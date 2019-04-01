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Первый тур президентских выборов в Украине сюрпризов не принес. Еще за неделю до дня голосования социологические опросы показывали, что во второй тур выйдут Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Также не стал неожиданным значительный, почти двукратный отрыв Зеленского от Порошенко. В течение последней недели шоумен наращивал свое преимущество.

Исход второго тура уже сейчас представляется предрешенным. Антирейтинг Порошенко сегодня столь высок, что ни один из выбывших из борьбы кандидатов, чтобы не ухудшить перспективы своей политической силы на предстоящих осенью парламентских выборах, не рискнет публично призвать проголосовавших за него избирателей поддержать во втором туре действующего президента. Потенциально за него может проголосовать только электорат Анатолия Гриценко (уже заявившего, что он ни в коем случае не поддержит Порошенко) и Игоря Смешко, которые в предвыборной кампании делали упор на государственническую составляющую. Но даже если все избиратели этих кандидатов, занявших пятое и шестое места, дружно проголосуют за Порошенко, этих голосов ему не хватит, чтобы догнать Зеленского.

Тимошенко, опять-таки имея в виду перспективу грядущих парламентских выборов, где ее блоку придется соперничать с партиями Зеленского и Порошенко, вряд ли призовет своих избирателей голосовать за кого-либо из двух кандидатов. Однако ее электорат, настроенный против действующего президента, в большей мере склонен поддержать Зеленского, и этих голосов должно хватить шоумену для победы. Электорат же пророссийских кандидатов Юрий Бойко и Александра Вилкула, составляющий около 16 процентов, независимо от их призывов в своем большинстве второй тур проигнорирует, а те, кто все же придет к избирательным урнам, Порошенко точно не поддержат. Не поддержат его и те примерно 5 процентов избирателей, которые проголосовали за лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Остальных кандидатов в расчет можно не принимать, поскольку лишь 8 из 39 набрали более 1% голосов.

Весьма показателен проигрыш на этих выборах ультраправых, которыми кремлевская пропаганда усиленно пугает российскую и европейскую публику. Кандидат от партии "Свобода" Руслан Кошулинский набрал менее 2% голосов. Может ли что-то помешать Зеленскому победить во втором туре? Для этого либо в последний момент должен появиться какой-то убойный компромат, либо он сам должен совершить серию диких ошибок, демонстрирующих его полную некомпетентность в государственных делах. Тем не менее несколько факторов работают против Зеленского.

Электорат шоумена - это в первую очередь молодежь и представители среднего класса. А эти категории избирателей не очень активно участвуют в выборах. Поэтому их явка во втором туре может сократиться.

Отсутствие у Зеленского политического опыта, особенно в международных делах, может поставить его в затруднительное положение во время публичных дебатов с Порошенко, которые, как уже объявлено, состоятся перед вторым туром.

Зеленского может в той или иной форме поддержать Кремль, для которого он явно меньшее зло, чем Порошенко. В Украине такая поддержка может только понизить рейтинг, чего кремлевские политтехнологи, кажется, не понимают. Неслучайно Зеленский так резко отреагировал на пародийный ролик, снятый Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным как бы в его поддержку.

Петр Порошенко вышел во второй тур благодаря удачному использованию двух факторов: это томос об автокефалии и массированная информационная атака Кремля. Однако потенциал темы автокефалии был уже практически исчерпан в первом туре и его не хватит для победы во втором. Одной же критики со стороны кремлевских пропагандистов, которая вызывает обратный эффект, вряд ли будет достаточно для победы.

В случае поражения Порошенко сосредоточится на парламентских выборах и постарается обеспечить возглавляемой им партии достаточное число мандатов, чтобы без ее поддержки партия Зеленского не могла сформировать правительство. Многое также будет зависеть от того, в какой мере Зеленский и стоящий за ним олигарх Игорь Коломойский будут настроены мстить представителям нынешней власти. У Зеленского отсутствует команда, и Коломойский лишь частично может решить эту проблему за счет своих людей, поскольку не имеет в своем распоряжении тех, кто опытен в международных делах. Здесь достижение компромисса с людьми из нынешней власти могло бы сильно помочь Зеленскому. Ведь внешняя политика - это основная прерогатива президента Украины.

Юлия Тимошенко проиграла выборы потому, что была слишком уверена в своей победе и слишком рано, еще в июне, начала предвыборную кампанию. Она не смогла предложить избирателям никаких новых лозунгов, кроме откровенно популистских, вроде обещания вдвое снизить цену газа для населения. Тимошенко грозится не признать итоги первого тура, но вряд ли пойдет на это. Крупных фальсификаций западные наблюдатели на выборах не зафиксировали, а разрыв между Порошенко и Тимошенко слишком велик - около 3 процентов, и никакой пересчет не сможет его ликвидировать. Акции за отмену итогов выборов, наоборот, могут оттолкнуть избирателей. Скорее всего Тимошенко теперь тоже сосредоточится на парламентских выборах, чтобы выиграть их и стать премьером.

Москва также рассматривает возможность непризнания итогов президентских выборов в Украине, но в случае победы Зеленского она вряд ли это сделает. В этом случае даже не исключена встреча Зеленского и Путина, которая, однако, едва ли принесет какие-то результаты. Ведь, став президентом, Зеленский не сможет отказаться от требований возвращения Крыма и Донбасса, равно как и от проевропейского курса Украины. В случае победы Зеленского Кремль будет ставить на победу партии Тимошенко. Нынешняя конституция Украины такова, что в случае принадлежности президента и премьера к разным политическим силам внешняя и внутренняя политика страны во многом оказываются парализованы - это больше всего устраивает Кремль, который хорошо помнит о столь выгодном ему в прошлом противостоянии Ющенко и Тимошенко.