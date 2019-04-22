Реклама

Исход президентских выборов в Украине был предрешен. Между двумя турами на шоумена не появилось убойного компромата - вероятно, потому, что таковой пока отсутствует в природе. С дебатами Зеленский, понимая, что дополнительные очки они ему вряд ли принесут, тянул до самого "дня тишины", когда они уже не могли активно обсуждаться в СМИ. И добился встречи на стадионе в привычном для себя формате шоу. Даже если Порошенко на дебатах выглядел более уверенно (а мнения наблюдателей тут расходятся), это уже ничего не могло изменить. Провала Зеленский, во всяком случае, не допустил. Он и его штаб ловко провели кампанию, сумев избежать конкретики в предвыборной программе и обещаниях.

Вся кампания Зеленского была построена на негативном восприятии Порошенко большинством избирателей. В итоге Зеленский и стоящий за ним олигарх Игорь Коломойский сохранили почти полную свободу рук в определении будущей внешней и внутренней политики и в подборе кадров - сначала в президентскую администрацию, а в случае победы на парламентских выборах - и в правительство.

Зеленский победил с почти трехкратным перевесом. Такой результат означает очень незначительный рост электората действующего президента между двумя турами. При том что явка по сравнению с первым туром снизилась лишь на полтора процента, а значит, избиратели Зеленского и кандидатов, выбывших из борьбы, вопреки ожиданиям остались столь же активны, как и в первом туре. По всей вероятности, дополнительную поддержку Порошенко получил только от сторонников Игоря Смешко. Анатолий Гриценко, чьи избиратели потенциально тоже могли поддержать Петра Алексеевича, призвал их голосовать за Зеленского.

Число твердых сторонников Порошенко, которые готовы будут поддержать также его партию (Блок Петра Порошенко) на предстоящих парламентских выборах, вряд ли превышает 20 процентов. Тем не менее, для выборов в Верховную раду это серьезный ресурс, учитывая большое количество партий, которые будут стараться провести своих кандидатов в парламент. Порошенко уже пообещал не уходить из политики и теперь наверняка сосредоточится на подготовке к парламентским выборам. Он также выразил готовность подержать Зеленского во внешней политике, если тот будет держать твердый курс на вступление Украины в Евросоюз и НАТО и на противодействие российской агрессии.

Теперь многое будет зависеть от того, насколько Зеленский и Коломойский настроены на месть и готовы ли вступать в союз с экс-президентом и другими политическим силами. Наверняка в течение всего переходного периода до инаугурации, которая должна состояться не позднее 3 июня, Зеленский будет искать союзников для парламентских выборов. Его партия "Слуга народа" сейчас в Раде не представлена, испытывает определенные трудности в выдвижении кандидатов в мажоритарных округах и вряд ли повторит обвальный успех своего лидера, хотя может получить первое место по общенациональному списку. Ведь фактор "отрицания Порошенко" на парламентских выборах потеряет силу. А крупным союзником, кроме партии Порошенко, может стать только Блок Юлии Тимошенко. Неизвестно, захочет ли Коломойский с ней договариваться.

Зеленский во время президентской кампании не исключал проведения досрочных парламентских выборов, если удастся сделать это, не нарушая закон. Однако этот сценарий вряд ли может быть реализован: статья 90 Конституции гласит, что полномочия Верховной рады не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока ее полномочий. Поскольку выборы Рады назначены на 27 октября, у Зеленского уже не остается времени.

Кремль вполне устраивает результат президентских выборов в Украине. Ненавистный Порошенко устранен, а политически неопытный Зеленский кажется подходящей фигурой, для того чтобы попытаться договориться с ним о Донбассе на российских условиях. Но это Москве вряд ли удастся, хотя переговоры наверняка пройдут. Коломойский, которого Зеленский пока что слушается, имеет весьма неоднозначную репутацию, но, во всяком случае, его нельзя отнести к пророссийским политикам. Ставить же Кремль будет, по всей видимости, на то, что по результатам парламентских выборов Тимошенко станет премьером и, вступив в противостояние с Зеленским, парализует новую украинскую власть.