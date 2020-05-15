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Президент Владимир Путин сдержит слово и непременно напишет статью, посвященную Второй мировой войне. Об этом сообщил его пресс-секретарь. "Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время еще есть", - рассказал Дмитрий Песков. Правда, сроки публикации пока не определены, ибо "многое, конечно, зависит от того, на какое время будут назначены основные празднества" по случаю юбилея Победы.

Заявление Дмитрия Пескова - это новость, очень приятная во всех отношениях.

Прежде всего нельзя не порадоваться тому обстоятельству, что пресс-секретарь президента по-прежнему в строю. Несмотря на болезнь, он держит руку на пульсе Владимира Путина и, консультируясь с шефом, высказывается по самым насущным вопросам. Давно, еще в декабре обещанная статья по поводу Второй мировой войны и ее поджигателей - один из таких важнейших предметов. Сказать, что весь мир сегодня, затаив дыхание, ждет, когда же Владимир Владимирович наконец поставит точку в своем поистине историческом трактате, - это почти ничего не сказать. Прямо заждались. Россияне в особенности.

Отрадно, что и сам Путин у себя в бункере не забывает о своем обещании. Понятно, что разные малозначимые события, типа пандемии коронавируса, сегодня отвлекают его от журналистики, мешают сосредоточиться на главном. Тем не менее он продолжает статью обдумывать, и хотя сроки дедлайна еще не определены, можно не сомневаться в том, что рано или поздно его публицистика станет достоянием широкой публики. И все, что мы уже раньше слышали от сочинителя, про всяких там "сволочей", "свиней антисемитских" и "моральных уродов", чьи "поганые рты" необходимо "заткнуть", будет сведено в единый текст. Картина обретет цельность, сволочи заткнутся, праздник продолжится.

Жаль, однако, что публикация постоянно откладывается и мы сегодня лишены возможности ознакомиться с воззрениями президента РФ на Вторую мировую войну во всей их полноте. Зато у нас, внимательных читателей предыдущих речей Владимира Путина и свежих новостных сводок, имеется шанс основные тезисы его статьи предугадать. Вот, например, в Твери на днях демонтировали таблички в память о расстрелянных пленных поляках, жертвах сговора Сталина с Гитлером. А в Челябинске осквернили памятник чешским легионерам. А СКР начал проверку по факту уничтожения советских военнопленных в финских концентрационных лагерях. А в отношении жителя Балтийска Сергея Дустина, который возложил цветы в месте захоронения немецких солдат и беженцев, запущена процедура доследственной проверки по статье, карающей за реабилитацию нацизма.

Подобные события сегодня происходят чуть ли не каждый день, и мы едва ли ошибемся, если предположим, что такая демонстрация непримиримости к бывшим и настоящим врагам является частью государственной политики. На низовом уровне, на уровне силовых ведомств и местных властей, которые наверняка заручились поддержкой Москвы, отвинчивая таблички. Мы едва ли ошибемся, если решим, что все эти немцы с поляками, чехами и прочими финнами живут в голове Владимира Владимировича и в действиях регионального начальства, региональных следователей, региональных погромщиков отражаются заветные мысли национального лидера.

И все это тоже, как бы поточнее сформулировать, хорошие новости - для наших людей, сидящих без денег в режиме недокарантина и мечтающих узнать окончательную правду про Вторую мировую войну. Это сноски к той статье, которую вынашивает Путин и о которой напомнил нам его пресс-секретарь. Это, грубо говоря, концепция. Что же касается ее оформления, то не будем торопить вдумчивого автора. Когда он разберется с второстепенными проблемами, тогда и вернется к самой главной. Время пока терпит, как говаривал штандартенфюрер СС, советский разведчик, любимый наш с Владимиром Владимировичем герой, успешно противостоявший "плану Даллеса" и боровшийся с фальсификаторами истории задолго до того, как Путин укрылся в бункере.