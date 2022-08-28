



В интервью Александру Плющеву Лев Шлосберг повторял как мантру: высшая ценность - человеческая жизнь. Нет никаких других ценностей, ради которых можно жертвовать человеческими жизнями. Поэтому надо немедленно объявить прекращение огня без каких бы то ни было условий, а уж потом начинать переговоры по всем политическим вопросам. Если вы против прекращения огня, значит, вы из того прошлого, в котором человеческая жизнь не была высшей ценностью.



Это официальная позиция партии "Яблоко", а главное - личная позиция Григория Явлинского. Лидеры "Яблока" любят говорить о себе как о высокопрофессиональных политиках, по сравнению с которыми все российские оппозиционеры - дилетанты. Но не надо быть таким уж высокопрофессиональным политиком, чтобы понимать: сегодня прекращение огня будет означать не что иное, как закрепление нацистской России на уже захваченных ею территориях.

Не нужно быть высоким профессионалом, чтобы понимать: если уж кремлевский Гитлер утвердился на каких-то территориях силой, никакие переговоры, никакие дипломатические усилия не заставят его с них уйти. Чтобы понимать: любое "замораживание конфликта" неизбежно приведет к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада. К усилению на Западе конформистских и капитулянтских элементов, склонных смириться с "новым балансом сил" и вернуться к "бизнесу как обычно".

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: любую передышку Путин использует для накопления сил для дальнейшей агрессии. Для окончательного утверждения "нового мирового порядка", основанного на праве хищника. Допускающего диктат, силовую перекройку границ, территориальные захваты, массовое убийство людей ради реализации "геополитических" амбиций.



Понимают ли все это лидеры "Яблока"? Конечно. Сам Шлосберг заметил в интервью, что международный порядок, созданный в Ялте и Потсдаме и почти 80 лет удерживавший мир от большой войны, в настоящее время разрушен. Фактически "Яблоко" призывает окончательно похоронить "ялтинско-потсдамскую утопию" и смириться с тем, что мир по-прежнему основан на праве хищника. То есть сделать то, чего и добивается Путин. Ради сохранения человеческих жизней, разумеется.



Слухи о том, что остро нуждающийся в передышке Путин подрядил Явлинского выступить в роли посредника для достижения соглашения о прекращении огня, циркулируют уже некоторое время. Об их достоверности ничего сказать нельзя, да это и не так важно. Явлинский вполне мог взять на себя подобную миссию и по собственной инициативе. Поскольку это полностью соответствует его собственной политической философии. И политической философии всего руководства его партии.



Эту философию "Яблоко" многократно демонстрировало в самых разных вопросах. Например, в вопросе о протестных акциях. Не надо напрасных жертв. Лучше подчиниться насильнику. Можно также вспомнить, какое яростное осуждение со стороны лидеров "Яблока" вызвало возвращение Алексея Навального на верную посадку. Идея самопожертвования не просто чужда этой партии. Она вызывает бурное отторжение.



Данная философия свойственна далеко не только "Яблоку". Не так давно один либеральный оппозиционер строго отчитал другого либерального оппозиционера за то, что тот тоже вернулся в Россию под уже возбужденное против него уголовное дело. Это неправильный, дурной пример молодежи. Мыслящая молодежь должна думать не о самопожертвовании, не о сопротивлении несправедливости, а о сохранении себя. И об устройстве собственного благополучия. Ведь благополучие человека и является главной целью либеральной, гуманистической цивилизации.



Понимание западной цивилизации как всего лишь общества рациональных эгоистов было свойственно значительной части постсоветских неолибералов. Тогда многим казалось, что достаточно сделать из "человека советского" в меру циничного прагматика, равнодушного к "идеологическим химерам", чтобы стало невозможно возвращение деспотизма. От скомпрометированных кровавой историей XX века "идеологических химер" тогда старался максимально освободиться и либерально-гуманистический Запад. Культура так называемого постмодерна - это и есть деконструкция всех и всяческих идеологий. И идеалов. Но вместе с ними происходит и деконструкция границы между добром и злом и наступает "эпоха постправды", когда "не все так однозначно".

Когда гуманизм сводится к личному благополучию, забываются такие базовые ценности западной цивилизации, как свобода выбора, независимость и достоинство личности, справедливость. Общество впадает в сладкий конформистский сон и заметает проблемы под ковер, пока не рванет. И оказывается беззащитным перед любым жестоким насильником, который дерзнет бросить ему вызов.

Оно рвануло. "Коллективный Запад" встретил удар в уверенности, что Украина не продержится и двух недель. Но Украина напомнила ему изрядно подзабытую истину: гуманистическая цивилизация должна уметь себя защищать. В мир пришло экзистенциальное зло, сконцентрировавшееся в новорусских "хозяевах жизни". Пришло по-хозяйски, преисполненное решимости разрушить, уничтожить цивилизацию изнеженных и расслабленных гуманистов, продиктовать ей свою волю, подчинить ее себе.

Остановить это экзистенциальное зло можно лишь так, как его остановили в годы Второй мировой войны. Ровно то же экзистенциальное зло. Отстоять право людей жить без хозяина сегодня можно лишь силой. В первую очередь - силой оружия. Но и силой духа. Для этого придется вспомнить о том, что еще вчера казалось устаревшими идеологическими химерами и утопиями. Воле к господству и подавлению может быть противопоставлена только воля к неподчинению злу. Воля к свободе, за которую можно отдавать жизни.