

Карибский кризис: американская газетная карикатура

Восточнопрусский кризис является очередной ступенью эскалации глобального международного кризиса, спровоцированного нацистской Россией. Проще всего было бы посчитать восточнопрусский кризис закономерным следствием нападения нацистской России на Украину. И в определенной мере так оно и есть. Но только в определенной мере.

Действительно, Европа не могла не ответить на агрессию РФ резким усилением экономических санкций. Наиболее ощутим санкционный режим именно для российской части Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом в силу их эксклавного положения. Это вызывает попытки Кремля силой заставить европейские страны отказаться от санкционного режима. Во всяком случае в той его части, которая касается именно Восточной Пруссии.

В результате воспроизводится ситуация начала Второй мировой войны: так же как Гитлер требовал "польский коридор" в германскую Восточную Пруссию, новый Гитлер - Путин - требует "сувалкский коридор" в российскую Восточную Пруссию. Но дело в том, что и для старого Гитлера подлинной целью было развязывание новой мировой войны за установление "нового мирового порядка", основанного на германском мировом господстве. А вопрос о "польском коридоре" был для него лишь предлогом к этому.

То же и сейчас. Подлинной целью нового Гитлера является установление нового мирового порядка, при котором нацистская Россия может диктовать другим странам, какой у них должен быть политический режим, а также с кем и как они могут сотрудничать. Может наказывать соседние страны за неповиновение отторжением их территорий, бомбардировками их городов, убийствами десятков тысяч их жителей, а ей за это ничего не будет.

Требование дипломатического гангстера Рябкова к НАТО собирать манатки и уматывать за линию 1997 года не было ни троллингом, ни запугиванием, ни "запросной позицией". Это была честно заявленная реальная цель Кремля. И Кремль последовательно идет к ее достижению. Политиков часто упрекают в умалчивании своих истинных целей. Но когда некоторые политики заявляют о своих истинных внешнеполитических целях откровенно, им не верят. Объясняют дело исключительно риторикой для внутреннего потребления. Ведь не могут же они это всерьез. Это относится и к российским большевикам, и к германским нацистам, а теперь и к российским путинским нацистам.

И нападение на Украину, и нынешний Восточнопрусский кризис - ступени эскалации в глобальной войне за новый мировой порядок, которую нацистская Россия ведет против Свободного мира. Уклоняться от прямого военного столкновения с нацистской Россией бесполезно, потому что она этого столкновения ищет.

Единственное, чем сегодня нацистская Россия может реально угрожать Западу, это ядерным оружием. Зато в Кремле уверены, что уж эта угроза сработает точно. Когда стороны будут держать друг друга на мушке своих стратегических триад, поигрывая пальцами на кнопке, западные слабаки отступят. И вот тогда Кремль продиктует им "ультиматум Рябкова".

Поэтому путинский Кремль осознанно и последовательно ведет мир к новому Карибскому кризису. Они хотят повторить Карибский кризис. Они хотят переиграть Карибский кризис. Потому что тогда отступил Хрущев. Дал слабину. Не дожал американцев. А они дожмут. Ведь и американцы сейчас не те.

Когда кремлевсий выродок задал свой сакраментальный вопрос "Нужен ли нам мир, в котором не будет России?", уже было понятно, что речь идет о другом вопросе. Нужен ли им мир, в котором хоть что-то будет не по их воле? Как говорила еще раньше помощница депутата Федорова, "а если мы начнем проигрывать, мы уничтожим мир". И что с этим делать? Подчиниться их воле? Или изменить вопрос? Нужен ли нам мир, над которым стоит трупный запах, распространяющийся из-под развалин Мариуполя?