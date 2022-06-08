Когда после нападения нацистской Германии на Польшу Англия и Франция, выполняя взятые на себя обязательства, объявили ей войну, Гитлер презрительно бросил: "Это не значит, что они будут воевать". И оказался прав.

Можно спорить, имели ли западные демократии физическую возможность помочь Польше остановить германское наступление. Но их военно-политическое руководство пришло к выводу, что такой возможности нет. Польшу все равно не спасти, а потому не стоит и пытаться. На западе началась так называемая "странная война". Стороны вяло перестреливались через германо-французскую границу, но активных боевых действий не предпринимали.

А на уме у демократических лидеров было до боли знакомое: нельзя позволить пожару войны разгореться и приобрести те чудовищные масштабы, которые всем были памятны по Первой мировой. С миллионами жертв. Поэтому не надо загонять Гитлера в угол. Надо оставить ему возможность отступить с сохранением лица. И, может быть, восстановить Польшу хотя бы в урезанном виде. В рамках взаимоприемлемого компромисса.

Дальнейшее известно. Освободив себе руки на востоке, Гитлер уже через несколько месяцев нанес удар на западе. Политика "открытых дверей для возвращения к диалогу" обернулась позором и ужасом Дюнкерка. Только после этой катастрофы Англия мобилизовалась и начала воевать по-настоящему. А миллионы жертв, которых так хотели избежать, все равно случились. В десятикратном размере по сравнению с Первой мировой.

Сегодня страны НАТО пытаются строить свою стратегию в войне с нацистской Россией на двух принципах:

1. Недопущение поражения и капитуляции Украины.

2. Недопущение эскалации и расширения войны, втягивания стран НАТО в прямое военное столкновение с нацистской Россией.



В пользу второго пункта есть весомый и понятный любому современному гуманистически ориентированному человеку аргумент: прямое военное столкновение с НАТО, в котором у нацистской России не будет шансов на победу, может подтолкнуть кремлевского Гитлера к применению ядерного оружия. Современный мир не может пережить еще одну Хиросиму. Да и не перерастет ли однократное применение ядерного оружия в тотальную ядерную войну на полное взаимное уничтожение, никто ведь не проверял.

В результате страны НАТО оказывают Украине помощь оружием с постоянной оглядкой на то, не сочтет ли нацистская Россия ту или иную поставку поводом для прямой атаки на какой-нибудь объект страны НАТО. Атаки, на которую придется давать такой же прямой ответ. Натовских поставок хватает на то, чтобы украинская армия сохраняла боеспособность и продолжала ожесточенное сопротивление, предельно замедлив наступление российско-фашистских захватчиков на Донбассе. Но их не хватает на то, чтобы это наступление уже сейчас было полностью остановлено.

Можно предположить, что западные военно-аналитические центры хорошо рассчитали время, за которое основные боеспособные силы интервентов будут перемолоты в украинской "Сталинградской битве". Истощат хоть как-то подготовленный людской ресурс и запас ракет. Захватчики не смогут не только продолжать наступление, но и сдержать серьезный украинский контрудар. И тогда перед перспективой позорной военной катастрофы кремлевский Гитлер согласится на переговоры об отводе войск.

Можно предположить и другое. Западные лидеры цинично ждут, когда российско-фашистские войска выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей. Нацистский режим Путина сможет продать это внутри страны как достижение всех целей "спецоперации" и предложит прекращение огня на фактически сложившейся линии соприкосновения. И это всех устроит. Прекратятся обстрелы, перестанут гибнуть люди. А все политические вопросы будут отложены на неопределенное будущее. И пока по этим вопросам будут идти тягучие и бесперспективные переговоры, можно будет вернуться к бизнесу as usual с новым Гитлером. Такой вот "компромисс".

Компромисс для кого? Для Украины, которая будет вынуждена смириться с насилием и издевательствами над той частью своих граждан, которая оказалась в оккупации? Для Запада, который, освятив такую сделку, завизирует полное и окончательное упразднение всего международно-правового порядка, существующего с 1945 года? Или, может быть, для Путина? Для Путина это чистая победа, хотя и промежуточная. Значительно усиливающая его позицию для продавливания его главных требований. Политическое подчинение Украины. Лишение ее возможности защищать себя. Отказ Запада от права оказывать ей помощь. Наконец, требование к НАТО собирать манатки и убираться за линию 97-го года никто не отменял.

Нет сомнений, что, развязав себе руки на Донбассе, Путин при первой возможности подкрепит эти требования новой военной акцией где-нибудь еще. А при недостатке конвенциональных сил вновь прибегнет к ядерному шантажу. Ведь он снова убедится, что это работает.

Поэтому любые разговоры о необходимости принять новые реалии, об уступке территорий агрессору - это предательство. Это прямой путь к Дюнкерку. Разговоры Макрона о том, что не надо унижать Россию, - это прямой путь в Компьенский лес. Президента Франции Макрона непреодолимо тянет в Компьенский лес.

Компромиссом, причем достаточно гнилым, был бы уход российско-фашистских войск за линию 23 февраля. Но для Путина это как раз и есть потеря лица и унижение. Сегодня невозможен никакой компромисс без унижения Путина. И пойти на такой компромисс Путин может лишь перед лицом прямой угрозы еще более унизительной военной катастрофы на Донбассе не с организованным отводом, а с беспорядочным бегством остатков его войск.

А может и не пойти. Может применить ядерное оружие. Во всяком случае, попытаться. И одному богу войны известно, исполнят ли его приказ генералы. Да, в этом надо отдавать себе отчет. Провозглашая своей целью освобождение оккупированных украинских территорий, НАТО рискует ввязаться в ядерную войну с нацистской Россией. Но рано или поздно придется выбирать: либо взять на себя этот риск, либо капитуляция. Дюнкерк и Компьенский лес.

Подтолкнуть Путина к ядерному удару может не поставка Украине того или иного вида вооружений и даже не какое-то локальное боестолкновение с силами страны - члена НАТО. Подтолкнуть к этому Путина может реальная угроза потери захваченных территорий. Независимо от видов поставляемых Украине вооружений и локальных боестолкновений с силами НАТО.

И если Запад не на словах, а на деле намерен добиваться освобождения захваченных территорий, ему не имеет никакого смысла думать о том, как избежать эскалации и не спровоцировать Путина той или иной поставкой Украине. Остановить Путина может только решимость не отступить. И зависеть эта решимость будет от того, насколько нестерпим для современного мира окажется трупный запах, распространяющийся из Мариуполя.