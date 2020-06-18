Зарегистрироваться | Войти через:
В Кремле даже и не подумали скрывать от общественности, как теперь можно попасть в резиденцию президента Российской Федерации. Теста на коронавирус недостаточно. Теперь нужно пройти через "мелкодисперсный водный туман" - проще говоря, принять душ из антисептика. И это только на входе в новоогаревскую резиденцию правителя. Я даже не хочу предполагать, что происходит со счастливцами, которые получают возможность встретиться с Владимиром Путиным непосредственно. Коронанепробиваемый экран? Ванна? Постоянное нахождение в тумане во время аудиенции? Мало ли что могут предложить для спасения высочайшего спокойствия пензенские умельцы.
Ничего более аморального в мировой истории, похоже, еще не было. Да, конечно, во времена эпидемий монархи укрывались в своих дворцах от чумы, но они не требовали в то же самое время устраивать парады счастливых подданных. Да, конечно, после взрыва на Чернобыльской АЭС коммунистическая власть устроила первомайскую демонстрацию, однако Владимир Щербицкий и другие руководители cоветской Украины сами находились на праздничной трибуне и подвергались той же опасности, что и остальные участники шествия. А тут!
А тут глава государства спрятался в своей резиденции, ограничил общение с людьми, редкие протокольные церемонии проводит в полном одиночестве, а посетителям предлагает пройти через дождь из антисептиков, заботливо называемый "мелкодисперсным туманом".
И в то же самое время этот человек, живущий в страхе, изоляции и тумане, требует от своих подданных участия в удовлетворяющем исключительно его мелкое самолюбие параде и в продлевающем его бесконечное пребывание в тумане плебисците! Требует, хотя прекрасно понимает, что многие участники и этого парада, и этого плебисцита обязательно подхватят опасную инфекцию, тяжело переболеют, могут остаться инвалидами и даже умереть. Если это не так, то зачем ему самому антисептический дождь?
Но, с другой стороны, Путин может торжествовать: по уровню равнодушия, по уровню отношения к соотечественникам как к расходному материалу, по уровню презрения к их жизням он уже приближается к Иосифу Сталину и сталинскому кумиру Ивану Грозному. И если он войдет в российскую историю, то не отобранным Крымом, не разбомбленной Чечней, не уничтоженной Сирией и не разгоняемыми митингами оппозиции.
Нет, в конечном счете его запомнят именно благодаря этому страху и этому антисептическому дождю. Потому что исторический рейтинг таких правителей, как он, Сталин или Иван Грозный, - это вовсе не рейтинг побед и поражений, казней и битв.
Это как раз рейтинг равнодушия к человеческим жизням.
Россиянам предлагается прийти проголосовать не для того, чтобы продолжить путинское правление - оно и так продолжится, а для того, чтобы помочь Владимиру Владимировичу сохранить "скрепы" в достойном состоянии. Хотите ли вы жить в ужасной развратной стране, где президент Путин, а геи усыновляют детей? Или вы все-таки хотите жить в процветающей прекрасной стране, где президент Путин, а геи не усыновляют детей?
Встретившись в режиме видеоконференции с министром обороны Шойгу, президент Путин приказал ему начать подготовку к параду Победы. "Мы сделаем это 24 июня", - объявил главнокомандующий. Марш "Бессмертного полка" переносится на 26 июля. Плебисцит с парадом решили не совмещать. Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не назначена. Комментарий Ильи Мильштейна.
Слухи о госпитализации Рамзана Кадырова с коронавирусом в Москве до сих пор официально не подтверждены и не опровергнуты. Еще недавно он уверял, что в чеченских больницах есть все необходимое, наказывал ропщущих врачей и советовал лечить вирус чесноком. Почему Кадырова отвезли в московскую клинику и чем это может обернуться? Комментарий Ильи Мильштейна.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост пандемии остановлен и "стабилизация отмечается по всей стране". Такого рода официальной информации становится все больше, и звучат эти оптимистические речи на фоне зримого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. С особенным драматизмом она развивается в Дагестане. В соседней Чечне врачи традиционно извиняются перед Кадыровым, Даудовым и телезрителями.
Президент Владимир Путин сдержит слово и непременно напишет статью, посвященную Второй мировой войне. "Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время еще есть", - рассказал Дмитрий Песков. Правда, сроки публикации пока не определены: "Многое, конечно, зависит от того, на какое время будут назначены основные празднества". Комментарий Ильи Мильштейна.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, продолжая отрицать пандемию, провел военный парад и начал посадки популярных ютуберов. Участники оппозиционных праймериз отказались выдвигать единого кандидата и объявили начало кампании "За Беларусь без диктатуры!". Комментарий Ильи Мильштейна.
По решению главы "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина оккупированный Донецк тоже будет наименовываться на праздники своим позабытым именем Сталино. А оккупированный Цхинвали по решению главы Южной Осетии Анатолия Бибилова будет называться осетинским вариантом своего советского наимененования - Сталинир. Еще один находящийся под российской оккупацией город - украинский Луганск - вернет себе "праздничное название" Ворошиловград.
Видно, с каким трудом человек в телеящике на фоне российского флага и прочих атрибутов верховной власти заставляет себя заниматься всякой ерундой. Заперевшись по месту жительства, утешать соотечественников. Неохотно делиться с ними бюджетными средствами. Выслушивать министров и губернаторов, отчитывающихся о проделанной работе и тоже сидящих на карантине. Вместо того чтобы рядом с месье Макроном и товарищем Си, а то и мистером Трампом стоять на трибуне, обозревая свои крылатые ракеты с ядерным двигателем, катящиеся по бессмертной брусчатке.
Сочиняется свежая новость про гаранта-вирусолога. Вы, мол, не подумайте, глядя на телеэкраны и медленно закипая ненавистью, что Владимиру Владимировичу плевать на вас. Наоборот, он у себя в Ново-Огареве и на Валдае непрестанно о вас заботится, ночей не спит, изучает инфекцию и уже на равных беседует с потрясенными айболитами. Того гляди изобретет вакцину.