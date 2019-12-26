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На этой неделе Владимир Путин трижды возвращался к европейской истории 1930-х: ругал резолюцию Европарламента об исторической памяти, анонсировал собственную научную работу, назвал посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньей".
Навязчивые попытки оправдать пакт Молотова - Риббентропа и объяснить, что Польша "сама виновата", - это не просто фирменный троллинг и не прихоть свихнувшегося тирана. Победобесие составляет основу внутрироссийской пропагандистской повестки и агрессивных внешнеполитических планов. Празднование 75-летия Победы готовится как кульминация путинской политики.
Сильное (волевое), но униженное государство, стремящееся восстановить свои "естественные" исторические/национальные границы (Германия и СССР), является уязвленным, страдающим героем путинских эскапад, а фарисейский "Запад", присваивающий себе право определять эти границы и торговаться по поводу них в своих интересах (Версаль и Мюнхен), - их антигероем.
Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом "международного права" определять, где проходят границы "волевого" государства, несущего свой исторический и национальный опыт. И это и есть главный пункт полемики и суть путинской политической доктрины.
Вопрос о том, обращена ли эта доктрина в прошлое - на оправдание уже свершившихся аннексии Крыма и агрессии в восточной Украине - или в будущее, т.е. "естественная" западная граница России остается для Путина открытым вопросом, является, безусловно, сегодня самым важным и интригующим.
https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/3654714227879504
Лидеры, интересующиеся к концу своей карьеры событиями прошлого, уже все свои действия примеряют для мечты о своем месте в будущем Учебнике Истории.
Ну не получилось исправить "крупнейшую геополитическую катастрофу" - восстановить СССР в порядке "спецоперации". Так хоть в порядке "легенды" застолбить себе место в истории как Отстоявшего Честь Великой Русской Победы и как Вождя оскорбленного прогрессивного человечества, смело бросившего перчатку надменному лицемерному Западу.
https://www.facebook.com/nikolai.rozov.7/posts/2587928711292103
https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/2810957825632079
Западным политикам стоит прислушаться к словам Путина. Не надо себя пятнать. Не стоит убаюкивать себя иллюзией, что он успокоится, взволнуется из-за экономических трудностей, подавится Крымом или Донбассом и больше ничего не захочет. Не стоит Макрону превращаться в Даладье, а Трампу - в Чемберлена.
Заявление МИДа бесчестит мою страну. Выставляет ее перед всем миром страной моральных уродов. Вызывает жгучий стыд у любого нормального российского гражданина. И мы не намерены мириться с этим позором. Мы не успокоимся, пока этот позор не будет смыт. Пока виновные в нем за него не ответят.
80-летие начала Второй мировой кремлевская медиамашина отметила потоками лжи о злодеях англичанах, французах и поляках, будто бы вынудивших Сталина подписать с Германией пакт о ненападении. Историк Борис Соколов напоминает: Сталин вместе с Гитлером вел дело к мировой войне и рассчитывал перехитрить фюрера. Будущий генералиссимус собирался ударить в спину Гитлеру летом 1940 года, как ранее он ударил в спину полякам.
80 лет назад СССР и Германия заключили Договор о дружбе и границе. Гитлер и Сталин договорились "восстановить мир и порядок" на территории бывшего Польского государства. В обеих зонах оккупации переустройство свелось к полному уничтожению польских органов власти, к расстрелам, депортациям и экспроприации собственности. Сегодняшний Кремль переписывает историю по-своему. Борис Соколов напоминает факты.
Неонацисты приезжают в Россию не по недоразумению, а потому что они здесь дома. Это единственная страна, в которой поклонники фашизма могут чувствовать себя комфортно. Могут ощущать симпатии властей. Могут не бояться толп демонстрантов. Здесь, в блокадном Ленинграде, эти мрази счастливы.