Политтехнолог Константин Костин (с подкупающей искренностью): "На самом деле я очень хочу дожить до тех времен, когда Украина будет по-настоящему независимой, демократической европейской страной..." Соловьев (одобрительно): "Вот видите, даже кремлевский политолог - а господина Костина так иногда называют - выступает за независимую Украину. И Путин это говорил с самого первого дня".

Так что если у кого-то и были сомнения насчет отношения России к украинской независимости, теперь они должны растаять без следа.

Вадим Трюхан (Соловьеву): "Ну зачем вы говорите, что в Украине нацисты могут прийти к власти так же, как в Германии в 1933 году? Ведь условия совсем разные. Германия была обижена..." Соловьев радостно перебивает: "Так и Украина обижена! Украина проиграла все сражения, какие только могла проиграть!"

Много говорят о том, что ПАСЕ подвергла критике украинский закон о языке. Украинский политолог Максим Яли: "А что же недавно, когда ПАСЕ назвала Россию страной-агрессором, у вас в этой студии говорили, что ПАСЕ - это вообще никто и звать их никак?" Соловьев (не смущаясь): "А мы и сейчас так говорим!"

Украинский политолог Вадим Трюхан: "Да что вы так боитесь этих украинских националистов? У них нет и пяти процентов рейтинга". Соловьев (гневно): "Да у вас и у Порошенко нет и пяти процентов рейтинга! И вообще ни у кого нет! Вы - страна политических клоунов! И обидно за великий украинский народ, который вынес наверх этот мусор!" Трюхан (иронически): "Так вы нам помогите!" Соловьев (еще более гневно): "Мы не будем вам помогать! Вы уже столько лет независимые - научитесь свою задницу вытирать сами!"

Соловьев (с подъемом): "У нас националисты участвовали в протестах 2011 года - а сейчас они где? Все сидят! Потому что у нас статья есть! А у вас (на Украине) они во власти. И власть их поддерживает, вооружает. И власть их боится! А мы никого не боимся! Реклама!"

Соловьев (строго): "И в отличие от вас я помню, что идеология национал-социализма была осуждена в приговоре Нюрнбергского трибунала!"

А вот я что-то такого не помню.

У Соловьева привычно перешли на Украину. Донесся хриплый вопль политолога Дмитрия Куликова, обращенный к какому-то новому украинскому гостю: "Вы нацистский выкормыш!"

Дмитрий Некрасов говорит о том, что Америка опережает Россию в развитии науки и техники. Вячеслав Никонов (начинает спокойно, но постепенно его голос набирает силу): "Химия - это Менделеев. Радио - это Попов. Самолетостроение - это Сикорский. Телевидение - это Зворыкин. Физиология - это Павлов. Иммунология - это Мечников. Космос - это Королев. Информационные технологии - это мой коллега по комитету Госдумы академик Алферов... (Почти кричит.) А что еще-то? А что еще-то?!"

Яровая: "Помните, что говорил об Америке наш президент с трибуны ООН?"

Тетка последовательно гнет свою линию. Похоже, метит на место Лаврова.

Алексей Пушков: "Был такой лорд Астор - английский политический деятель. Так он сказал, что у Англии нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей, а есть только постоянные интересы. Вот и нам так надо".

Обычно в этом кругу любые высказывания английских политических деятелей приписываются Черчиллю. Г-н Пушков из оригинальности заменил Пальмерстона выдуманным лордом Астором.

Сатановский: "Да что мы переживаем за Америку? Она проходит через период полураспада - и черт бы с ней". Яровая (с достоинством): "Мы за Америку не переживаем. Но нас не может не волновать, что она делает с другими странами. Фашизация Украины - все эти печеньки, НКО, НПО... Поэтому надо следовать вектору, заданному нашим президентом. Война - это не наш выбор!"

Евгений Сатановский (сурово): "Если ООН нам что-то дает - ну хорошо. А если нет - так Сталин выиграл войну без ООН!"

Политолог Дмитрий Некрасов говорит, что в Америке сектор НКО развит гораздо больше, чем в России, и производит гораздо большую долю ВВП. Соловьев: "А я вам скажу, что известное масонское сообщество - это тоже НКО! И ку-клукс-клан - тоже НКО! Да и "Протоколы сионских мудрецов" - это тоже в своем роде документ НКО!"

