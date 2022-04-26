

Граффити на площади Мира в Лионе. Автор: Big Ben

Нацистская Россия направила Америке уже вторую ноту с требованием немедленно прекратить поставки оружия Украине. Предыдущую ноту США вообще оставили без внимания. Не ответили. Лишь увеличили поставки.

Посол нацистской России в США Антонов сопроводил передачу ноты заявлениями о том, что американцы стремятся не дать России добиться уважения миром ее интересов. Чтобы ее голос был слышен в мире. Для главарей нацистской России уважение миром ее интересов означает признание за ней права бомбить соседние страны с целью их политического подчинения. Права расчленять эти страны, отторгать у них территории силой оружия в наказание за нежелание покориться.

Это и есть новый мировой порядок, о котором как о главной цели нацистской России открыто говорит путинский Риббентроп - Сергей Лавров. Нацистская Россия бомбит Украину и захватывает ее территории, чтобы заставить мир признать за ней право бомбить и расчленять соседние государства (уважать ее интересы). Это главное. А уж сколько и чего при этом удастся разбомбить или ухватить - это частности.

Два месяца войны подтвердили, что для полной оккупации Украины у Кремля ресурсов нет и не будет. А массовые убийства гражданского населения Украины и разрушение среды его обитания не сломили волю к сопротивлению украинского народа. Своего Петэна, готового подписать позорную капитуляцию, в Украине тоже нет и не будет.

Возможно, банды грабителей, насильников и убийц, именуемые "армией РФ", еще способны, напрягая последние силы, незначительно расширить зону своего контроля на востоке и юге Украины. Поддержание этого контроля потребует постоянного присутствия всего, что к тому моменту от этой армии останется. Потребует массового оккупационного террора с фильтрациями, депортациями и расправами над нелояльными. Врад ли при этом будет возможно даже временное прекращение огня без каких-либо политических условий.

О таком прекращении огня по новой, фактически установившейся "линии соприкосновения" мечтают многие политики Запада. Оно избавило бы их от многих головных болей. Можно было бы с облегчением сказать, что удалось не допустить расползания войны и прекратить гибель мирных граждан. Гибель детей. На неоккупированной части территории Украины. Вот только смогут ли они делать вид, что не замечают происходящего на оккупированной части ее территории?

С другой стороны, перемирие без политического признания новых территорий, отторгнутых у Украины, ничего не даст и Кремлю. Время будет работать против него. Санкции никто не отменит, и нацистская Россия будет неотвратимо слабеть. А Украина будет получать все новую помощь - и экономическую, и военную. В конце концов она почувствует себя в силах просто вернуть все свое оружием.

Сегодня военная помощь Украине достаточна для удержания фронта, но недостаточна для того, чтобы украинская армия погнала агрессора к его международно признанным границам. Запад все еще пытается пройти между струйками: не спровоцировать кремлевского Гитлера на дальнейшую эскалацию, не загонять крысу в угол. Помочь ему отступить, сохранив лицо, оставить ему porte de sortie. Но Западу не удастся избежать жесткого выбора: либо политически признать расчленение Украины (что и будет легитимизацией путинского "нового мирового порядка"), либо сделать ставку на вооруженное освобождение всех оккупированных украинских территорий. Просто замочить крысу в том сортире, в который она сама залезла.



Конечно, в Кремле понимают, что его истерические "дипломатические ноты" не заставят Запад отказаться от военной помощи Украине. Как и декабрьский ультиматум НАТО, эти демарши - лишь повод ввязаться в драку. В своем шантаже Кремль обязательно будет использовать то, чего Запад боится реально: угрозу прямого втягивания стран НАТО в войну с РФ. Высокопоставленные представители Кремля уже неоднократно заявляли, что рассматривают натовские транспорты с оружием для Украины в качестве законных целей.



Однако ракетные обстрелы транспортов с натовским оружием на украинской территории оказываются не слишком эффективными с военной точки зрения. Большая часть грузов все же попадает по назначению. Кремлю остается только попытаться использовать удары по транспортам как средство не военного, а политико-психологического характера. Атаковать их на территории одной из стран НАТО, через которую они идут. И тем поставить НАТО перед выбором: либо отступить и прекратить поставки, либо ответить в соответствие с 5-й статьей Североатлантического договора. То есть вступить в войну.



Сценарий втягивания стран НАТО в войну может быть и другим. Например, совершение российской армией очередного военного преступления такого масштаба, что НАТО не сможет не "отреагировать". Применение химического оружия в Мариуполе. Да мало ли что? Война уже носит мировой характер, поскольку нацистская Россия ведет ее против существующего мирового порядка. И ее логика будет неумолимо подталкивать стороны к дальнейшей эскалации.



Путин зашел слишком далеко, чтобы отступить. Мосты сожжены, и назад ему дороги нет. Ему остается только продолжать повышать ставки, доводя эскалацию до того момента, когда он получит благовидный предлог достать и выложить на стол свой последний аргумент. Единственный аргумент, которым еще можно кого-то напугать: угрозу применения ядерного оружия.



Вероятность реализации этой угрозы тем выше, чем больше он получит оснований предполагать, что ответного удара не будет. И наоборот, только уверенность в противоположном может заставить Путина отступить. Последним шансом на сохранение власти станет для него тогда превращение России в деградирующую осажденную крепость, которая бессильно повиснет на руках Континентального Китая, подобно тому, как сегодня минский Тараканище бессильно висит на руках путинской России.



Угроза Свободному миру будет таким образом нейтрализована, попытка узаконить насильственную перекройку границ заблокирована. А захочет ли такую жизнь терпеть пресловутый народ-богоносец, это, в конце концов, его, богоносца, дело. Но это лишь один из возможных сценариев. Консервативный. А вот если Путин все же решится проверить, будет ли ответный удар на его "удар устрашения", запереться после этого в своей "осажденной крепости" никто не даст ни Путину, ни богоносцу. Хочет того Свободный мир или нет, но в этом случае заканчивать войну ему придется в Москве.