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В Киеве на стадионе "Олимпийский" состоялись дебаты Петра Порошенко с Владимиром Зеленским. Накануне второго тура украинских выборов действующий президент и кандидат в президенты сошлись в зрелищном поединке.

Предсказуемость и зрелищность - вещи вроде несовместные, но в политике по-другому. На эту арену в демократической стране выходят люди, о которых соотечественники знают уже немало, и более или менее ясно, чего в ходе словесного противоборства ожидать от каждого из них. Поскольку и сами они наговорились уже за годы, предшествующие дебатам, и сказано про них предостаточно, и написано. Но все равно завораживает сюжет.

Выборы происходят в стране, частично оккупированной врагом. Во второй тур вышли действующий президент и знаменитый артист, ранее замеченный в роли президента. За Порошенко - громадный политический опыт, большие деньги, административный ресурс, несомненный ораторский талант. За Зеленского - молодость, непричастность к коррупционным играм минувших десятилетий, образ полюбившегося героя, профессиональная актерская техника. Против Порошенко - олигархическое прошлое и настоящее, а главное - война и бесконечная усталость от нее, и страхи, которые многие украинцы, осознанно или неосознанно, взваливают на президента. Против Зеленского - полнейшее дилетантство в политике, мутные слухи о его связях с Москвой, явные партнерские отношения с миллиардером Коломойским.

Оттого в полемике между ними, президентом и претендентом, все как бы расписано заранее, и зрители, которых собрали на "Олимпийском" в больших количествах оба кандидата, громко кричат, аплодируют, ликуют и негодуют, но почти ничему не удивляются. Ну да, президент Голобородько "здесь", на стадионе, потому что президент "Петр Второй" совершил слишком много ошибок и слишком много обещаний не выполнил. Разумеется, Зеленский - это даже "не кот в мешке, а мешок, набитый черными котами", тогда как Порошенко - "волк в овечьей шкуре", риторика понятная. При том что кошек наверняка любят все присутствующие, а с кремлевским волчарой лучше бы на понятном ему языке разговаривал старый волк. Естественно, претендент забрасывает президента вопросами "от людей", и в каждом - приговор, а тот в ответ рассказывает, в каком состоянии принял Украину и чего за пять лет добился. Порошенко заявляет, что профан погубит страну, а Зеленский возражает, что страна при его оппоненте уверенными шагами движется к пропасти.

С обеих сторон вытаскиваются груды всем известного компромата, который комментируется кратко и с заметным нежеланием углубляться в тему: брехня, дескать, не о чем говорить. Петра Алексеевича на сцене поддерживают ветераны АТО, среди них инвалиды. С Владимиром Александровичем в едином строю "Квартал 95". И когда провозвестник грядущей, свободной от чиновничьего произвола Украины Зеленский встает на колени перед зрителями, действующий президент опускается на колени перед государственным флагом.

Порошенко выступает с привычном напором, артист скорее ироничен. Президент выглядит мощнее, но при той разнице в рейтингах, которая зафиксирована в опросах, это, видимо, мощь обреченного. Все очень зрелищно, говорю, и вполне предсказуемо, но от представления, которое мы наблюдаем в прямом эфире, захватывает дух. Ибо на глазах у нас творится История, которая только прикидывается политическим спектаклем, и никто из стоящих на стадионе, болеющих за Порошенко и Зеленского или проклинающих их обоих, никто на Украине и в целом свете не ведает, что сулит ему день завтрашний.

"Стабильность", если все-таки победит президент, вовсе не синоним застоя. "Перемены", которые обещает претендент, никак не служат гарантией от бед. Комедиант становится участником драмы, из драмы вырастает трагедия проигравшего, но и это еще не финал, потому что жизнь продолжается, и если в политической борьбе воссоздается нечто живое, азартное, непрогнозируемое, то значит и страна жива, наперекор всем невзгодам и вероломным нападениям.