Почему-то он царскую охранку считает НКО. Ну, ему виднее.

Вячеслав Никонов: "Я с интересом смотрю, как Америка вступила на путь разрушения своей собственной идентичности и своей политической системы".

Уже за 60 лет человеку - а он все смотрит и не теряет интереса.

Яровая: "Соединенные Штаты перешли на дипломатию Дракулы. Такой вот ласковый вампир, который подкрадывается и делает свое дело".

Соловьев (восторженно): "Ах, как хорошо вы это сказали!"

"У них уже начался флаговый бандитизм, - взволнованно продолжает Яровая. - Они свой флаг пусть хоть на плавки лепят, но для нас наш флаг - это национальный символ!" Патриотическая аудитория бурно аплодирует.



Ирина Яровая: "Говоря о повестке в отношении Америки, я бы обратила внимание на те слова, которые вчера были сказаны нашим президентом..."

Это универсальный рецепт. Ленин называл это "посоветоваться с Марксом".

Соловьев (укоризненно): "Ну что же это творится в Америке? А ведь вроде бы развитая страна - даже состязается с Китаем за звание первой экономической державы в мире".

Соловьев начинает вечер: "Я думаю, надо выделять в бюджете специальные деньги на то, чтобы понять, что сказал Трамп. Я вот ничего не могу понять".

Надо же. А еще недавно понимал - и даже нравилось. Или раньше выделяли из бюджета специальные деньги?

Киселев: "9 октября скончался Аллан Чумак. В 90-е это был знаменитый экстрасенс, который по телевидению своими колдовскими жестами лечил людей. Как бы лечил. Сеансы Чумака шли из Останкино по каналу, который сейчас называется "Первый".

Какой, однако, мстительный.

"Вести недели": "Исполнилось 50 лет со дня открытия на Мамаевом кургане в Волгограде одного из самых известных монументов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, - "Родина-мать зовет!".. Увековечить подвиг солдат в 50-х доверили Евгению Вучетичу... Мастер назвал "Родину-мать" делом всей жизни. Творил сутками. Выдержать такое могла только жена. Именно она позировала скульптору. "Мой дед просил Веру Владимировну изображать крик. Это было тяжело делать, но он был реалист, ему нужно было запечатлеть реальное движение лица, глаз, гнев", - рассказал Евгений Вучетич, внук скульптора Е.В. Вучетича".

Это, значит, жену сутками кричать заставлял? Жуть какая.

В "Вестях недели" репортаж о выборах в Австрии. "Тандем правых и ультраправых в этой стране уже был", - бодро сообщает корреспондент.

Да помним, чего уж там.

Киселев решительно возражает близоруким людям, недовольным тем, что губернаторами часто назначают людей, не имеющих связи с регионом: "Позвольте, но страна ведь у нас одна! Нам что нужно - удельные княжества воссоздавать или единую Россию строить?"

Кажется, при удельной системе князей как раз нередко присылали откуда-то извне.



Киселев: "Россия нуждается в лучшей системе управления. Система управления - это люди, подготовленные и правильно расставленные. Современно подготовленных пока мало. Надо отбирать и учить. Поэтому президент Путин дает поручение наладить систему поиска, отбора и подготовки руководящих кадров нового поколения... в большую команду Кремля для работы в любой точке страны. Для этого администрация президента объявила всероссийский конкурс "Лидеры России".

Ну правильно. Отбор надо налаживать. Не свободные же выборы затевать.

Киселев с одобрением цитирует президента Чехии Милоша Земана: "Вы не можете отделить европейскую культуру от российской. Чайковский важен так же, как и Бетховен. Достоевский так же важен, как Шекспир. Солженицын важен, как Хемингуэй. Я верю, что задача Совета Европы в продвижении к дружбе, а не к разжиганию вражды между европейскими народами, к которым относится и российский народ".

Наверное, в 1938 году в Чехословакии тоже были государственные деятели, напоминавшие о важности Гете, Бетховена и прочих для европейской культуры и делавшие из этого политические выводы.

