Замерзнуть, но не дрогнуть
Отказ Европы от российских энергоносителей - абсолютно необходимый шаг. Этот вопрос обсуждается в четверг и пятницу на саммите ЕС в Версале. Чтобы остановить Путина и помочь Украине, европейцам придется пожертвовать комфортом. Вот что говорят об этом в Германии и Франции.
Олаф Шольц, канцлер ГерманииЕвропа намеренно освободила поставки энергоносителей из России от санкций. Снабжение Европы энергией для отопления, передвижения, электроснабжения и промышленности в настоящее время не может быть обеспечено никаким другим способом. Поэтому это (поставки российских энергоносителей. - Ред.) имеет важнейшее значение для предоставления общественных услуг и повседневной жизни наших граждан.
https://www.tagesschau.de/inland/debatte-russland-oelimporte-101.html
Норберт Рёттген, депутат БундестагаФранция хочет нефтяного и газового эмбарго, Великобритания хочет его. Так от чьего же имени выступает Шольц, когда говорит, что это невозможно сделать в масштабах всей Европы? Это важнейшая подпитка для Путина и ключевой шаг, чтобы обескровить его экономически. Мы можем и должны внести свой вклад!
Марилуизе Бек, немецкий политикКанцлер Шольц заявил, что Германия будет продолжать покупать нефть и газ у России и тем самым финансировать войну Путина против украинского народа. Эмбарго экономически нецелесообразно.
На мой взгляд, мы виноваты во второй раз: во Второй мировой войне вермахт и СС вторглись в Украину, бомбили Харьков и другие города, истребляли украинских евреев и угоняли рабов в Германию.
Сейчас Путин бомбит украинские города, убивает невинных людей и морит голодом гражданское население. Это касается и многочисленных евреев, живущих в этой стране. Мы не совершаем этого сами, но мы финансируем войну Путина, потому что боимся издержек, связанных с эмбарго.
Мне стыдно. У нас, немцев, больше нет права сказать "никогда больше".
https://www.facebook.com/marieluise.beck/posts/4922962314423520
Франсуа Олланд, бывший президент ФранцииНадо ли смириться с тем, что у нас нет никакой альтернативы (поставкам российского газа. - Ред.) и мы не можем, несмотря на искреннюю солидарность с украинским народом, платить за энергию дороже и рискнуть остаться без отопления следующей зимой? Или необходимо для нашей собственной безопасности и чтобы нанести серьезное поражение Владимиру Путину, поменять нашу энергетическую модель в корне и гораздо быстрее, чем планировалось?
...И если мы не можем найти замену всему газу, поставляемому из Россию, нам придется ограничить спрос. Тут-то нам и предстоит проявить мужество. Потому что неизбежным образом придется просить французов уменьшить отопление следующей зимой. Впрочем, уже сейчас можно обратиться с таким призывом. Напомним, что снижение (температуры воздуха в жилищах. - Ред.) на 1 градус Цельсия экономит от 10 до 15 тераватт-часов газа. Я уверен, что наши сограждане, понимающие, какую угрозу представляет Россия для мира, и стремящиеся сделать дружеский жест в отношении украинского народа, чьи страдания разрывают сердце, будут готовы пойти на такую жертву.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/07/francois-hollande-pour-arreter-vladimir-poutine-arretons-de-lui-acheter-du-gaz_6116515_3232.html
Рафаэль Питти, французский врач, сотрудник гуманитарных миссийМы должны набраться мужества и согласиться мерзнуть в наших квартирах следующей зимой. Мы должны согласиться, что температура дома будет 18 градусов, и больше не покупать нефть и газ у Путина. Потому что каждый день мы выплачиваем Путину ту сумму, которую он тратит на войну в Украине. Либо мы будем глупыми и бросим Украину - окей, давайте так и скажем: мы бросаем Украину. Либо мы будем храбрыми - ведь невозможно защищать, ничем не рискуя, - и согласимся мерзнуть этой зимой.
Серж Ларош, лауреат Нобелевской премии по физикеОчевидно, что, продолжая торговать с Россией (покупать у нее газ. - Ред.), мы не только оставляем Украину на произвол судьбы, но к тому же эффективно, цинично и объективно помогаем палачу с ней расправляться.
...Да, перекрывая российские нефтегазовые краны (а не задумываясь о том, как бы это сделать к концу года или еще позже), мы будем сильнее мерзнуть, дороже платить за бензин, нам придется частично отказаться от поездок и путешествий - словом, придется немножко пострадать, но, может быть, нам будет не так стыдно смотреть на себя в зеркало.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/09/ukraine-en-coupant-le-gaz-et-le-petrole-russes-nous-allons-avoir-froid-mais-nous-pourrons-nous-regarder-en-face-avec-moins-de-honte_6116779_3232.html
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