Россия теоретически имеет все возможности объявить, что в связи с невозможностью доставки товаров в Калининград и в связи с проблемами с транзитом для граждан России в Калининград (соглашение с ЕС не впыолняется, российские самолеты не имеют права входить в воздушное прстанство ЕС) Россия объявляет, что она просто отправляет прямым путем эти самолеты через Беларусь или из Беларуси над Литвой в Калининград, обеспечивая это силами своих группировок ПВО в Калининградской области и тех ПВО, которые завезли перед нападением на Украину в Беларусь и они там остались, - а дальше делайте с этим что хотите. И начинается достаточно масштабный кризис, когда, с одной стороны, понятно для Литвы, что речь идет о прямой агрессии, с другой стороны, это не военная агрессия в полном смысле этого слова - никто не стреляет, военные самоеты в воздушное пространство Литвы не заходят, и не очень понятно, как поступать с грузовыми самолетами и тем более с гражданскими самолетами. Пытаться им помешать - это риск того, что конфликт станет действительно военным, потому что если российские ПВО собьют любой натовский самолет, результат будет понятен. И возникает полномасштабный кризис, который начинает угрожать стабильности самого НАТО, если страны (участницы альянса. - Ред.) не окажут жесткую, однозначную и одновременную поддержку Литве - я не уверен, что они все на это готовы.

https://youtu.be/LC79wJR9MyI