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Также: Руденский, Президент, История, Право, Телевидение, Колонки, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Николай Руденский, Владимир Путин, Владимир Соловьев, Иосиф Сталин, Александр Солженицын, Михаил Горбачев, Борис Ельцин

статья Покаяние паче гордости

Николай Руденский, 02.11.2017
Николай Руденский. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
Николай Руденский. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
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статья Статья

Иск по деду

Из документального расследования, проведенного Денисом Карагодиным, она узнала, что ее дед участвовал в массовых убийствах, и вот откликнулась. В ее семье тоже есть погибший в ГУЛАГе, но она не желает закрывать "позорную страницу в истории своей семьи" и благодарит Дениса "за огромный труд, который проделан, за тяжелую, но правду".

Илья Мильштейн
23.11.2016
статья Статья

Эффективный менеджер

Сегодня даже те, кто пытается гальванизировать этот труп, уже не осмеливаются называть Сталина корифеем науки, величайшим гением всех времен и народов и гениальным полководцем. Теперь они деликатно именуют его эффективным менеджером. Вот я и решил, что о злодеяниях Сталина я сегодня говорить не буду. Сосредоточусь лишь на вот этом сталинском эффективном менеджменте.

Бенедикт Сарнов
01.03.2013
статья Статья

Одержимость державностью

Путин и Ко не просто наследники КГБ. Это люди идеи, и у них безусловно есть свое представление как о российском прошлом, так и о необходимом месте России в мире. Это представление о ней как о великой державе именно в сталинском понимании. Идея великодержавия зазвучала в России в середине 1990-х и с тех пор целенаправленно проводится в жизнь.

Ирина Павлова
22.05.2012
статья Статья

Знак беды

Руководитель государства, сосредоточивший в своих руках необъятную власть, публично воздает хвалу одному из гнуснейших в истории злодеев, приписывая ему заслугу победы в народной войне, - это способно потрясти даже тех, у кого никогда не было иллюзий насчет менталитета российского президента.

Николай Руденский
15.01.2002

Нынешнее официальное отношение к злодеяниям сталинского времени в определенном смысле противоположно тому, что было принято в годы хрущевской оттепели. Тогда говорилось о "нарушениях социалистической законности", порожденных "культом личности", о сыгравших роковую роль личных качествах Сталина - его властолюбии, подозрительности и жестокости. При этом настойчиво (и по-своему справедливо) подчеркивалось, что культ личности "не мог изменить и не изменил природы нашего общественного строя". А осуждение Сталина как "личности" было в своем роде знаком лояльности: даже Солженицыну пришлось вставить в "Один день Ивана Денисовича" отсутствовавшее изначально упоминание о "батьке усатом", чтобы повесть имела антисталинский, а не антисоветский смысл.

Теперь все наоборот. Выступая в День памяти жертв политических репрессий (сначала на заседании Совета по правам человека, а затем на открытии "Стены скорби"), президент Путин ни разу не назвал имени Сталина. Впрочем, не говорил он и о преступном характере советской системы. Сказал довольно глухо: "Да, нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили".

Так каковы же эти причины? На этот вопрос за президента в тот же день ответил король путинской телепропаганды Владимир Соловьев. По его словам, главное тут "коллективная вина народа", который едва ли не в полном составе бросился "писать доносы" и "с радостью сдавать соседей". (Не обошлось, конечно, без цитирования популярного писателя, сказавшего однажды, что ответственность за сталинский террор лежит на авторах миллионов доносов.) Не очень понятно, правда, отчего советские люди так увлеченно предались этому гнусному занятию именно в 1937-1938 годах, а потом, и особенно после смерти Сталина, оно вышло из моды. Но разбираться в этой загадке на вечере у Соловьева не стали.

Сталина же Соловьев не то чтобы оправдывает, но и слишком ругать его не велит: все же Верховный главнокомандующий, организатор и вдохновитель Победы. А уж сравнивать его с Гитлером - это вообще последнее дело, которое, по нынешним российским законам, может превратиться в уголовное.

Похоже, вырисовывается некая новая государственная линия в отношении к кровавому сталинскому (да и ленинскому) прошлому. Его не следует замалчивать, как это делалось при Брежневе, Андропове и Черненко. Его не следует оправдывать и восхвалять, как это делали и делают закоренелые сталинисты (хотя и мешать им в этом занятии не надо - они все же не либералы, а "социально близкие"). Но и впадать в антипатриотическое критиканство и очернительство, как это было при Горбачеве и Ельцине, - это тоже не наш путь. Обсуждать и даже осуждать можно - но только прилично, достойно и уважительно, памятуя прежде всего не об отрицательном, а о положительном. А о причинах особо не размышлять.

