Марилуизе Бек, немецкий политик

Канцлер Шольц заявил, что Германия будет продолжать покупать нефть и газ у России и тем самым финансировать войну Путина против украинского народа. Эмбарго экономически нецелесообразно.

На мой взгляд, мы виноваты во второй раз: во Второй мировой войне вермахт и СС вторглись в Украину, бомбили Харьков и другие города, истребляли украинских евреев и угоняли рабов в Германию.

Сейчас Путин бомбит украинские города, убивает невинных людей и морит голодом гражданское население. Это касается и многочисленных евреев, живущих в этой стране. Мы не совершаем этого сами, но мы финансируем войну Путина, потому что боимся издержек, связанных с эмбарго.

Мне стыдно. У нас, немцев, больше нет права сказать "никогда больше".

https://www.facebook.com/marieluise.beck/posts/4922962314423520