Еще один сюжет "Вестей недели". "Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, расстрелянного весной в центре Киева, раскрыто. Оказалось, все дело в ревности, а заказчик преступления - Владимир Тюрин, бывший муж Марии Максаковой... "К кому ревность? К тому, что Маша вышла замуж? Знаете, как говорят, баба с возу - кобыле легче", - отметил адвокат Тюрина Серей Беляк... Тюрину небезразличны разговоры, которые ведутся о его семье, он сожалеет, что украинские политики используют его имя в различных инсинуациях. "Я сожалею, что мое имя используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей. Я непричастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко", - пишет Тюрин".

Киселев (с осуждением): "В Киеве опять коптили - факелами, файерами и дымовыми шашками - националисты вышли на многотысячный марш. Лозунги - проще некуда: "Бандера - герой! Власть - идиоты!"

Так наполовину же верно, разве нет? Это же они не про российскую власть.

На минуту отвлекся - и услышал только заключительную фразу очередного киселевского сюжета: "Путин взял щенка на руки и даже чмокнул в пушистый лоб".

Ты смотри, ну совсем как люди.

Репортер "Вестей недели": "Раздражает, похоже, даже физическое присутствие российского флага. Американские власти сняли триколоры с наших дипломатических объектов, которые до этого захватили".

Действительно, безобразие - ну ладно, захватили вы здания, но флаги-то зачем снимать?

Киселев (как бы в отчаянии): "Для всех остальных стран не означает ли это, что с американцами бесполезно о чем-то договариваться - ведь договоришься, а потом они передумают? Означает ли это, что и сами США не планируют вести с кем-то серьезные переговоры?.. К чему брать на себя какие-то ограничения, когда можно просто так, как слон в посудной лавке? Что-то новенькое в международной политике, не правда ли?.. Можно отобрать российскую дипломатическую собственность в США, сорвать с захваченных зданий российские флаги, даже не удосуживаясь хоть как-то объяснять свои действия. И все нормально?! Куда мы катимся? Что впереди? Что еще осталось нельзя?"

Может случиться страшное - Киселев утратит веру в людей.

Киселев (нравоучительно): "Президент Каталонии Пучдемон, если говорить по-простому, включил обратку, то есть полный назад... А вот Путин в Крыму народ на улицы не выводил, к восстанию не призывал. Но после того как люди проголосовали, обратного пути для него уже не было. А Пучдемон - он сразу в кусты. Для нас такое в диковинку".

Киселев: "Еще недавно мы говорили о том, что именно американцы, а не боевые возможности террористов от варварского псевдохалифата стали основным препятствием для завершения войны в Сирии... Тем временем американцы практически стерли с лица земли некогда столицу ИГИЛ - Ракку... Оставшихся боевиков-террористов заботливо погрузили на транспорт и отправили на помощь тем, кто безуспешно обороняется в Дейр-эз-Зоре. Цинично".

Получается, однако, не цинично, а глупо. Если американцы так заботятся о боевиках-террористах, зачем им было стирать с лица земли их столицу? Тупые они все-таки.

"По этой дороге миллионы проедут, миллионы будут пользоваться этой дорогой, отдыхать будут, радоваться. Это очень важно, нужно. Это грандиозная стройка, которую только мы могли сделать", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский".

Конечно, за границей-то мостов нет.

"Не верили, что будет Олимпиада в Сочи, не верили, что мы там будем первыми, не верили, что будет этот мост. Есть одно: в стране есть человек, которому все верят, наш президент. Если он сказал, что это будет, значит, будет", - отметил Сергей Неверов, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ".

Киселев (с умилением): "Крымский мост - главная стройка страны - снова в центре внимания. 13 октября автодорожная арка навсегда заняла свое место. Таким образом главный пролет моста приобрел свои законченные изысканные очертания. Очень красиво!"



"Нас встречают очень круто, кормят очень хорошо!" - радостно выкликает отечественная участница сочинского фестиваля.

Репортаж "Вестей недели" с фестиваля в Сочи. Какой-то французский политолог с окладистой бородой сообщает Путину, что начал учить русский три года назад, когда ему стала интересна геополитическая роль России, и говорит, что хочет сейчас выпить за будущее России.

Налили ли ему, непонятно - не показывают.