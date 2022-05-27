Помимо "Сатаны" и углеводородов у Путина есть еще одно оружие глобального шантажа - это голод. Война в Украине вызвала кризис на мировом рынке продовольствия. Остановка экспорта украинской сельхозпродукции, прежде всего зерна, угрожает странам Африки и Ближнего Востока. Путинская агрессия грозит катастрофическими последствиями: голодными смертями и бунтами, новым масштабнейшим миграционным кризисом. Уничтожая украинскую житницу, Путин бросает вызов всему человечеству.





ШАНТАЖ

Голод - оружие Путина. У проблемы есть только военное решение pic.twitter.com/NbB3ojvgQW — Грани.Ру (@GraniTweet) May 26, 2022

Кремль открыто шантажирует Запад, требуя ослабления санкций. В четверг Путин заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что Россия "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада". Российский МИД еще 19 мая устами замминистра Андрея Руденко выдвинул условие доступа к украинским портам: "Если наши партнеры хотят добиться решения, то нужно в том числе решать проблемы, связанные с отменой тех санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт". А его начальник Сергей Лавров призвал Африканский союз потребовать от Запада снятия санкций.Представитель Госдепартамента США Нед Прайс решительно отверг российский шантаж: "Мы, конечно, не отменим наши санкции в ответ на пустые обещания, а мы уже ранее слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас у всех есть веские причины быть скептически настроенными, когда мы слышим различные обещания и предложения от России. Ведь это та самая страна, которая месяцами утверждала, что у нее нет намерения вторгаться на территорию своего соседа и начинать эту жестокую войну".

"Это совершенно ужасно, что Путин пытается требовать выкуп и он, по существу, использует голод и отсутствие продовольствия среди беднейших людей по всему миру, - заявила глава британской дипломатии Лиз Трасс. - Мы просто не можем позволить этому случиться. Путин должен разблокировать украинское зерно". Ее германская коллега Анналена Бербок подчеркивает, что продовольственный кризис - не "сопутствующий ущерб", а "инструмент гибридной войны, призванный разрушить единый фронт" против российской агрессии. По словам Бербок, Путин воюет не только с Украиной - он объявил многим странам "зерновую войну". А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен замечает, что те же методы шантажа Путин использовал в нефтегазовом экспорте.





ГОЛОД

ОБХОДНЫЕ ПУТИ

СИЛОВАЯ ДЕБЛОКАДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭСКОРТ