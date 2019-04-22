Реклама

Украина выбрала кота в мешке.

Впрочем, если говорить о втором туре, то выбор был невелик. Или волк в овечьей шкуре, как припечатывал ныне уходящего президента его соперник, или вот этот веселый и находчивый парень. Честный, наивный, смелый президент Голобородько, истинно народный артист. Или реальная война как основа национального единства, или ну ее к бесу, эту войну, а давайте сменим всех осточертевших политиков и поглядим, что будет. Или каждодневная драма, вгоняющая в тоску, или смешная комедия с потешным главным героем. Теперь выбор сделан, и цифры говорят сами за себя.

Нет, избиратель не обязан быть героем, но ошибется тот, кто уличит большинство украинцев, проголосовавших за Владимира Зеленского, в отсутствии патриотизма, малодушии, а то и в трусости. В эпоху Крыма и Донбасса прокатить многоопытного политика, предпочтя ему совершеннейшего дилетанта, поменять коней на такой переправе - на это способны не только очень уставшие, очень доверчивые, но и очень смелые люди. К тому же почему-то абсолютно уверенные в том, что все поправимо. Мол, если не понравится - переизберем, а не захочет уходить - скинем, уж сколько их шагнуло в эту бездну. То есть ясно, почему громадяне с такой презрительной безответственностью относятся к выборам президента, которого вовсе не считают фигурой сакральной: тут и анархистская вольница, заложенная в генах, и опыт минувших десятилетий. Но все равно дух захватывает, когда смотришь, с какой легкостью они меняют своих ющенок на януковичей и обратно.

Загвоздка, однако, в том, что и после ухода опостылевшего Петра Порошенко ситуация в стране и мире остается прежней. Граничит Украина с тем же соседом, с которым началась война после Майдана. Счастливое будущее, которое сам по себе, без малейшей связи с реальностью олицетворяет нынешний победитель, могло бы наступить, когда бы такие же карнавальные выборы состоялись в России и какой-нибудь жизнерадостный Ургант с разгромным счетом вынес бы из Кремля Владимира Путина. Но указанный Путин скорее всего пересидит и Зеленского, и его преемника, а это значит, что проблемы, с которыми не мог справиться проигравший Петр Алексеевич, едва ли решит и Владимир Александрович. Ибо это проблемы в принципе нерешаемые - как минимум до тех пор, пока Владимир Владимирович правит Россией.

Вникая в них, новый президент, вероятно, попытается исполнить все свои предвыборные обещания. В рамках минского процесса пригласить к переговорам США и Великобританию. В ходе процесса гуманитарного предложить Москве немедленный обмен военнопленными и штатскими заложниками. Стремясь умиротворить Донбасс, начать выплату пенсий в этом регионе.

В том, что обещания неисполнимы, он убедится быстро. Путин не станет возражать против одного-двух саммитов с президентом Голобородько, но американцев и англичан допускать туда не захочет, тем дело и кончится. Менять всех на всех, как известно, он всегда готов, закавыка лишь в том, что у Киева одни списки, у Москвы другие, и вместе им не сойтись. Что же касается пенсий, то и в Кремле, и в Донецке, и в Луганске эту затею сочтут провокационной (да и в небогатой Украине вряд ли одобрят). Ибо русский мир на украинских территориях создавали не для того, чтобы его прикармливали из Киева, мечтая о прекращении конфликта. Русский мир на украинских территориях создавали для того, чтобы неуклонно его расширять, прикрываясь заботой о людях, над которыми измывается фашистская хунта. В этом смысле еврей Зеленский с его гостинцами для Донбасса чрезвычайно вреден для Москвы и достоин порицания.

Хуже того. Если свежеизбранный президент и его избиратели мечтают отныне жить так, словно нет никакой войны, и при самом худшем сценарии, если провалятся все переговоры и донбасские старики, подталкиваемые в спину местным руководством, гордо откажутся от пенсий, просто игнорировать Россию, то этого не получится. Потому что Путин не любит, когда его игнорируют. Путину требуется война. Путину нужны заложники. Путину необходим этот несчастный, самый разделенный в мире народ, чтобы во имя его захватывать новые территории, щедро поливая их славянской кровью. Потому путинская Россия намерена мучить соседей всеми способами, какие ей доступны. Свидетельством чему служит недавнее постановление правительства РФ, фактически запрещающее экспорт нефти на Украину и принятое четыре дня назад, когда уже ясно было, кто станет триумфатором президентской гонки. Ни малейшего позитива в отношениях с Киевом российское начальство не дозволит. Ему безразлично, с кем враждовать, хоть с политиком, хоть с клоуном - ненависть превыше всего.

Украина выбрала кота в мешке, и этот симпатичный персонаж, похоже, еще не вполне понимает, за какую работу взялся. Есть опасение, что и не поймет, пока не уйдет с Банковой, досидев или не досидев до конца президентского срока. Но есть и надежда, что, обучаясь на ходу, не наделает совсем уж глупых ошибок, за которые будет стыдно. И что люди поумней шоумена, в стране и в мире, придут ему на помощь, когда станет невмоготу дискутировать с теми, кто заранее настроен на войну. Вчера люди, желающие от нее отдохнуть, проголосовали за Владимира Зеленского. Увы, расслабиться им не дадут и расставаться с иллюзиями придется довольно скоро.