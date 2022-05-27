Пищевое ограбление
Помимо "Сатаны" и углеводородов у Путина есть еще одно оружие глобального шантажа - это голод. Война в Украине вызвала кризис на мировом рынке продовольствия. Остановка экспорта украинской сельхозпродукции, прежде всего зерна, угрожает странам Африки и Ближнего Востока. Путинская агрессия грозит катастрофическими последствиями: голодными смертями и бунтами, новым масштабнейшим миграционным кризисом. Уничтожая украинскую житницу, Путин бросает вызов всему человечеству.
Кремль открыто шантажирует Запад, требуя ослабления санкций. В четверг Путин заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что Россия "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада". Российский МИД еще 19 мая устами замминистра Андрея Руденко выдвинул условие доступа к украинским портам: "Если наши партнеры хотят добиться решения, то нужно в том числе решать проблемы, связанные с отменой тех санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт". А его начальник Сергей Лавров призвал Африканский союз потребовать от Запада снятия санкций.
Голод - оружие Путина. У проблемы есть только военное решение pic.twitter.com/NbB3ojvgQW— Грани.Ру (@GraniTweet) May 26, 2022
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс решительно отверг российский шантаж: "Мы, конечно, не отменим наши санкции в ответ на пустые обещания, а мы уже ранее слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас у всех есть веские причины быть скептически настроенными, когда мы слышим различные обещания и предложения от России. Ведь это та самая страна, которая месяцами утверждала, что у нее нет намерения вторгаться на территорию своего соседа и начинать эту жестокую войну".
"Это совершенно ужасно, что Путин пытается требовать выкуп и он, по существу, использует голод и отсутствие продовольствия среди беднейших людей по всему миру, - заявила глава британской дипломатии Лиз Трасс. - Мы просто не можем позволить этому случиться. Путин должен разблокировать украинское зерно". Ее германская коллега Анналена Бербок подчеркивает, что продовольственный кризис - не "сопутствующий ущерб", а "инструмент гибридной войны, призванный разрушить единый фронт" против российской агрессии. По словам Бербок, Путин воюет не только с Украиной - он объявил многим странам "зерновую войну". А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен замечает, что те же методы шантажа Путин использовал в нефтегазовом экспорте.
Миллионы людей умрут, если в ближайшие пару месяцев не разблокировать украинские порты, предупреждает директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли. ВПП вплоть до нынешнего года закупала у Украины половину пшеницы для гуманитарных поставок. В этом году число голодающих в мире достигло 276 миллионов (в прошлом году, по оценкам ООН, голодали 193 миллиона).
Украинские пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, которые Россия не дает вывезти по морю, должны были накормить десятки миллионов человек. Сейчас в украинских портах заблокировано до 4,5 миллионов тонн зерна. С начала года мировые цены на зерно выросли более чем вдвое. Имеющихся в мире запасов пшеницы хватит лишь на 10 недель глобального потребления.
Российские оккупанты вывезли из Украины тысячи тонн краденого зерна и множество единиц техники. Многие фермерские хозяйства разграблены, зернохранилища разбомблены. Война сорвала посевную: будет засеяно в лучшем случае две трети земель. Часть украинских земледельцев ушла на фронт, другие продолжают работать с риском для жизни. Но новый урожай негде хранить - в ближайшие два месяца у Украины закончатся складские резервы.
На восстановление украинского сельского хозяйства уйдут годы.
Мировое сообщество отчаянно ищет альтернативные способы экспорта украинского продовольствия. По Дунаю в ближайший к Одессе черноморский порт Констанца в Румынии уже поступило 240 тысяч тонн зерна, но порт невелик и уже перегружен.
Отправка железнодорожных составов с зерном в Польшу, Словакию и Румынию - тоже непростая задача. По железным дорогам идут многочисленные пассажирские составы с беженцами. К тому же украинская колея на 10 см шире европейской - на границе вагоны нужно перегружать или перемещать на другую колесную пару.
