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Премьер Бельгии Александр де Кро, выступая перед прессой, >заявил, что "российско-украинский конфликт должен быть разрешен военным путем и альянс будет продолжать помогать Киеву для этого столько, сколько потребуется".

Наконец-то! Последние десятилетия по поводу практически всех вспыхивавших в мире вооруженных конфликтов западные политики повторяли как мантру: конфликт не имеет военного решения. В основе этого принципа лежало базовое представление современной цивилизации об устройстве нашего "прекрасного нового мира": любой конфликт может и должен решаться политическим и дипломатическим путем.

То есть должны быть приняты во внимание интересы всех сторон конфликта и между ними должен быть найден компромисс. Военное же решение любого конфликта, при котором победивший на поле боя просто диктует свою волю побежденному, не может быть ни окончательным, ни прочным, ни справедливым. Такой вот "консенсусный пацифизм".

Понятно, что в "дурном старом мире" это было не так. Понятно, что вооруженный конфликт нацистской Германии с остальным миром не имел дипломатического решения. Он мог быть разрешен только чисто военным путем. И никакие интересы главарей гитлеровского рейха не подлежали учету. Не только в силу совершенных ими злодеяний, но просто в силу несовместимости их интересов с интересами человечества. Их противники не были абсолютным добром, но сами они были абсолютным злом.

Но абсолютное зло было побеждено, и наступил "прекрасный новый мир", в котором абсолютного зла больше нет. В мире утвердились новые представления о допустимом и недопустимом. Теперь со всеми можно договориться. Теперь любой конфликт можно решить путем разумного компромисса.

"Прекрасного нового мира" больше нет. В мир вернулось абсолютное зло. И это ровно то же абсолютное зло. Его природа - в устремленности к вседозволенности силы. Оно самоутверждается, переступая через любые правовые и моральные ограничения на насилие и жестокость. Оно уже вернуло нас в 40-е годы прошлого века. В мир разбомбленных городов и массового террора против населения оккупированных территорий. Лидеры Запада заявляют, что никогда не признают право Москвы силой перекраивать границы и диктовать свою волю другим странам. Но Путин и его клика не могут отказаться от своего стремления утвердить это право любой ценой. Это их иррациональное стремление не является результатом конкретных исторических обид или ошибочного понимания угроз. Оно выражает их природу.

Они сами создали себе иллюзорный мир, в котором растленный Запад ненавидит и стремится уничтожить "святую Русь". Им просто нужно было обосновать собственную ненависть к Западу и собственное стремление его уничтожить. Они утробно ненавидят и стремятся уничтожить цивилизацию, в которой человек может жить без хозяина. Это оскорбляет их чувства - чувства нелюдей, считающих себя хозяевами по природе.

Ниспровержение миропорядка, признающего право людей и народов жить без хозяина, признание Западом их права быть хозяевами для путинской клики важнее аннексии конкретной территории или превращения конкретной страны в протекторат. За это они будут драться зубами и когтями. Им не нужен мир, в котором они не будут хозяевами. Не только заводов, дворцов, пароходов, но и других людей. Дворцы и яхты мертвы без холопов и вассалов.

Неуемная жажда неограниченной власти над другими людьми делает путинский правящий класс экзистенциальным врагом цивилизации, провозгласившей своей целью последовательное ограничение власти человека над человеком. Провозгласившей своей целью жизнь без хозяина. И это очень опасный враг. Рожденный "бандитскими девяностыми", путинский правящий класс самонадеян, склонен к авантюризму и имеет крайне сниженную социальную ответственность.

Путин - диктатор с крайне пониженной социальной ответственностью и ядерной гранатой в руке. Для него и его приспешников не существует моральных барьеров недопустимости. Например - на применение того же ядерного оружия первыми. Просто ради устрашения противника.

Об этом необходимо помнить, если Запад не собирается ограничиваться лишь словами о непризнании праава Кремля силой перекраивать границы. В практическом плане непризнание права Кремля силой перекраивать границы означает не что иное, как изгнание россиянско-фашистских захватчиков с оккупированных ими украинских территорий. Пока Украина не вернула контроль над всеми своими международно признанными территориями, включая ОРДЛО и Крым, непризнание права Кремля на силовую перекройку границ остается лишь словами, а утверждение Кремлем этого своего "права" - свершившийся факт.

Сегодня Путин фактически навязал Западу игру в затяжную войну. И Запад эту игру принял, по-видимому, рассчитывая, что в такой войне нацистская Россия растратит свой наступательный потенциал, оказавшийся не столь уж большим. И вот тогда Путин согласится на переговоры об отводе войск хотя бы на линию 23 февраля.

Однако затяжная война оказалась более выгодна Кремлю. Он получил время восполнять расходуемые ресурсы, используя превосходство "ресурсной базы", и материальной, и людской. Не оправдались и надежды на то, что российское общество не примет многотысячных потерь собственной армии. Оно оказалось гораздо более глубоко фашизированным, чем ранее считалось.

Нет, испытывающих восторженный экстаз от путинского "триумфа воли" вслед за телевизором не так уж много. Но было ли их сильно больше в гитлеровской Германии в разгар войны? Зато по степени отупелого бесчувствия большинства российское общество вполне сравнялось с обществом нацистского рейха.

Путин никогда не будет вести переговоры об отводе войск с территорий, которые он уже оккупировал. Для быстрого же перехода украинской армии в контрнаступление необходимы такие поставки тяжелого вооружения натовского образца, за которыми не будет поспевать обучение украинский бойцов обращению с ним. Чтобы такое количество оружия быстро "заработало", к нему хотя бы частично должен прилагаться обслуживающий персонал. Который будет послан на фронт для реального участия в боевых действиях.

Это могут быть "отпускники", "отставники" и прочие "ихтамнеты". Многократным использованием этих методов "гибридной войны" Путин давно развязал своим противникам руки для использования аналогичных методов. И дело не в том, посчитает ли Путин это поводом для открытого военного столкновения со странами НАТО. Если его войска покатятся назад, в качестве такого повода ему хватит и ареста какой-нибудь не самой большой яхты. Все упирается в то, что западные страны должны будут послать своих граждан умирать за Мариуполь.

Только это покажет, чего стоят слова о том, что Запад будет оказывать Украине столько помощи, сколько ей будет необходимо для победы. И если обмен ядерными ударами является гипотетическим сценарием с ненулевой вероятностью, то втягивание стран НАТО в открытое силовое столкновение с нацистской Россией совершенно неизбежно. Во всяком случае, если страны НАТО намерены реально не допустить провала цивилизации в мир, в котором люди и народы, живущие без хозяина, будут просто бесхозными вещами для кремлевско-нацистской сволочи.

Ну а пока за право граждан стран НАТО жить без хозяина умирают граждане Украины.

Слава Украине!

Смерть россиянско-фашистским захватчикам!