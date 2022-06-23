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статья Литва поперек горла

Виталий Портников, 23.06.2022

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Фото: @LT_MFA_Stratcom

Вся история взаимоотношений Литвы и Москвы - вечная борьба свободы с рабством. Литва была московским князьям поперек горла еще тогда, когда была Великим княжеством и не хотела превращаться в Сарай - а Москва отчаянно хотела стать сараем, да так им и осталась. Этот литовский дух вольнолюбия и взаимоуважения пошел, кстати, на пользу не только самой современной Литве. Мы видим его и в украинских Майданах, и в белорусской Площе - всюду, где свободные люди выходят против притеснений.

В 20-е годы прошлого века большевикам не удалось советизировать Литву. Они вернулись в 40-х, чтобы потом десятилетиями выкорчевывать проклятый дух литовской свободы - и не выкорчевать. Ну а потом была перестройка, и дальше уже многие знают и помнят: "Литва тревоги нашей", восстановление независимости, войска в Вильнюсе, между прочим - экономическая блокада Литвы. Да-да, не какое-то там частичное прекращение транзита из-за санкций Евросоюза, а полноценная блокада руководством СССР одной из союзных республик - и ничего, советское руководство во главе с Михаилом Горбачевым и Николаем Рыжковым считало, что это в порядке вещей.

И проиграло. Независимость Литвы признал Госсовет еще СССР сразу же после августовского путча. Сейчас в Госдуме один из местных городских сумасшедших зарегистрировал целый законопроект с требованием отменить это решение Госсовета. Мне сразу же показалось странным: и то, что парламенту одной страны предлагают дезавуировать решение руководства другой - Россия-то вышла из Советского Союза, если вы еще не забыли; и то, что дезавуировать предлагают именно Литву, хотя Госсовет принимал решение, которое касалось и Латвии, и Эстонии. А теперь ясно: они готовились именно к сегодняшнему кризису. Ведь то, что Литва вынуждена будет прекратить санкционный транзит в Калининград, было известно заранее, у них была возможность подготовиться к истерике. И начать угрожать самой ненавидимой из бывших советских республик - хотя, наверное, сейчас самая ненавидимая все же Украина.

Потому что ненавидели они все же не столько Литву, сколько само стремление к свободе. Вчера - литовское, сегодня - украинское, всегда - связанное с цивилизованным миром, с США, с Европой. Со всем тем, что не умещается в их грязный сарай.

И поэтому вполне логично, что в своей ненависти они действуют ну совершенно в гитлеровской парадигме. Крым - это, как известно, были Судеты, помощь соотечественникам, сакральные города, вся эта безумная лабуда - ну и к тому же возможность для начальства удостовериться, что сами подданные - такие же сдуревшие и будут аплодировать войне. Украина - это уже Чехословакия, когда объяснения о соотечественниках уже не очень нужны, просто хочется забрать чужую территорию и мотивами агрессор себя не утруждает. Чехословакия не готова была сопротивляться Гитлеру, Украина готова сопротивляться Путину, ей помогают, но все же - наблюдают, чем дело кончится.

А фюрер тем временем подползает к Польше. В нашем случае - к Литве. Подползает с ужимками предшественника. Если Гитлеру был нужен - якобы - коридор в Кенигсберг, то Путину - коридор в Калининград. Фюреры разные, город один, хоть и сильно обезображенный десятилетиями пребывания в составе Российской Федерации. И последствия будут теми же - мировая война. Тут уж наблюдать не получится, придется воевать.

И момент истины наступает именно сейчас. Сейчас, а не в феврале 2022 года. Если Путин удержится от нападения на Литву, он тем самым проявит страх перед НАТО и неготовность воевать с Западом, еще раз покажет, что НАТО - эффективный оборонный союз и гарант безопасности своих членов. Ну и продемонстрирует цивилизованному миру, что бояться нечего, а нужно интенсивнее помогать Украине и добиваться политического и экономического краха России - без этого краха, без возмездия шовинистической псевдоимперии безопасности не будет.

Ну а если Путин нападет на Литву - что ж, он проиграет и в этом случае. Проиграет вместе с Россией. Только быстрее и кровавее. И да, в этом случае погибнут не десятки или сотни тысяч, как в войне с Украиной, а десятки миллионов людей. В том числе, разумеется, десятки миллионов россиян. Ну и, разумеется, многие останутся без крова и средств к существованию на руинах своих бывших городов, пораженные болезнями, которые заставят нас забыть о коронавирусе. И да, экономика Запада восстановится гораздо быстрее, чем экономика России - в России вообще может не быть никакой экономики лет этак 30-40. И конечно, нехорошо о таком писать. Но такова логика Третьей мировой войны, которую может начать Путин, - она не пощадит уже никого. Ни жертв, ни агрессоров.

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Виталий Портников, 23.06.2022
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