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статья Ежась в тумане

Виталий Портников, 18.06.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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В Кремле даже и не подумали скрывать от общественности, как теперь можно попасть в резиденцию президента Российской Федерации. Теста на коронавирус недостаточно. Теперь нужно пройти через "мелкодисперсный водный туман" - проще говоря, принять душ из антисептика. И это только на входе в новоогаревскую резиденцию правителя. Я даже не хочу предполагать, что происходит со счастливцами, которые получают возможность встретиться с Владимиром Путиным непосредственно. Коронанепробиваемый экран? Ванна? Постоянное нахождение в тумане во время аудиенции? Мало ли что могут предложить для спасения высочайшего спокойствия пензенские умельцы.

Ничего более аморального в мировой истории, похоже, еще не было. Да, конечно, во времена эпидемий монархи укрывались в своих дворцах от чумы, но они не требовали в то же самое время устраивать парады счастливых подданных. Да, конечно, после взрыва на Чернобыльской АЭС коммунистическая власть устроила первомайскую демонстрацию, однако Владимир Щербицкий и другие руководители cоветской Украины сами находились на праздничной трибуне и подвергались той же опасности, что и остальные участники шествия. А тут!

А тут глава государства спрятался в своей резиденции, ограничил общение с людьми, редкие протокольные церемонии проводит в полном одиночестве, а посетителям предлагает пройти через дождь из антисептиков, заботливо называемый "мелкодисперсным туманом".

И в то же самое время этот человек, живущий в страхе, изоляции и тумане, требует от своих подданных участия в удовлетворяющем исключительно его мелкое самолюбие параде и в продлевающем его бесконечное пребывание в тумане плебисците! Требует, хотя прекрасно понимает, что многие участники и этого парада, и этого плебисцита обязательно подхватят опасную инфекцию, тяжело переболеют, могут остаться инвалидами и даже умереть. Если это не так, то зачем ему самому антисептический дождь?

Но, с другой стороны, Путин может торжествовать: по уровню равнодушия, по уровню отношения к соотечественникам как к расходному материалу, по уровню презрения к их жизням он уже приближается к Иосифу Сталину и сталинскому кумиру Ивану Грозному. И если он войдет в российскую историю, то не отобранным Крымом, не разбомбленной Чечней, не уничтоженной Сирией и не разгоняемыми митингами оппозиции.

Нет, в конечном счете его запомнят именно благодаря этому страху и этому антисептическому дождю. Потому что исторический рейтинг таких правителей, как он, Сталин или Иван Грозный, - это вовсе не рейтинг побед и поражений, казней и битв.

Это как раз рейтинг равнодушия к человеческим жизням.

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