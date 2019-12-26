...Главным остается все же вопрос, зачем президенту Путину вкладывать столько сил и эмоций в эту полемику. И здесь мне кажется важным обратить внимание на то сочувствие, с которым говорит Путин (в речи перед главами государств СНГ) о несправедливости Версальского мира и стремлении Германии пересмотреть его унизительные положения.

Сильное (волевое), но униженное государство, стремящееся восстановить свои "естественные" исторические/национальные границы (Германия и СССР), является уязвленным, страдающим героем путинских эскапад, а фарисейский "Запад", присваивающий себе право определять эти границы и торговаться по поводу них в своих интересах (Версаль и Мюнхен), - их антигероем.

Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом "международного права" определять, где проходят границы "волевого" государства, несущего свой исторический и национальный опыт. И это и есть главный пункт полемики и суть путинской политической доктрины.

Вопрос о том, обращена ли эта доктрина в прошлое - на оправдание уже свершившихся аннексии Крыма и агрессии в восточной Украине - или в будущее, т.е. "естественная" западная граница России остается для Путина открытым вопросом, является, безусловно, сегодня самым важным и интригующим.

https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/3654714227879504