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Также: Президент, История, Европа, Россия, Общество, Мир, Политика, Антисемитизм, Ксенофобия | Персоны: Владимир Путин, Кирилл Рогов, Александр Скобов, Александр Морозов

статья Возвращение к истокам

26.12.2019
Путин на выставке, посвященной ВОВ. Фото: kremlin.ru
Путин на выставке, посвященной ВОВ. Фото: kremlin.ru

На этой неделе Владимир Путин трижды возвращался к европейской истории 1930-х: ругал резолюцию Европарламента об исторической памяти, анонсировал собственную научную работу, назвал посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньей".

Навязчивые попытки оправдать пакт Молотова - Риббентропа и объяснить, что Польша "сама виновата", - это не просто фирменный троллинг и не прихоть свихнувшегося тирана. Победобесие составляет основу внутрироссийской пропагандистской повестки и агрессивных внешнеполитических планов. Празднование 75-летия Победы готовится как кульминация путинской политики.

Александр Морозов, политолог, публицист
Предновогодний просталинский троллинг Путина относительно Польши и евреев - это будет иметь безграничные последствия. Это "ящик Пандоры", бездонная бочка. В это можно вовлечь многомиллионные аудитории. Путин дает свою санкцию на "дискурсивную войну", из которой общество выберется на берег уже окончательно искалеченным.

https://www.facebook.com/amoro59/posts/10215836394607269

Ярослав Шимов, историк, журналист
Путин-историк склонен к геополитической интерпретации исторических событий в ее наиболее грубой и поверхностной форме. Для него история - это сплошная "битва железных канцлеров", схватка субъектов, подобных друг другу, как шахматные фигуры. С одним существенным дополнением: одна из фигур - это "наши", и за них следует болеть, даже в ущерб историческим фактам... Судя и по словам, и по политике Владимира Путина, это для него символ веры. СССР - одна из реинкарнаций России, и все они в вечной обороне против козней Запада.

https://www.svoboda.org/a/30340569.html

Кирилл Рогов, независимый обозреватель
...Главным остается все же вопрос, зачем президенту Путину вкладывать столько сил и эмоций в эту полемику. И здесь мне кажется важным обратить внимание на то сочувствие, с которым говорит Путин (в речи перед главами государств СНГ) о несправедливости Версальского мира и стремлении Германии пересмотреть его унизительные положения.

Сильное (волевое), но униженное государство, стремящееся восстановить свои "естественные" исторические/национальные границы (Германия и СССР), является уязвленным, страдающим героем путинских эскапад, а фарисейский "Запад", присваивающий себе право определять эти границы и торговаться по поводу них в своих интересах (Версаль и Мюнхен), - их антигероем.

Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом "международного права" определять, где проходят границы "волевого" государства, несущего свой исторический и национальный опыт. И это и есть главный пункт полемики и суть путинской политической доктрины.

Вопрос о том, обращена ли эта доктрина в прошлое - на оправдание уже свершившихся аннексии Крыма и агрессии в восточной Украине - или в будущее, т.е. "естественная" западная граница России остается для Путина открытым вопросом, является, безусловно, сегодня самым важным и интригующим.

https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/3654714227879504

Николай Розов, доктор философских наук
Это... заявка на "моральное лидерство" России в антизападной коалиции, соответственно, на роль "отца нации" (в контексте транзита-2024). Такой пиар-замах не требует особых ресурсов, не грозит издержками (как новая попытка аннексии, когда "визгу много - шерсти мало"), зато при успехе сулит сладкие бонусы.

Лидеры, интересующиеся к концу своей карьеры событиями прошлого, уже все свои действия примеряют для мечты о своем месте в будущем Учебнике Истории.

Ну не получилось исправить "крупнейшую геополитическую катастрофу" - восстановить СССР в порядке "спецоперации". Так хоть в порядке "легенды" застолбить себе место в истории как Отстоявшего Честь Великой Русской Победы и как Вождя оскорбленного прогрессивного человечества, смело бросившего перчатку надменному лицемерному Западу.

https://www.facebook.com/nikolai.rozov.7/posts/2587928711292103

Максим Трудолюбов, редактор InLiberty
Это его центральная тема. Он давно обо всем этом думает, документы вон читает. Немецкие друзья рассказывали, что русские посольские периодически шлют им статьи каких-то ревизионистских чудаков про настоящую правду про ВМВ. И там всегда апология Германии и СССР в том или ином виде и обвинения Англии и Франции. Сейчас, наверное, к Белоруссии готовит, да, но вообще это главная его тема, покоя ему не дает, миссия у него.

https://tinyurl.com/qsnmdrb

Александр Скобов, историк, публицист, бывший политзек
Что касается вопроса о том, куда обращен путинский посыл - в прошлое или в будущее, то долг любого порядочного эксперта - криком кричать, что не существует первого варианта. Есть только второй. Для Путина границы России действительно нигде не заканчиваются. Это не шутка. И он не успокоится, пока не заставит Запад "уйти из истории".

https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/2810957825632079

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26.12.2019
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Не стоит себя пятнать

Виталий Портников, 26.12.2019

Западным политикам стоит прислушаться к словам Путина. Не надо себя пятнать. Не стоит убаюкивать себя иллюзией, что он успокоится, взволнуется из-за экономических трудностей, подавится Крымом или Донбассом и больше ничего не захочет. Не стоит Макрону превращаться в Даладье, а Трампу - в Чемберлена.

Александр Скобов. Courtesy photo

Бесчестье

Александр Скобов, 23.09.2019

Заявление МИДа бесчестит мою страну. Выставляет ее перед всем миром страной моральных уродов. Вызывает жгучий стыд у любого нормального российского гражданина. И мы не намерены мириться с этим позором. Мы не успокоимся, пока этот позор не будет смыт. Пока виновные в нем за него не ответят.
Фото из группы "Памятник Сталину в Новосибирске"

Павшие и напавшие

Борис Соколов, 01.09.2019

80-летие начала Второй мировой кремлевская медиамашина отметила потоками лжи о злодеях англичанах, французах и поляках, будто бы вынудивших Сталина подписать с Германией пакт о ненападении. Историк Борис Соколов напоминает: Сталин вместе с Гитлером вел дело к мировой войне и рассчитывал перехитрить фюрера. Будущий генералиссимус собирался ударить в спину Гитлеру летом 1940 года, как ранее он ударил в спину полякам.

Гитлер и Сталин. Автор: Роберто Боброу (@bob_row)

Мирные объятья

Борис Соколов, 28.09.2019

80 лет назад СССР и Германия заключили Договор о дружбе и границе. Гитлер и Сталин договорились "восстановить мир и порядок" на территории бывшего Польского государства. В обеих зонах оккупации переустройство свелось к полному уничтожению польских органов власти, к расстрелам, депортациям и экспроприации собственности. Сегодняшний Кремль переписывает историю по-своему. Борис Соколов напоминает факты.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Дружба, скрепленная кровью

Виталий Портников, 27.03.2015

Неонацисты приезжают в Россию не по недоразумению, а потому что они здесь дома. Это единственная страна, в которой поклонники фашизма могут чувствовать себя комфортно. Могут ощущать симпатии властей. Могут не бояться толп демонстрантов. Здесь, в блокадном Ленинграде, эти мрази счастливы.
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