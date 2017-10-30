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новость Путин открыл мемориал "Стена скорби"

30.10.2017
Владимир Путин на открытии "Стены скорби". Кадр Первого канала
Владимир Путин на открытии "Стены скорби". Кадр Первого канала
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Владимир Путин открыл в Москве мемориал "Стена скорби", посвященный жертвам политических репрессий. Об этом сообщается на сайте Кремля. Помимо главы государства в церемонии на пересечении проспекта Сахарова с Садовым кольцом приняли участие члены президентского Совета по правам человека, мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.

"Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более - невозможно ничем оправдать, - цитирует ТАСС речь Путина на открытии мемориала. - Никакими высшими так называемыми благами народа".

Между тем в преддверии церемонии бывшие советские политзеки расценили открытие мемориала как проявление лицемерия и цинизма. "Нельзя позволять авторитарной власти одной рукой открывать памятники жертвам репрессий, а другой творить произвол и беззаконие", - говорилось в открытом письме, которое подписали, в частности, Владимир Буковский, Мустафа Джемилев, Иосиф Зисельс, Эдуард Кузнецов, Павел Литвинов, Александр Подрабинек, Габриэль Суперфин, Виктор Файнберг.

В стране, указали подписанты, ширятся политические репрессии - в такой ситуации сотрудничество с властью в установке памятника "по меньшей мере аморально".

"Нельзя разделять жертв политических репрессий на тех, кому уже можно ставить памятники, и тех, кого можно пока не замечать, - подчеркивалось в документе. - Нельзя участвовать в памятных мероприятиях власти, которая на словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и подавляет гражданские свободы в стране".

"Памятник жертвам политических репрессий без сомнения должен быть установлен в Москве, но лишь тогда, когда в стране не останется политзаключенных, когда палачи будут наказаны, а сами политические репрессии перестанут быть темой новостных сообщений и станут исключительно предметом изучения историков", - заключили авторы письма.

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30.10.2017
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