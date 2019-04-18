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Также: Портников, Украина, Колонки, Европа, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Петр Порошенко

статья Размен элит

Виталий Портников, 18.04.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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Накануне второго тура президентских выборов в Украине творится нечто невообразимое, но хорошо объяснимое. Пока команды претендентов согласовывают условия дебатов на столичном стадионе "Олимпийский", украинские суды, будто очнувшись от тяжелой спячки последних пяти лет, штампуют одно решение за другим, возвращая страну в 2014-й год.

Из тюрем выходят люди, подозреваемые в сотрудничестве с Москвой, закрываются дела против пророссийских пропагандистов, снимается арест с имущества Януковича-младшего - и это только начало, ведь второго тура выборов еще не было! В кулуарах власти уже говорят, что вскоре последует решение Конституционного суда, которое поставит под сомнение антилюстрационное законодательство - и тогда чиновники времен Януковича смогут с облегчением вернуться в свои кабинеты.

Многим может показаться, что все эти действия судов происходят чуть ли не с одобрения возможного победителя президентских выборов Владимира Зеленского. Но, думаю, шоумена о них вряд ли информируют. Судебная система просто перестраивается под ситуацию и расчищает площадку для очередной смены элит.

Ведь этих управленческих элит в Украине на самом деле всего две. Обе вышли из пальто второго украинского президента Леонида Кучмы, но одна по большей части ориентируется на центр и запад страны и декларирует приверженность западным ценностям и возрождению украинского культурного мира, а другая сориентирована на восток и юг Украины. И если раньше главным лозунгом этой второй элиты была нерушимая дружба с Россией и сохранение позиций "русского мира", то после начала войны эти идеологемы спрятались за разговорами об обнищании населения, коррупции и высоких тарифах.

Первая элита - это Ющенко, Порошенко, Тимошенко, Турчинов, Парубий. Вторая - сам Кучма, Янукович, Азаров, Левочкин, Бойко. Сам Зеленский ни к одной из элит, разумеется, не принадлежал - он развлекал обе. Но в случае избрания президентом комедианту придется руководить страной с помощью одной из элит. Потому что можно избрать президентом главное действующее лицо "95-го квартала", но невозможно с помощью коллег Зеленского заместить управленческий аппарат.

Судьи, большая часть которых по разным причинам была приверженцами "второй" элиты, просто расчищают пространство для понятных людей. И они действуют в понятной логике. Поражение Порошенко - вне зависимости от отношения к личным качествам действующего президента - означает и поражение "элиты Майдана", уход из власти даже тех ее представителей, кто сегодня работает на провал главы государства по личным или политическим мотивам.

Но кому-то же придется руководить страной. Баллотироваться в парламент, формировать правительство, писать законы и распоряжения, заниматься анализом ситуации, вести переговоры. Избиратель, как известно, может избрать президентом или депутатом кого угодно - но научить науке управления своих избранников он не в состоянии.

А это означает, что в случае поражения Порошенко выдвиженцы обоих Майданов вынуждены будут уступить власть если не своим бывшим оппонентам, то во всяком случае второму эшелону "регионалов" и чиновников домайданных времен. Один из моих читателей, сторонник Владимира Зеленского и выходец из хорошей семьи недавнего прошлого, прямо посоветовал прекратить ставить клеймо на бывших политиках из Партии регионов - если они не воровали и не убивали, разумеется. И в этом есть логика момента. То, что избиратель Владимира Зеленского может воспринимать как замену старого лица новым, в управленческой практике может привести к перестановке знакомых элит. Проще говоря, элита Майдана и примкнувшие к ней попутчики из бывшего "регионального" лагеря сменится элитой Антимайдана и примкнувшими к ней попутчиками из лагеря "оранжевых". И это - при всей эксцентричности происходящего - напоминает скорее бег по кругу, чем движение вперед.

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