

Стрит-арт в Турине, Италия. Автор - Андреа Вилла. Фото: streetartutopia.com

Пресса ломает голову: в чем же состоит цель вторжения нацистской России в Украину? Кремлевские официальные лица меняют заявленные цели как перчатки. Значит ли это, что нацистский режим Путина сам не понимает, чего он хочет? Или он хаотично мечется между разными целями, сталкиваясь с невозможностью их достижения? А может, это часть операции по дезинформации противника, которого пытаются сбить с толку, запутать? Ведь непонимание целей врага мешает тебе самому вырабатывать оптимальную стратегию.



Обмануть легко того, кто сам обманываться рад. Кто пытается спрятаться от неприятной реальности. Осознают ли лидеры Свободного мира страшную, но достаточно очевидную реальность? Реальность, состоящую в том, что и защита "народа Донбасса", и освобождение всей Украины от "националистов", и ниспровержение мировой гегемонии США - это не разные цели, в которых запутался сам Кремль. Это одна и та же цель, к которой Кремль идет последовательно и неуклонно. Цель простая и хорошо известная из истории.



Андрей Пионтковский неоднократно говорил о том, что путинская воровская клика, пресытившись несметными богатствами и всевластием внутри собственной вечно догоняющей страны, возжелала еще и величия. Захотела быть владычицей морскою. И чтобы весь цивилизованный мир был у нее на посылках.



Это воспринималось со смехом. Как шарж на неадекватность обезумевших от наворованного временщиков. Ну куда им с двумя процентами от мирового ВВП? Возможно, так же посмеивались над Гитлером, когда он предъявлял аналогичные притязания. Воспринимали это как бред. Или как пропаганду исключительно для внутреннего потребителя. Но когда Гитлер развязал мировую войну, смеяться перестали. Теперь при описании тех трагических событий незадачливую "владычицу морскую" не упоминают. Говорят, что в основе теории и практики германского нацизма лежала идея мирового господства высшей арийской расы.



Мировое господство - это совсем не обязательно оккупационные гарнизоны во всех уголках мира. На такие гарнизоны не хватило бы ресурсов ни у одной самой великой державы. Мировое господство - это когда ты можешь поставить свой оккупационный гарнизон куда сочтешь нужным, а остальной мир с этим соглашается. Это когда ты диктуешь миру свои правила. И сам можешь их менять по своему усмотрению. Это когда тебе можно все, а что можно другим, решаешь ты.



Это и является целью нацистского режима Путина. Мир должен признать его право отторгать территории у других государств (защищая "народ Донбасса" или какой-либо еще выдуманный им "народ"). Мир должен признать его право бомбить другие государства для принуждения их к изменению политического строя (освобождая их от "националистов" или, к примеру, ЛГБТ-активистов). Это и означает ниспровержение мировой гегемонии США и установление собственного мирового господства.



Современный мировой порядок создан в значительной степени усилиями США и поддерживается благодаря их лидерству. Американское лидерство обеспечивает целостность и единство евроатлантической цивилизации, которая, в свою очередь, выступает лидером современного человечества. В основу современного мирового порядка положены принципы верховенства права, приоритета прав человека, равенства народов. Запрет на аннексии и агрессии. Запрет на одностороннее международное насилие.



Именно эти принципы и запреты ненавистны нацистскому режиму Путина в мировом порядке, построенном на лидерстве США. Ниспровергая лидерство США, он ниспровергает эти принципы и запреты. Он навязывает миру порядок, основанный на праве силы, праве диктата, праве захвата, праве массовых убийств.



Современный мировой порядок в своей "отправной точке" формировался, в значительной степени "от противного". В его фундаменте - отрицание эталонного Абсолютного Зла, каковым в сознании всего мира стали ужасы гитлеровского нацизма и Второй мировой войны. Современный мировой порядок основан на идее недопущения повторения этих ужасов. Выросший из Антигитлеровской коалиции, он по сути является антифашистским мировым порядком.



Сегодня мир, вновь увидевший картины Второй мировой войны в центре Европы, должен это отрефлексировать. Осознать и проговорить, что идет война с возродившимся нацизмом. Возродившимся на этот раз в России. Идет война с эталонным Абсолютным Zлом.



Мир должен осознать эту войну как войну антифашистскую. Которая должна вестись так же, как вела свою войну Антигитлеровская коалиция. До полной и безоговорочной капитуляции развязавшего эту войну агрессора. До ликвидации нацистского режима в России. И до наказания нацистских преступников. Не только военных, но и тех, кто готовил почву для военных преступлений. Кто растлевал народ ядом нацистской идеологии.