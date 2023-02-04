Долгое вступление
Фото: Воздушные силы Украины
На Западе не утихают голоса "экспертов", утверждающих, что полная победа над РФ невозможна, и призывающих "заморозить" нынешнюю линию противостояния с тем, чтобы уже потом решать "вопросы о спорных территориях" дипломатическими средствами. Подобные призывы основаны либо на полном непонимании, либо на сознательном затушевывании сути российской агрессии против Украины.
В России сформировался агрессивный неототалитарный режим с явно выраженной и четко артикулируемой нацистской идеологией, построенной на тезисе о превосходстве "русской цивилизации" над Западной (англосаксонской), на отрицании права и культе насилия. Целями, поставленными режимом Путина в этой войне, являются легитимизация "права" РФ аннексировать территории соседних государств, "права" определять их внутреннюю и внешнюю политику, лишение их физической возможности сопротивляться любому новому военному насилию со стороны РФ. В представлении кремлевских правителей соседи должны быть полностью беззащитны перед ними.
Все эти цели являются империалистическими, антиправовыми и аморальными. Даже частичное достижение агрессором поставленных им целей приведет к окончательному разрушению международно-правового порядка, существующего с 1945 года. В первую очередь это относится к закреплению (формализованному или хотя бы фактическому) за агрессором захваченных им территорий.
Любая система международной безопасности может поддерживаться только при неукоснительном соблюдении категорического запрета на аннексии. Нарушение этого принципа неотвратимо ведет к мировым войнам. Надежды на то, что эту пробоину в системе международной безопасности можно будет как-то залатать когда-нибудь потом, иллюзорны и опасны. В нее хлещет вода вперемешку с кровью.
Режим Путина не откажется ни от одной из поставленных им целей. Он сам отрезал себе путь к переговорам о "спорных территориях", объявив об их аннексии. Войну, которую он ведет, он понимает как экзистенциальную войну против Западной цивилизации и ее ценностей. Но если агрессор понимает свою войну как экзистенциальную, она по факту является таковой и для жертвы агрессии, сколько бы жертва ни пыталась это отрицать. Продолжение отрицания этого факта будет лишь внутренне разоружать жертву перед агрессором.
Лидеры Свободного мира должны осознать сами, публично признать и убедить свои народы, что идет экзистенциальная война с путинской Россией, в точности повторяющей путь нацистской Германии и представляющей такую же угрозу цивилизации. Это война за то, каким будет мироустройство. Будет ли оно основано на праве, равенстве, свободе или оно будет основано на грубой, жестокой и наглой силе. И в этой войне не может быть компромисса. Она может закончиться только полным поражением одной из сторон.
Полное поражение путинской России - это если по итогам войны она не достигнет ни одной из поставленных целей. И в первую очередь - не сможет удержать за собой захваченные территории. Нет ни одного способа принудить путинский режим уйти с этих территорий добровольно. Оккупантов можно изгнать только военной силой. Сегодня эта задача может быть практически решена с помощью быстрого количественного и качественного увеличения поставок военной техники Украине. Но если эти поставки будут затягиваться, на следующем этапе войны может понадобиться уже прямое участие войск НАТО в боевых действиях.
При всей выявившейся слабости российской военной машины, она еще оказалась способна, несмотря на все потери живой силы и техники, несмотря на расход боеприпасов, воспроизводить армейскую группировку, поддерживающую постоянное давление на украинскую оборону. И эту свою способность российская военная машина, по всей видимости, будет сохранять достаточно долго, истощая куда меньшие людские ресурсы Украины. Этого может оказаться достаточно не только для удержания оккупированных территорий, но и для "отгрызания" от Украины новых кусков. Затяжная война на истощение выгодна именно Кремлю. Войну надо заканчивать как можно скорее, но не перемирием с агрессором, а нанесением ему решительного поражения.
Для быстрого разгрома агрессора необходимо в первую очередь снятие последних табу на поставки Украине всех видов тяжелых наступательных вооружений (прежде всего - дальнобойных ракет и авиации). Во-вторых, необходимо ускорение поставок. Обещания поставить Украине вооружения когда-нибудь в будущем не испугают Кремль и не заставят его "искать пути к миру". О любых надеждах на это надо забыть раз и навсегда. Путинская машина войны разогнана и приобрела огромную инерцию. Она уже не может затормозить или повернуть в сторону. Она может только разбиться, и она должна разбиться.
Скорость поставок сейчас в значительной степени упирается в скорость обучения украинских военных обращению с новой для них техникой и ее обслуживанию. Но если ситуация на фронте потребует значительного ускорения поставок новой техники и ее интеграции в структуру ВСУ, западные страны могут оказаться перед лицом необходимости послать на поле боя свой обслуживающий персонал. То есть преодолеть еще одно табу и перейти на следующий уровень "вовлеченности".
Вне всякого сомнения, все это является "эскалацией конфликта". Переход Запада от "стратегии сдерживания агрессора" к "стратегии победы" упирается в сохраняющийся страх перед этой эскалацией. Именно попытки "избежать эскалации" позволяют российскому диктатору постоянно шантажировать этой эскалацией Свободный мир. Все должно быть ровно наоборот. Это Кремль должен думать, как ему избежать эскалации. Это он должен слышать: если вы и дальше будете обстреливать украинские города - будет эскалация. Если вы и дальше будете удерживать незаконно захваченные территории, продолжая на них политику насильственной деукраинизации, подпадающей под все международно признанные определения геноцида, - будет эскалация.
Это не Кремль должен чертить "красные линии" Свободному миру. Это Свободный мир должен чертить "красные линии" Кремлю. Свободный мир должен определить и публично обозначить ту "красную линию", за которой он сам вступит в бой с войсками агрессора и будет сражаться плечом к плечу с украинцами. Не дожидаясь, когда режим Путина атакует страны НАТО первым. И об этом надо начинать говорить уже сейчас. Необходимо готовить общественное мнение к принятию того факта, что прямое вовлечение западных стран в войну с РФ вполне вероятно.
Голоса экспертов и политиков, нашептывающих нам, что "Путин никогда не позволит, чтобы РФ потерпела поражение", - это голоса предателей. Это голоса явных или скрытых врагов свободного мира. Поражения обычно наносят, не спрашивая на это позволения у тех, кому их наносят.
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