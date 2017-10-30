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Также: Политзеки, Право, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Путин, Александр Подрабинек, Владимир Буковский, Мустафа Джемилев, Иосиф Зисельс, Павел Литвинов

новость Бывшие советские политзеки: Открытие "Стены скорби" - лицемерие

30.10.2017
Памятник "Стена скорби" Георгия Франгуляна. Источник: gmig.ru
Памятник "Стена скорби" Георгия Франгуляна. Источник: gmig.ru
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Бывшие советские политзаключенные назвали лицемерием и цинизмом открытие памятника жертвам политических репрессий в Москве. "Нельзя позволять авторитарной власти одной рукой открывать памятники жертвам репрессий, а другой творить произвол и беззаконие", - говорится в открытом письме, поступившем в редакцию "Граней". Его подписали Александр Подрабинек, Владимир Буковский, Павел Литвинов, Виктор Файнберг, Габриэль Суперфин, Эдуард Кузнецов, другие бывшие политзеки и участники демократического движения в СССР. Среди них лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и глава еврейской общины Украины Иосиф Зисельс.

В стране нарастают политические репрессии, в этой ситуации сотрудничество с властью в вопросе о памятнике "по меньшей мере аморально", считают авторы письма. В понедельник, в День памяти жертв политических репрессий, Владимир Путин вместе с патриархом Кириллом откроет в Москве мемориал "Стена скорби" работы скульптора Георгия Франгуляна. В церемонии примут участие члены президентского Совета по правам человека.

"Нельзя разделять жертв политических репрессий на тех, кому уже можно ставить памятники, и тех, кого можно пока не замечать. Нельзя участвовать в памятных мероприятиях власти, которая на словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и подавляет гражданские свободы в стране", - подчеркивают бывшие советские диссиденты.

"Памятник жертвам политических репрессий без сомнения должен быть установлен в Москве, но лишь тогда, когда в стране не останется политзаключенных, когда палачи будут наказаны, а сами политические репрессии перестанут быть темой новостных сообщений и станут исключительно предметом изучения историков", - заключают авторы письма.

Президентский указ о возведении мемориала жертвам политических репрессий был подписан в сентябре 2015 года. Памятник установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Стоимость проекта составила 460 миллионов рублей.

Александр Подрабинек, публицист, бывший политзаключенный
Вы, наверное, думаете, что 30 октября - День памяти жертв политических репрессий? Вы ошибаетесь. 30 октября - День политзаключенного. Политзэки учредили этот памятный день 30 октября 1974 года в пермских и мордовских политических лагерях. В этот день своими символическими однодневными голодовками на воле мы поддерживали голодовки политзаключенных. Это был день солидарности и протеста.

В 1991 году новая российская власть, назвавшая себя демократической, с мародерским вдохновением решила День политзаключенного национализировать. Верховный Совет РСФСР постановил считать 30 октября Днем памяти жертв политических репрессий. Тонкая подмена не всеми и не сразу была оценена. Власти, надо полагать, тихо радовались своей предусмотрительности. 30 октября стали превращать из дня солидарности в день поминовения.

Вот и вы 30 октября придете на открытие памятника скорбеть об умерших, а не беспокоиться о живых. Вы придете отмечать День памяти, а не День политзаключенного, как он называется на самом деле. Хорошо еще, если кто-нибудь в своем выступлении обмолвится о нынешних политзэках. Но это все-равно останется тихим шепотом на фоне того оглушительного восторга, с которым российское телевидение и другие средства массовой пропаганды растиражируют для города и мира весть о "торжестве исторической справедливости" в России.

Если от памятника сейчас и будет какой-то прок, то лишь в одном: около него будет очень удобно проводить пикеты в защиту политзаключенных. И начнется это, я думаю, не позже следующего за открытием дня. А правильнее было бы - прямо в этот же день.

Не знаю, появится ли на церемонии открытия Владимир Путин, как это планировалось, но мне бы хотелось, чтобы он пришел. Присутствие полковника КГБ - сотрудника организации, повинной в массовых репрессиях, - лишний раз продемонстрирует абсурдность происходящего. Наверное, вам будет приятно видеть его в этот день?

И еще было бы замечательно, если бы при открытии памятника вам сыграли государственный гимн России, под звуки которого вам придется стоять хотя бы потому, что некуда будет сесть. Да-да, тот самый поганый сталинский гимн, которым десятки лет каждое утро в камерах и бараках поднимали по всей стране на каторжный труд многомиллионное население ГУЛАГа.

...А если уж вас ничто не убедило, то пойдите на открытие памятника, пролейте вместе с Путиным слезу по погибшим десятилетия назад и помолчите о его сегодняшних жертвах. Поддержите пропагандистский миф о том, что политзаключенные живут только в нашей памяти, а не в нынешних тюрьмах и лагерях.

https://goo.gl/gFNRC4

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
30.10.2017
справка Справка

Заявление по поводу открытия мемориала "Стена скорби"

Поддерживать лицемерие властей аморально!

Мы, бывшие политзаключенные и участники демократического движения в Советском Союзе, считаем несвоевременным и циничным открытие в Москве памятника жертвам политических репрессий. Памятник - дань прошлому, а политические репрессии в России не только продолжаются, но и нарастают.

Нынешняя российская власть, спонсируя открытие памятника, пытается сделать вид, что политические репрессии – это дела давно минувшие, а потому память о жертвах этих репрессий может быть увековечена. Мы с уверенностью заявляем, что нынешние российские политзаключенные достойны нашей помощи и внимания ничуть не меньше, чем жертвы советского режима достойны нашей памяти и уважения.

Невозможно искренне скорбеть о прошлом и лукаво закрывать глаза на настоящее. Нельзя разделять жертв политических репрессий на тех, кому уже можно ставить памятники, и тех, кого можно пока не замечать. Нельзя участвовать в памятных мероприятиях власти, которая на словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и подавляет гражданские свободы в стране. Нельзя позволять авторитарной власти одной рукой открывать памятники жертвам репрессий, а другой творить произвол и беззаконие. Сотрудничество с властью в этом вопросе по меньшей мере аморально.

Памятник жертвам политических репрессий без сомнения должен быть установлен в Москве, но лишь тогда, когда в стране не останется политзаключенных, когда палачи будут наказаны, а сами политические репрессии перестанут быть темой новостных сообщений и станут исключительно предметом изучения историков.

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30 октября 2017 г.

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