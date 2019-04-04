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Вряд ли кто-то сегодня - в Украине или в окружающем ее мире - рискнет предсказать, какими будут перспективы страны после второго тура президентских выборов. Что будет делать в случае своей победы шоумен Владимир Зеленский, не знает сегодня никто, включая самого кандидата. Зеленскому придется определиться и с реалистичной политической программой, и с кадровой политикой, и с пониманием тех проблем, которые ему нужно будет решать в главном кабинете страны.

Ему, как и всем остальным президентским политикам, придется осенью пройти непростое испытание парламентскими выборами. Но, в отличие от остальных участников гонки, Зеленскому просто необходима победа на этих выборах. Если пропрезидентская партия не сможет заручиться поддержкой большинства избирателей и стать ведущей силой правительственной коалиции, возможности президента по управлению страной будут сильно ограничены и он втянется в многолетний конфликт с собственным правительством и депутатским корпусом - а такой конфликт, как правило, завершается поражением главы государства.

Петру Порошенко, избранному в 2014 году уже в первом туре голосования, удалось конвертировать эту победу в успех спешно созданного президентского блока на парламентских выборах. И хотя по партийным спискам Блок Петра Порошенко уступил созданному лидерами Майдана "Народному фронту", вместе с депутатами-мажоритарщиками он сформировал самую большую фракцию в Раде. Именно это и позволило в конечном счете Петру Порошенко стать "играющим президентом", чьи возможности значительно превосходили объем полномочий. Но в новом парламенте этот успех может уже не повториться. Так что, для того чтобы понять, какими будут реальные возможности победителя президентских выборов, придется ждать осени.

Для россиянина, привыкшего к выборам по-советски - результаты известны, голосуем за стабильность, веселее, товарищи, - украинские предвыборные страсти выглядят, конечно, же, скверным анекдотом: неожиданная популярность телевизионного комика, непримиримость позиций сторонников обоих кандидатов, неопределенность перспектив. Конечно, все это может казаться странным. Но поверьте, лучше находиться в политическом цирке, чем на политическом кладбище! Потому что цирк еще можно переоборудовать в какое-нибудь более привлекательное сооружение, а из кладбища получается только мавзолей.

А если отойти от метафор, то стоит вспомнить, что в Украине - как в любой стране с молодой демократией - есть два мощных инструмента упорядочивания существования государства и защиты национальных интересов. Это выборы и восстания. И если победитель президентских выборов попытается изменить выстраданный курс страны, совершить поворот в сторону Москвы и вернуть к реальной власти тех, кто привык руководить Украиной по кремлевским инструкциям, он лишится власти до истечения срока своих конституционных полномочий. И ему еще здорово повезет, если он успеет добежать до российской границы.

Не уверен, что каждый участник украинских президентских выборов это понимает. Но зато каждый их победитель сможет в этом убедиться.