будет набрать. Сейчас переговоры о возможных поставках танков в Украину идут между Германией, Польшей и Финляндией. Однако неизвестно, когда будет принято соответствующее политическое решение. Возможно, что-то прояснится на встрече "Рамштайн-8" 20 января.



Судя по всему, в США и других западных странах постепенно побеждает та точка зрения, что единственным приемлемым исходом нынешней войны является военная победа Украины. А для этого Киеву надо как можно скорее предоставить как можно больше современных вооружений, чтобы не затягивать войну. Об этом пишут бывшие члены республиканской администрации Джорджа Буша-младшего - экс-госсекретарь Кондолиза Райс и экс-министр обороны Роберт Гейтс (последний оставался на своем посту и в первые годы администрации Барака Обамы) в статье для The Washington Post: "Владимир Путин по-прежнему полностью привержен возвращению всей Украины под российский контроль или - в противном случае - уничтожению ее как жизнеспособной страны... Он верит, что время на его стороне: что он может измотать украинцев и что единство США и Европы и поддержка Украины в конечном итоге ослабнут и среди союзников произойдет раскол... Хотя реакция Украины на вторжение была героической, а ее вооруженные силы проявили себя блестяще, экономика страны находится в упадке, миллионы ее жителей стали беженцами, ее инфраструктура разрушается, и большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и обширных сельскохозяйственных земель находятся под контролем России. Военный потенциал и экономика Украины в настоящее время почти полностью зависят от поставок с Запада - в первую очередь от Соединенных Штатов. Если не будет очередного крупного украинского прорыва и успеха в борьбе с российскими войсками, давление Запада на Украину с целью переговоров о прекращении огня будет усиливаться по мере того, как будут длиться месяцы военного тупика. В нынешних обстоятельствах любое согласованное прекращение огня оставило бы российским войскам сильную позицию для возобновления своего вторжения, когда они будут готовы. Это неприемлемо. Единственный способ избежать такого сценария для Соединенных Штатов и их союзников - это срочно и резко увеличить военные поставки Украине, чтобы предоставить ей достаточные возможности как для сдерживания нового российского наступления, так и для того, чтобы оттеснить российские силы на востоке и на юге".



"Лучше остановить его (Путина. - Ред.) сейчас, пока от Соединенных Штатов и НАТО в целом не потребовалось большего. У нас есть решительный партнер в Украине, который готов нести бремя последствий войны, чтобы нам самим не пришлось делать это в будущем", - заключают Райс и Гейтс.



Это еще одно подтвеждение двухпартийной поддержки в США, которую получила сражающаяся Украина. Важно только, чтобы долгожданный политический поворот материализовался в скорейшие поставки всего необходимого вооружения.