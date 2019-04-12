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Петр Порошенко и Владимир Зеленский побеседовали в прямом эфире передачи "Право на власть" телеканала "1+1". Действующий президент вызывал оппонента на поединок: где угодно, когда угодно, хоть сейчас. Кандидат холодно обозначал время и место встречи. Чем живая политическая жизнь в соседней стране отличается от стабильности на российском политическом кладбище?

Путин вышел во второй тур и мечтает подискутировать с кандидатом от оппозиции. Прямо вот сейчас хочет, находясь в телестудии, не сходя с места. До него дозваниваются, до кандидата, президент пытается вступить с ним в беседу, а тот эдак с пренебрежением отвечает: да вы же знаете, что я Париже у Макрона, ваше ФСО меня пасет всю дорогу. Ну, давайте в Париже поговорим, теряя лицо, упрашивает президент, а кандидат эдак дерзко: мы же условились, что встречаемся 19-го на стадионе, вот там и поспорим. А Путин не унимается и продолжает приставать к оппоненту: дескать, гражданин, послушайте меня, я вот что сказать хочу... Но кандидат непреклонен: до свидания, отвечает, эдак презрительно, и вешает трубку. Поразительный вообще сюжет, правда?

Понятное дело, это украинский сюжет, а не российский. И не Путин гоняется за победителем первого тура (за Навальным, Грудининым, Безруковым?..), чтобы пообщаться, а Порошенко за Зеленским. Это Киев, а не Москва.

И тут можно начинать долгую и увлекательную полемику о том, кто из них прав: взыскующий чуда человеческого общения действующий президент или его наглый противник. Бесспорно другое: черту в этой дискуссии подведет избиратель. Собственно, тем и отличается живая политическая жизнь, со всеми ее погонями, подставами, странностями и нелепостями, от унылого натюрморта с ликующим едоком, фруктами и овощами.

Смерть скучна и затвержена на веки вечные. Жизнь весела и непредсказуема. При летальном исходе второй тур не предусмотрен. В живом обществе после победы во втором туре одного из кандидатов все только начинается и не кончится никогда.