Вот что говорит Путин: "Рассчитываю, что эта дата [столетие революции] будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она есть, - с ее великими победами и трагическими страницами... Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния. Сейчас важно для всех нас опираться на ценности доверия и стабильности. Только на этой основе мы можем решить задачи, которые стоят перед обществом и страной, перед Россией, которая у нас одна".

В том же духе высказывается и Соловьев: "Советский строй был коллективным усилием народа... Это был уникальный исторический процесс. Именно поэтому такое отношение к Сталину, где больше положительного. Это как отношение к нашей истории. Как в жизни каждого человека есть и страницы, которых надо стыдиться, и страницы, которыми надо гордиться... Конечно, это страшная страница. И с какого-то момента, я считаю, надо просто подвести черту. Потому что это саморазрушительно для народа, когда он начинает входить глубоко".

В свое время советский режим успешно препарировал и использовал в своих интересах память о трагедии войны. Сделать то же самое с памятью о трагедии террора было гораздо труднее - и это ему не удалось. Половинчатые хрущевские разоблачения были восприняты правящей номенклатурной прослойкой как угроза стабильности, и с середины 60-х годов до второй половины 80-х тема была запретной. А новая волна десталинизации при Горбачеве и в самом деле стала одной из причин крушения обветшалого советского корабля.

Нынешняя российская власть, видимо, учитывает опыт предшественников - как удачный, так и неудачный. Память о войне, как и в советское время, является одной из идеологических основ режима. При этом колоссальное число погибших в войне уже не скрывается и не преуменьшается - даже используется для раздувания патриотической гордости и бахвальства перед странами, воевавшими против Гитлера c меньшими потерями. А задумываться над тем, почему цена победы оказалась такой непомерной, не рекомендуется.

Кажется, нечто подобное хотят сделать и с памятью о советском (прежде всего сталинском) прошлом. Да, была "трагедия репрессий", были миллионы жертв, мы об этом помним, скорбим и даже некоторым образом каемся, но гордиться своей историей это нам не мешает и даже помогает. В изобретательности нынешним идеологам и пропагандистам не откажешь.

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Николай Руденский, 02.11.2017
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в блоге Сталинская тревога Путина
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Пара фраз 22.11.2014
в блоге Поспорить о Сталине
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Дерьмометр 16.05.2013
в блоге Слава Богу и палачу
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Посмертное незнание

Виталий Портников, 26.02.2016

А потом, спустя еще пару лет, мальчик из пула первым напишет "мыженезнали", когда ему сольют закрытый доклад нового президента на Совбезе. И потом все будут ходить и головами качать: кто бы мог подумать? "Боинг" сбил? Ходорковского посадил? А Крым - неконституционно? А что, Немцова тоже? Мыженезнали.
Никита Соколов. Фото с сайта ''Стенгазета''

Культличностные впечатления

Никита Соколов, 15.12.2008

Министр избрал чрезвычайно экстравагантную систему защиты. По утверждению главноуправляющего народным просвещением, филипповская сталинистская концепция находится в полном согласии с верованиями народа и правительство не считает себя вправе мешать ему веровать подобным образом.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Культ приличности

Илья Мильштейн, 27.02.2013

Итоги дискуссии подвел Леонид Волков: "...весь рынок рекламы в Екатеринбурге полностью контролируется городской администрацией", а значит, запрет на антисталинские плакаты является политическим решением местных властей. Поэтому автобус, рекламирующий Джугашвили, по городу ходит и ходить будет, а билбордам с понятными иллюстрациями в Екатеринбурге места нет.
Илья Мильштейн

Попсоветская власть

Илья Мильштейн, 29.06.2012

Большевикам плевать было на то, что думает мир об их варварском отношении к церкви. И Путину с Кириллом глубоко безразлично, что их страна в деле Pussy Riot предстает каким-то монстром, навсегда отставшим от цивилизации. А самое поразительное, что защитники этого государства и этого православия что-то лепечут о "большевизме".
Борис Соколов. Фото с сайта www.robertamsterdam.com

Получше, но похоже

Борис Соколов, 30.07.2012

Концепция "враждебного окружения" была одним из главных оправданий сталинского террора. Сегодня нам тоже внушают, что США и другие западные страны грозят России гибелью, поэтому надо сплотиться вокруг президента, избавиться от разного рода "иностранных агентов" и плевать на западные стандарты демократии с высокой колокольни.
Виталий Портников. Courtesy photo

Война и кумир

Виталий Портников, 10.04.2015

По указке сверху Дзержинского или Ленина можно только водружать на пьедесталы. А падают они сами собой - от человеческого пробуждения. И это то, чего не могут понять кремлевские правители. Люди просто оглядываются по сторонам - и решают, что нужно избавляться от грязи, лжи и крови.
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