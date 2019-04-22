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Также: Соколов, Украина, Россия, Война, Колонки, Европа, Политика, Мир | Персоны: Борис Соколов, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко

статья Курс и маневры

Борис Соколов, 22.04.2019
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
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Исход президентских выборов в Украине был предрешен. Между двумя турами на шоумена не появилось убойного компромата - вероятно, потому, что таковой пока отсутствует в природе. С дебатами Зеленский, понимая, что дополнительные очки они ему вряд ли принесут, тянул до самого "дня тишины", когда они уже не могли активно обсуждаться в СМИ. И добился встречи на стадионе в привычном для себя формате шоу. Даже если Порошенко на дебатах выглядел более уверенно (а мнения наблюдателей тут расходятся), это уже ничего не могло изменить. Провала Зеленский, во всяком случае, не допустил. Он и его штаб ловко провели кампанию, сумев избежать конкретики в предвыборной программе и обещаниях.

Вся кампания Зеленского была построена на негативном восприятии Порошенко большинством избирателей. В итоге Зеленский и стоящий за ним олигарх Игорь Коломойский сохранили почти полную свободу рук в определении будущей внешней и внутренней политики и в подборе кадров - сначала в президентскую администрацию, а в случае победы на парламентских выборах - и в правительство.

Зеленский победил с почти трехкратным перевесом. Такой результат означает очень незначительный рост электората действующего президента между двумя турами. При том что явка по сравнению с первым туром снизилась лишь на полтора процента, а значит, избиратели Зеленского и кандидатов, выбывших из борьбы, вопреки ожиданиям остались столь же активны, как и в первом туре. По всей вероятности, дополнительную поддержку Порошенко получил только от сторонников Игоря Смешко. Анатолий Гриценко, чьи избиратели потенциально тоже могли поддержать Петра Алексеевича, призвал их голосовать за Зеленского.

Число твердых сторонников Порошенко, которые готовы будут поддержать также его партию (Блок Петра Порошенко) на предстоящих парламентских выборах, вряд ли превышает 20 процентов. Тем не менее, для выборов в Верховную раду это серьезный ресурс, учитывая большое количество партий, которые будут стараться провести своих кандидатов в парламент. Порошенко уже пообещал не уходить из политики и теперь наверняка сосредоточится на подготовке к парламентским выборам. Он также выразил готовность подержать Зеленского во внешней политике, если тот будет держать твердый курс на вступление Украины в Евросоюз и НАТО и на противодействие российской агрессии.

Теперь многое будет зависеть от того, насколько Зеленский и Коломойский настроены на месть и готовы ли вступать в союз с экс-президентом и другими политическим силами. Наверняка в течение всего переходного периода до инаугурации, которая должна состояться не позднее 3 июня, Зеленский будет искать союзников для парламентских выборов. Его партия "Слуга народа" сейчас в Раде не представлена, испытывает определенные трудности в выдвижении кандидатов в мажоритарных округах и вряд ли повторит обвальный успех своего лидера, хотя может получить первое место по общенациональному списку. Ведь фактор "отрицания Порошенко" на парламентских выборах потеряет силу. А крупным союзником, кроме партии Порошенко, может стать только Блок Юлии Тимошенко. Неизвестно, захочет ли Коломойский с ней договариваться.

Зеленский во время президентской кампании не исключал проведения досрочных парламентских выборов, если удастся сделать это, не нарушая закон. Однако этот сценарий вряд ли может быть реализован: статья 90 Конституции гласит, что полномочия Верховной рады не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока ее полномочий. Поскольку выборы Рады назначены на 27 октября, у Зеленского уже не остается времени.

Кремль вполне устраивает результат президентских выборов в Украине. Ненавистный Порошенко устранен, а политически неопытный Зеленский кажется подходящей фигурой, для того чтобы попытаться договориться с ним о Донбассе на российских условиях. Но это Москве вряд ли удастся, хотя переговоры наверняка пройдут. Коломойский, которого Зеленский пока что слушается, имеет весьма неоднозначную репутацию, но, во всяком случае, его нельзя отнести к пророссийским политикам. Ставить же Кремль будет, по всей видимости, на то, что по результатам парламентских выборов Тимошенко станет премьером и, вступив в противостояние с Зеленским, парализует новую украинскую власть.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Борис Соколов, 22.04.2019
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Победа Владимира Зеленского. Кадр ТСН

Безумство храбрых

Илья Мильштейн, 22.04.2019

Если свежеизбранный президент и его избиратели мечтают отныне жить так, словно нет никакой войны, и при самом худшем сценарии, если провалятся все переговоры и донбасские старики, подталкиваемые в спину местным руководством, гордо откажутся от пенсий, просто игнорировать Россию, то этого не получится. Потому что Путин не любит, когда его игнорируют. Путину требуется война. Путину нужны заложники.
Виталий Портников

Размен элит

Виталий Портников, 18.04.2019

Один из моих читателей, сторонник Владимира Зеленского и выходец из хорошей семьи недавнего прошлого, прямо посоветовал прекратить ставить клеймо на бывших политиках из Партии регионов - если они не воровали и не убивали, разумеется. И в этом есть логика момента. То, что избиратель Владимира Зеленского может воспринимать как замену старого лица новым, в управленческой практике может привести к перестановке знакомых элит.

Дебаты Порошенко с Зеленским, Кадр трансляции

История, прямой эфир

Илья Мильштейн, 19.04.2019

На киевском стадионе состоялись долгожданные дебаты действующего президента Петра Порошенко с Владимиром Зеленским, у которого есть все шансы выиграть второй тур президентских выборов. Против Порошенко - олигархическое прошлое и настоящее, а главное - война и бесконечная усталость от нее. Против Зеленского - полнейшее дилетантство в политике, связи с Москвой, партнерство с Игорем Коломойским.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Поговори со мною, хлопец!

Илья Мильштейн, 12.04.2019

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский до сих пор не договорились о дате дебатов перед вторым туром. В четверг вечером они беседовали по телефону в прямом эфире передачи "Право на власть" телеканала "1+1". Действующий президент на украинском языке вызывал оппонента на поединок. Зеленский отвечал на русском и в итоге бросил трубку. Комментарий Ильи Мильштейна.
Виталий Портников

Цирк или кладбище

Виталий Портников, 04.04.2019

Если победитель президентских выборов попытается изменить выстраданный курс страны, совершить поворот в сторону Москвы и вернуть к реальной власти тех, кто привык руководить Украиной по кремлевским инструкциям, он лишится власти до истечения срока своих конституционных полномочий. И ему еще здорово повезет, если он успеет добежать до российской границы
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Арифметика второго тура

Борис Соколов, 01.04.2019

Может ли что-то помешать Зеленскому победить во втором туре? Для этого либо в последний момент должен появиться какой-то убойный компромат, либо он сам должен совершить серию диких ошибок, демонстрирующих его полную некомпетентность в государственных делах. Тем не менее несколько факторов работают против Зеленского.

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