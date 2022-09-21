Переводим на русский кремлевского Гитлера.



1. Кремлевский Гитлер намерен продолжать войну любой ценой, поскольку это священная война против греховного мироустройства по-западному.



2. У кремлевского Гитлера не осталось дополнительных подготовленных войск, которые можно было бы перебросить на украинский фронт. Поэтому будет проводиться мобилизация. Пока - частичная. А дальше - как пойдет.



3. Кремлевский Гитлер намерен официально включить в состав РФ пока четыре области Украины, то есть совершить очередную чистейшую аннексию в центре Европы, более масштабную и откровенную, чем аннексия Крыма. При этом частью России будут объявлены не только те территории, которые контролируются российско-фашистскими захватчиками, но и те, которые им захватить пока не удалось, и территории, отбитые украинцами у захватчиков. В любом случае речь идет об обширных территориях, находящихся в зоне военных действий.



4. На этом основании кремлевский Гитлер обвинит Украину в нападении на территорию РФ и в оккупации российских территорий, что дает РФ право "защищать" эти территории любыми средствами. Поскольку в ближайшее время у кремлевского Гитлера нет конвенциональных средств для перелома ситуации на фронте (мобилизованные резервисты нуждаются в переподготовке и попадут на фронт далеко не сразу), речь идет об очередной прямой угрозе кремлевского Гитлера использовать ядерное оружие, если Украина не откажется от борьбы за территории, объявленные кремлевским Гитлером российскими. Именно в контексте "ядерных угроз" произносилась фраза о праве РФ всеми средствами защищать "свою" территорию.



5. Утверждение кремлевского Гитлера о том, что якобы страны НАТО шантажируют РФ применением ядерного оружия, не является просто обычной грубой ложью кремлевского Гитлера. Имеются в виду предупреждения лидеров стран НАТО об "адекватном ответе" в случае применения кремлевским Гитлером ядерного оружия в Украине. Кремлевский Гитлер предупреждает страны НАТО, что если они будут отвечать на применение им ядерного оружия в Украине, он нанесет новый ядерный удар. На этот раз - по странам НАТО.



Некоторые выводы и рекомендации.



1. Мы имеем дело с последовательной реализацией и дальнейшим развитием "доктрины Патрушева-Герасимова" (эскалация ради деэскалации). Кремлевский Гитлер претендует на право наносить ядерные удары, не получая на них ответ. Это "право" должно быть легитимизировано в рамках "нового мирового порядка", выстраиваемого кремлевским Гитлером в ходе "специальной военной операции". Мы имеем дело с чисто нацистской программой установления мирового господства кремлевского Гитлера.



2. Попытки лидеров Запада избежать эскалации, уклониться от непосредственного втягивания в войну, затянуть ее и, истощив ресурсы кремлевского Гитлера, принудить его к отступлению являются заведомо ошибочной стратегией. Эта стратегия не остановит кремлевского Гитлера и не заставит его отказаться от использования своего "последнего аргумента".



3. Необходимо открыто признать, что если в ближайшее время кремлевского Гитлера не придушат подушкой его же генералы, вероятность применения им ядерного оружия весьма высока. И если цивилизация не намерена сдаться и покориться "новому мировому порядку" кремлевского Гитлера, она должна быть готова заплатить за это цену в виде обмена ядерными ударами.



4. Если что-то и может удержать кремлевского Гитлера от применения ядерного оружия, то это не попытки любой ценой избежать обострения, а противоположная стратегия. Необходимо перехватить у кремлевского Гитлера инициативу в деле эскалации, показательно переходя все "красные линии", которые он пытается рисовать.



5. В этой связи заявления западных лидеров о непризнании планируемых "референдумов" не выглядят достаточными. В подобных заявлениях остро не хватает четкого указания на то, что кремлевскому Гитлеру будет за эту попытку легитимизировать аннексии. Причем не только в плане новых экономических санкций, но и на поле боя.