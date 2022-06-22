Транзитный поток угроз
Россия называет "блокадой" запрет транзита санкционных грузов через Литву в Калининградскую область. Во исполнение решения ЕС литовское правительство запретило возить санкционку через свою территорию не только поездами, но и фурами. Секретарь Совбеза Николай Патрушев пригрозил ответными мерами, которые "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы". Одновременно Россия усиливает провокации против Эстонии. Безопасность стран Балтии станет одной из важнейших тем предстоящего саммита НАТО.
ЧИТАЙТЕ МНЕНИЯ ПОЛИТИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Россия не имеет права угрожать Литве. Москва может винить только себя за последствия неспровоцированного и не имеющего оправданий вторжения в Украину. Мы высоко оцениваем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей.
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Угрожая Литве силовыми мерами, Россия вновь доказывает, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Такая кровожадная риторика должна получить жесткий ответ. Москва понимает только язык силы и должна знать цену каждому своему следующему шагу.
Нед Прайс, представитель Госдепартамента США
Мы не собираемся спекулировать по поводу российского размахивания саблей и надувания щек - не хочу даже занимать этим эфирное время. На протяжении всей войны России против Украины, и фактически задолго до того, как Россия начала свое неспровоцированное вторжение в Украину, мы четко заявили, что наша приверженность НАТО и, в частности, наша приверженность 5-й статье (Североатлантического договора. - Ред.), согласно которой нападение на одного будет означать нападение на всех, - эта приверженность со стороны Соединенных Штатов является железной... Мы укрепили восточный фланг НАТО, особенно те страны, которые были на переднем крае российских угроз на протяжении многих лет... Литва была и остается верным партнером в этом деле. Мы c НАТО. Мы с нашими союзниками по НАТО, и мы с Литвой.
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-june-21-2022/#post-353881-RUSSIALITHUANIA
Джон Чипман, директор Международного института стратегических исследований (IISS)
Учитывая, что Россия, в настоящее время ведущая большую завоевательную войну, угрожает неким возмездием Литве, государству - члену НАТО, не должен ли Совет НАТО собраться для обсуждения, или кто-то будет жаловаться, что такие консультации в Североатлантическом Совете Россия может счесть "провокационными"?
Роберт Пшель, отставной польский дипломат
Сначала было бы уместно решительное заявление ЕС (в конце концов, Литва просто применяет согласованные санкции ЕС), а затем заявление НАТО, подтверждающее истинность статьи 5 (Североатлантического договора. - Ред.). Консультации в рамках статьи 4 имеют смысл, если они проводятся быстро.
https://twitter.com/RobertPszczel/status/1539197059370487808
Раса Юкнявичене, депутат Европарламента от Литвы
Я думаю, самое главное, чтобы никто не испугался, потому что не надо нас пугать, у нас нет газа от России, у нас нет нефти из России, так что мы давно к этому подготовились. Мы являемся членами НАТО, смотрим очень внимательно, что вокруг наших границ. Они вывезли солдат из Калининградской области, не всех, но много солдат в Украину воевать. Они даже из Таджикистана уже взяли свои войска. Так про что они говорят? Конечно, у них есть бомбы, у них есть оружие еще, но НАТО ответит, они знают.
Мариус Лауринавичус, независимый аналитик, экперт по безопасности (Литва)
Я думаю, что они (россияне. - Ред.) готовят блокаду или остановку всех транзитных и не только транзитных товаропотоков в Клайпедский порт. Пока еще туда какие-то товары идут через Россию и Беларусь, они хотят это остановить и потом сказать, что это повлияет на литовскую экономику. Они уже говорили об этом публично - что можно будет закрыть все балтийские порты, если Россия захочет. Это они могут попытаться предпринять. Но является ли это реальной угрозой для Литвы в экономическом плане? Я сильно сомневаюсь... Наши экономические отношения уже почти полностью расторгнуты. Литва стала первой страной в ЕС, которая полностью отказалась от импорта всяких российских энергоресурсов - не только газа и нефти, но и электричества... Так что я не думаю, что Россия может найти какие-то рычаги влияния на Литву.
Аббас Галлямов, политтехнолог
Что касается возможных действий российских властей, то, наверное, ничего другого, кроме организации альтернативных логистических цепочек, вроде того воздушного моста, который в 1948 году создали в Западном Берлине союзники, не остается. В нынешней ситуации воевать еще и с НАТО Путину точно не с руки.
https://www.severreal.org/a/prosche-skazat-chto-ne-shlopnetsya-litva-zakryla-tranzit-v-kaliningrad/31908252.html
Иван Преображенский, политолог
Россия теоретически имеет все возможности объявить, что в связи с невозможностью доставки товаров в Калининград и в связи с проблемами с транзитом для граждан России в Калининград (соглашение с ЕС не впыолняется, российские самолеты не имеют права входить в воздушное прстанство ЕС) Россия объявляет, что она просто отправляет прямым путем эти самолеты через Беларусь или из Беларуси над Литвой в Калининград, обеспечивая это силами своих группировок ПВО в Калининградской области и тех ПВО, которые завезли перед нападением на Украину в Беларусь и они там остались, - а дальше делайте с этим что хотите. И начинается достаточно масштабный кризис, когда, с одной стороны, понятно для Литвы, что речь идет о прямой агрессии, с другой стороны, это не военная агрессия в полном смысле этого слова - никто не стреляет, военные самоеты в воздушное пространство Литвы не заходят, и не очень понятно, как поступать с грузовыми самолетами и тем более с гражданскими самолетами. Пытаться им помешать - это риск того, что конфликт станет действительно военным, потому что если российские ПВО собьют любой натовский самолет, результат будет понятен. И возникает полномасштабный кризис, который начинает угрожать стабильности самого НАТО, если страны (участницы альянса. - Ред.) не окажут жесткую, однозначную и одновременную поддержку Литве - я не уверен, что они все на это готовы.
Константин Эггерт, журналист-международник
...Одним из вариантов такой провокации (против стран Балтии, направленной на раскол НАТО. - Ред.) мог бы быть случай, при котором, например, группа "ветеранов войн" в спортивных костюмах рывком пересекает Мост королевы Луизы между Советском (город в Калининградской области. - Ред.) и литовским городком Панямуне, избивает полицейских, срывает литовский флаг, что-нибудь поджигает и убегает назад - в отместку, например, за избиение российского туриста в соседнем баре. После этого собирается Североатлантический Совет в Брюсселе, и немцы, французы, турки, венгры начинают говорить: "Ну войны же не было. Надо еще установить, кто были эти люди. Может быть, российское государство не имеет к этому никакого отношения". В этом случае все сразу поймут, что можно творить все что угодно на территории НАТО и ничего за это не будет.
Ольга Токарюк, украинская журналистка
Угрозы России в адрес Литвы преследуют в основном одну цель: посеять раскол на Западе / в НАТО. Уже раздаются голоса, осуждающие Вильнюс за "блокаду" Калининграда. На самом деле блокада происходит в Черном море: украинские порты блокированы Россией. С Калининградом сохраняется воздушное и морское сообщение.