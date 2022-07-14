Владимир Путин решил напомнить миру, что он не только убийца, но и шантажист - ведь до войны с Украиной именно шантажировать у него получалось лучше всего. Но сейчас, на фоне убийств и разрушений, путинский шантаж выглядит еще более зловещим - ведь каждому должно быть ясно, что это не просто слова и угрозы, что этот человек не остановится ни перед чем.

Шантаж ядерной войной с НАТО. Путин уже увидел, что Запад опасается этого больше всего. Что произойдет, если Россия нападет на одну из стран НАТО? Нужно будет отвечать и таким образом создать реальный риск обмена ядерными ударами? Или пытаться "урегулировать кризис" и таким образом продемонстрировать беспомощность цивилизованного мира перед российской готовностью отправиться в рай всем народонаселением? То, что Еврокомиссия внесла коррективы в правила осуществления транзита в Калининградскую область, еще раз показало, что Запад перед возможными российскими угрозами готов и к уступкам, если эти угрозы касаются не собственно территории Украины, а территории стран НАТО.

Шантаж холодом. Остановка поставок газа по "Северному потоку - 1" - при том что количество сырья, которое доставляется по другим маршрутам, не увеличилось - уже провоцирует панические настроения. Что будет, если Россия так и не возобновит поставки? Какая зима ожидает в этом случае европейские страны? Что будет с отоплением, с экономикой, с ценами? То, что это работает, показало решение Канады возвратить Германии санкционную турбину и согласиться с возможностью ремонта еще нескольких. При этом канадское решение было публично поддержано Белым домом - потому что в США тоже боятся европейской зимы без российского газа. А Путин? А Путин, если захочет, может заморозить Европу и без турбин. Но он уже увидел страх в глазах потенциальных жертв.

Шантаж голодом. Ну это вообще любимый путинский шантаж, не случайно же на панели с его участием на Петербургском экономическом форуме Маргарита Симоньян говорила о голоде как о "спасении" России. Но Путин хочет не столько спасти Россию, сколько уничтожить стабильность Запада. Ведь большой голод в развивающихся странах - это не только миллионы жертв, но и потенциальный миграционный кризис. А в Москве уже убедились, как миграционные кризисы влияют на стабильность и как они усиливают позиции тех политических сил, на которые ставит Москва и которые она щедро финансирует. С украинскими беженцами не получилось - значит, должно получиться с африканскими и ближневосточными. Сейчас в Стамбуле проходят переговоры по разблокированию поставок украинского зерна, которые, как будто могут завершиться реальной договоренностью. Но я не уверен, что это именно то, что нужно Путину. Если он готов разблокировать украинские запасы, то почему задерживает российские?

Самое главное, чего Путин уже добился, так это страха. На Западе реально боятся войны, холода и голода, пусть даже не у себя. Но страх - это и есть главный союзник шантажиста. Если вы начинаете его бояться, вы начинаете думать, как его успокоить, "умиротворить", как достичь с ним компромисса, - и в результате отдаете грабителю все, на что он рассчитывает. И даже больше. Но он не прекращает вас шантажировать. Он придумывает новые и новые возможности. Он будет шантажировать вас ровно до той минуты, пока вы будете жить в страхе.

Нужно просто перестать бояться.