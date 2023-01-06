



От редакции



"Одностороннее прекращение огня" захватнической армией на 36 часов по призыву кровавого патриарха - циничная спецоперация, которая провалилась, не успев начаться. Предательская формулировка путинского распоряжения - "ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине" - дезавуирует виртуальную "аннексию" и деморализует z-политруков.



Немедленный отлуп из Киева никого не удивил. А вот жесткая реакция западных лидеров на фоне обнадеживающих новостей о поставках современного оружия Украине знаменует психологический перелом. После рождественских и новогодних обстрелов украинских городов никто не повелся на уловку с "перемирием" по юлианскому календарю. Партия "писников" в глубоком нокауте. Москве больше не позволят перехватить инициативу - ни военную, ни политическую, ни информационную.



Война в Украине находится в критической точке, говорит Джо Байден. И обещает нарастить поддержку, "сделать все возможное". "Время табу на оружие прошло, - пишет глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. - Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда - каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше".



США предоставят Украине несколько десятков бронемашин Bradley, Германия даст свои Marder и еще одну батарею Patriot, а также дополнительные установки Gepard. За "Мардерами" должны последовать "Леопарды", обещает глава профильного комитета Бундестага.



Долгожданный сдвиг в Берлине произошел после решения Макрона предоставить ВСУ колесные танки AMX-10 RC и бронемашины Bastion.



Помимо Bradley в новом американском пакете общей стоимостью 3,8 миллиарда долларов будут зенитные ракеты Sea Sparrow - украинцы уже приспособили для их запуска советские установки "Бук".



В этих решениях о поставках прекрасно все, кроме тайминга. Почти год ушел на борьбу с пресловутыми оружейными "табу". Тех же БМП нужно не несколько десятков, а 600-700, говорил недавно Валерий Залужный. А еще - 300 танков и 500 гаубиц. Нет ни одной разумной причины, по которой Украина до сих пор не получила западных танков, справедливо напоминает Владимир Зеленский. Все рассуждения о том, что один вид вооружений может быть более "эскалационным", чем другой, совершенно несостоятельны. А ведь совсем недавно Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским повторил это абсурдное правило: давать Украине только "оборонительное" оружие.



Воображаемые красные линии рано или поздно приходится переступать. Как и в случае с отказом Германии от российского газа, для этого нужна прежде всего политическая воля. И, как показывает пример Шольца, если переминаться с ноги на ногу слишком долго, можно растерять весь авторитет.