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Может ли что-то помешать Зеленскому победить во втором туре? Для этого либо в последний момент должен появиться какой-то убойный компромат, либо он сам должен совершить серию диких ошибок, демонстрирующих его полную некомпетентность в государственных делах. Тем не менее несколько факторов работают против Зеленского.
Может ли что-то помешать Зеленскому победить во втором туре? Для этого либо в последний момент должен появиться какой-то убойный компромат, либо он сам должен совершить серию диких ошибок, демонстрирующих его полную некомпетентность в государственных делах. Тем не менее несколько факторов работают против Зеленского.
Вряд ли кто-то сегодня - в Украине или в окружающем ее мире - рискнет предсказать, какими будут перспективы страны после второго тура президентских выборов. Что будет делать в случае своей победы шоумен Владимир Зеленский, не знает сегодня никто, включая самого кандидата. Зеленскому придется определиться и с реалистичной политической программой, и с кадровой политикой, и с пониманием тех проблем, которые ему нужно будет решать в главном кабинете страны.
Ему, как и всем остальным президентским политикам, придется осенью пройти непростое испытание парламентскими выборами. Но, в отличие от остальных участников гонки, Зеленскому просто необходима победа на этих выборах. Если пропрезидентская партия не сможет заручиться поддержкой большинства избирателей и стать ведущей силой правительственной коалиции, возможности президента по управлению страной будут сильно ограничены и он втянется в многолетний конфликт с собственным правительством и депутатским корпусом - а такой конфликт, как правило, завершается поражением главы государства.
Петру Порошенко, избранному в 2014 году уже в первом туре голосования, удалось конвертировать эту победу в успех спешно созданного президентского блока на парламентских выборах. И хотя по партийным спискам Блок Петра Порошенко уступил созданному лидерами Майдана "Народному фронту", вместе с депутатами-мажоритарщиками он сформировал самую большую фракцию в Раде. Именно это и позволило в конечном счете Петру Порошенко стать "играющим президентом", чьи возможности значительно превосходили объем полномочий. Но в новом парламенте этот успех может уже не повториться. Так что, для того чтобы понять, какими будут реальные возможности победителя президентских выборов, придется ждать осени.
Для россиянина, привыкшего к выборам по-советски - результаты известны, голосуем за стабильность, веселее, товарищи, - украинские предвыборные страсти выглядят, конечно, же, скверным анекдотом: неожиданная популярность телевизионного комика, непримиримость позиций сторонников обоих кандидатов, неопределенность перспектив. Конечно, все это может казаться странным. Но поверьте, лучше находиться в политическом цирке, чем на политическом кладбище! Потому что цирк еще можно переоборудовать в какое-нибудь более привлекательное сооружение, а из кладбища получается только мавзолей.
А если отойти от метафор, то стоит вспомнить, что в Украине - как в любой стране с молодой демократией - есть два мощных инструмента упорядочивания существования государства и защиты национальных интересов. Это выборы и восстания. И если победитель президентских выборов попытается изменить выстраданный курс страны, совершить поворот в сторону Москвы и вернуть к реальной власти тех, кто привык руководить Украиной по кремлевским инструкциям, он лишится власти до истечения срока своих конституционных полномочий. И ему еще здорово повезет, если он успеет добежать до российской границы.
Не уверен, что каждый участник украинских президентских выборов это понимает. Но зато каждый их победитель сможет в этом убедиться.
Теперь, если сложится объединение "Слуги народа" с "Батькивщиной", верховным арбитром может стать олигарх Коломойский. Зеленский с его кавээнщиками явился очень вовремя со своими комическими номерами для постсоветских граждан посреди грозных ораторий про великую родину, годину бедствий и боевые подвиги отцов. Он развлекает отчаявшихся, и если во втором туре победит, то свою роль отыграет довольно скоро. Ибо война продолжается и с врагом ни о чем договориться нельзя.
Путин - родом из КГБ. Зеленский - родом из КВН. Путин мог рассчитывать на поддержку всей государственно-чиновничьей махины, и в первую очередь спецслужб. Зеленскому рассчитывать не на что. Когда Путин изгнал Березовского, тот моментально оказался не могущественным олигархом, а голым королем, ну хорошо - голым делателем королей. Если Зеленский изгонит Коломойского, голым королем рискует оказаться новый президент, а не старый олигарх.
Самое страшное - даже не нежелание и неготовность россиян участвовать в управлении своим государством, а то, что этот инфантилизм воспринимается как благо. Это можно понять по реакции российских медиа на решение украинского шоумена Владимира Зеленского участвовать в выборах президента страны. Откровенная насмешка, утверждения, что это выдвижение - свидетельство деградации украинской политической системы... Но почему, собственно?
Почему это вдруг Путин вообразил себя депутатом Верховной рады и почему он пытается свести конфликт в Керченском проливе к "небольшому инциденту"? Хотя еще совсем недавно вращал бы глазами и сделал бы все, чтобы раздуть эту историю и выступить спасителем отечества от украинских агрессоров. С чего бы это Путин говорит о военном положении применительно к оккупации Крыма и войне в Донбассе?