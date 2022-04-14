

Путин и Штайнмайер в 2016 году. Фото: kremlin.ru

История с отказом официального Киева принимать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера стала поводом для оживленной дискуссии о том, стоило ли украинскому руководству в столь трудный момент отказываться от дипломатических приличий и оскорблять главу государства-союзника, да еще и в момент подготовки к тяжелейшей битве за Донбасс. Да, о дипломатической целесообразности подобных шагов дискутировать можно и нужно.

О чем точно нельзя дискутировать - так это о полезном идиотизме западных политических элит. Как можно объяснить близорукость опытных и профессиональных чиновников, парламентариев, журналистов, которые десятилетиями - десятилетиями! - жили с закрытыми глазами и на любые попытки вырвать их из комфортного мира компромиссов с путинизмом отвечали насмешками и поучениями.

Мне кажется, я говорил, что окончание строительства "Северного потока - 2" приведет к началу большой войны в Европе, чаще, чем Катон в римском сенате призывал к разрушению Карфагена. И я был не один такой. Украинские, польские, балтийские политики и эксперты предупреждали об этом коллег из "старой Европы" непрестанно. И как к нам относились? Как к дикарям. Мою подругу, высокопоставленного эксперта Министерства обороны в одной из уважаемых западных стран, просто заставили уйти с работы, когда она поддержала наши выводы, - и не ее одну, это судьба многих честных и профессиональных людей на Западе. Кто теперь посмеет сказать, что кричавшие об опасности войны были маргиналами?

Как реагировали все эти ревнители "европейской самостоятельности" на американские предупреждения об опасности энергетической зависимости от России? Как на попытки Вашингтона расчистить дорогу американскому сланцевому газу. Что руководило всеми этими людьми? Наивная вера в то, что Путин сильнее будет заинтересован в больших заработках, чем в большой войне? Или они просто были заинтересованы в деньгах "Газпрома", эти тучи - или кучи - больших и маленьких Шредеров? Они утверждали, что "Северный поток - 2" только увеличит зависимость России от Запада. И в результате получили и войну, и груду никому не нужного металлолома на дне Балтики. И войну, и позор.

В 2019 году многие в Европе насмехались над украинцами, которые проголосовали на выборах главы государства за бывшего телевизионного комика, надеявшегося договориться с Владимиром Путиным. Но украинцы не допускали возможности большой войны в собственной стране, они все еще жили в логике локального конфликта и, как это нередко бывает с формирующимися нациями, просто неспособны были поверить в людоедскую имперскую логику Путина. Это как раз понятно. Не очень понятно другое. Непонятно, как спустя месяц после начала большой войны, после Мариуполя и Бучи, в демократической Франции, с ее отвращением к насилию и верой в свободу и справедливость, половина - половина! - пришедших на выборы избирателей голосует за очевидных поклонников Путина и врагов европейской солидарности: Ле Пен, Меланшона и Земмура.

Могут сказать, что французы голосовали "за другое". Но когда нация в момент, когда над самим существованием демократии нависает смертельная опасность, голосует "за другое", это как раз и свидетельствует о политической деградации - и вина в этом тех, кто стремится к победе на выборах любой ценой, неоспорима.

Почему даже сейчас Ле Пен не стесняется говорить в эфирах о "российском Крыме" и при этом претендует руководить одной из ведущих стран демократического мира - страной, которая призвана защищать само международное право? Почему судьбы Европы должны зависеть от того, справятся ли юные поклонники так и не повзрослевшего левого радикала с кашей в собственной голове или метнутся от одного безумия к другому? Вот почему? Почему мы должны радоваться тому, что Земан, Берлускони, Сальвини и прочие проходимцы, годами доказывавшие своим избирателям, как хорош Путин и как нужно прислушиваться к его "законным требованиям", вдруг прозрели? Тому, что отставные политики бегут из наблюдательных советов путинских компаний - а чего они полезли-то туда после ЮКОСа? Как это вообще выглядит?

Конечно, Зеленский, который мог не захотеть встречаться со Штайнмайером, - непрофессиональный политик. Так это и не новость, украинцы поэтому за него и проголосовали. Но вы-то все профессиональные политики! Профессиональный политик в демократическом мире - это честь, честность и понимание вызовов. Как же все эти профессиональные политики годами говорили на черное - белое, на Путина - партнер, на энергетическое оружие - бизнес-проект, на российские злодеяния - "не все так однозначно" и "нельзя наносить вред экономике".

Да, конечно, политик должен стремиться понравиться избирателю, факт. Но он не должен растлевать общество. Иначе это не политика, а изнасилование. И прямая дорога к войне.