Еврокомиссия разработала план организации "маршрутов солидарности": дополнительный подвижной состав, грузовики и мощности для хранения, расширение персонала, облегчение таможенных проверок. Deutsche Bann предоставил товарные составы для перевозки украинского зерна в европейские морские порты.
Обсуждается вариант отправки зерна через Беларусь (чьи железные дороги совместимы с украинскими) в Клайпеду. Но это означает уступки режиму Лукашенко. По данным The Wall Street Journal, в обмен на такой маршрут власти США и генсек ООН Антониу Гуттериш рассматривают возможность временного снятия санкций с белорусских производителей калийных удобрений.
Что касается доставки воздушным путем, то это слишком дорогой и опасный способ.
Морскому торговому пути реальной альтернативы нет.
На этой неделе Reuters сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность поставки в Украину американских противокорабельных ракет "Гарпун" или норвежских ударных ракет NSM (Naval Strike Missile).
"От 12 до 24 противокорабельных ракет типа "Гарпун" дальностью более 100 км будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям и убедить Москву снять блокаду. Если Путин будет упорствовать, Украина может вывести из строя крупнейшие российские корабли, поскольку им негде спрятаться в Черном море", - считает военно-морской эксперт из Гудзоновского института Брайан Кларк.
Поставки таких ракет означали бы новый уровень военной поддержки со стороны США. С помощью американских вооружений Украина могла бы обстреливать российские корабли, стоящие на рейде в Севастополе, и радикально изменить ситуацию в Черном море.
Однако угрозу торговым судам создают не только надводные корабли, но и российская авиация, и подлодки. Опасность также представляет российская группировка на острове Змеиный.
В северной части Черного море также потребуется провести разминирование.
Генсек ООН ведет переговоры с властями России, Украины и Турции о создании морского коридора для вывоза зерна из Одессы в обмен на санкционные послабления для Москвы.
По другим данным, Турция может организовать такую операцию без участия ООН. Предполагается, что турки будут патрулировать морские коридоры и проводить разминирование.
Обсуждается аналогичная операция под эгидой НАТО или Великобритании. Лиз Трасс подтвердила, что ее страна готова участвовать в экспортных конвоях.
Литва предлагает привлечь к операции государства, пострадавшие от кризиса. У ВМС того же Египта, который сильнее всех прочих стран зависит от украинских поставок пшеницы, есть соответствующие возможности.
"Это будет невоенная гуманитарная миссия, и ее нельзя сравнивать с бесполетной зоной, - объяснил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис. - В этом начинании будут использоваться военные корабли или самолеты, или и то и другое, чтобы гарантировать, что поставки зерна могут безопасно покинуть Одессу и добраться до Босфора без вмешательства России. Нам потребуется коалиция желающих - стран, обладающих значительной военно-морской мощью, для защиты судоходных путей, и стран, которые от этого страдают".
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что военно-гуманитарная операция - самый быстрый способ разблокировать украинский экспорт. "Действительно, есть разговоры о том, чтобы создать определенные безопасные коридоры, вероятно, с какой-то военной помощью, гарантирующей безопасность судов, которые будут пересекать Черное море", - сказал Домбровскис.
Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба на том же давосском форуме усомнился в том, что западные страны решатся на такую операцию: "Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагические моменты войны, то почему они сейчас раскроют Черное море, чтобы можно было беспрепятственно экспортировать из Украины сельскохозяйственную продукцию? Я всем сердцем буду приветствовать такое решение, но я не думаю, что будет достаточно сил и достаточно мужества у западных и других стран, чтобы найти силовое решение этого вопроса".
Западу все же придется отвечать на этот вызов. Иначе, по словам другой участницы "Украинского завтрака" в Давосе, главреда The Economist Зэнни Минтон Беддоус, "не только сотни миллионов людей столкнутся с проблемой голода, но это будет насмешкой над самим мировым сообществом".
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