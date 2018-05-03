Зарегистрироваться | Войти через:
Но при этом армянские события для Москвы гораздо опаснее, чем украинские. Потому что они доказывают: люди не хотят мириться с пренебрежением к себе отнюдь не только тогда, когда речь идет о выборе геополитического вектора. Да, собственно, Москва сама нередко навязывает этот выбор.
Но при этом армянские события для Москвы гораздо опаснее, чем украинские. Потому что они доказывают: люди не хотят мириться с пренебрежением к себе отнюдь не только тогда, когда речь идет о выборе геополитического вектора. Да, собственно, Москва сама нередко навязывает этот выбор.
Если кто-то думает, что Армения "обречена" на пророссийскую позицию, он серьезно ошибается. Российскому руководству достаточно сделать несколько привычных ошибок, чтобы страна, которая кажется "обреченной" на союзничество, стала воспринимать Россию так, как ее воспринимают сегодня в Украине, - как предательницу.
Если кто-то думает, что Армения "обречена" на пророссийскую позицию, он серьезно ошибается. Российскому руководству достаточно сделать несколько привычных ошибок, чтобы страна, которая кажется "обреченной" на союзничество, стала воспринимать Россию так, как ее воспринимают сегодня в Украине, - как предательницу.
И тут опять вопрос: сами ли они решили лить бензин в костер или все же не было у них выхода, потому что этого потребовали в Москве? И они должны были хотя бы имитировать выполнение безумного приказа, чтобы потом иметь возможность сказать - видите, мы стараемся, делаем то, что вы советуете, но их только больше становится.
И тут опять вопрос: сами ли они решили лить бензин в костер или все же не было у них выхода, потому что этого потребовали в Москве? И они должны были хотя бы имитировать выполнение безумного приказа, чтобы потом иметь возможность сказать - видите, мы стараемся, делаем то, что вы советуете, но их только больше становится.
Согласитесь, поначалу он казался слишком настырным - этот армянский революционер. Ну как же так: депутаты не одобрили его кандидатуру на пост премьер-министра, а он опять вывел граждан на улицы, заблокировав все пути-дороги, и отвергал компромиссы. Его прокатили законодатели, а он в ответ заявил, что теперь их уроет. То есть, анонсируя "тотальные акции гражданского неповиновения", готов вести переговоры с властями только о "политических похоронах" правящей Республиканской партии. Разве так можно: противопоставлять народ народным избранникам?
Демократия - это же процедура.
Когда на выборах победила, к примеру, "Единая Россия", то и живи с этой "Единой Россией", уважая ее депутатов и избирателей. И ежели президент твоей страны как-то там хитроумно рокировался со своим ближайшим приятелем, то и коротай свой век с ними - сперва с приятелем, а потом снова с президентом. Все ведь по-честному, как ни крути: их выбрал электорат: и этих, и того, и этого. Пришел к урнам и отдал за них голоса.
И социологи единодушны в своих подсчетах: люди поддерживают правящую партию и ее лидеров, формального и неформального. Выступать против партии и друзей в тандеме конечно можно, закон не воспрещает, но до определенной черты. За которой начинаются, понимаете ли, несанкционированные митинги, происки вражеских разведок, национал-предательство, бендеровщина, русофобия и популизм, причем дешевый.
Однако в Армении почему-то все выглядит иначе, хотя внешне ужасно похоже на то, что происходит у нас. Так, демонстрации, на которые вывел своих сторонников популист Никол Пашинян, были вроде и несанкционированные, но противозаконными не являлись. Мятежного депутата, "кандидата от народа", как он сам себя назвал, сперва, естественно, задерживали и помещали в СИЗО вместе с его соратниками, но потом скоро выпускали. А главное, хитроумную рокировочку, которую учинил местный национальный лидер, народ в массе своей не одобрил.
Президент Серж Саргсян, правивший Арменией десять лет, и его партия инициировали референдум о создании парламентской республики, где политическим лидером становился премьер-министр. При этом лукавый руководитель публично обещал не избираться в премьеры, но слова не сдержал. Он реально надоел, намозолив глаза избирателям, и они вышли на улицу, как это случалось в России в 2011-2012 годах, а дальше сюжет стал раскручиваться иначе.
Осточертевший национальный лидер, вместо того чтобы поломать жизнь демонстрантам, испортившим ему инаугурацию, внезапно признал правоту Пашиняна и подал в отставку. Депутаты, которые вчера еще довольно дружно голосовали против смутьяна, вдруг решили, что поддержат его в качестве премьера, - по крайней мере это фактически пообещал соотечественникам глава фракции республиканцев Ваграм Багдасарян. В итоге жестоковыйный несогласный оказался прав по всем статьям - и в отношении процедуры тоже. Он, если местные единоросы не передумают, что чревато гражданской войной, станет премьер-министром Армении, вынудив своих противников из могущественного карабахского клана, местных питерских, довольствоваться вторыми ролями в политике, а то и вообще отправиться на покой.
О том, почему в Армении происходят события, немыслимые у нас, гадать можно долго. Маленькая страна? Украина гораздо больше, но там революции тоже в порядке вещей. Да и в Москве, если вспомнить Август, сметался режим пострашней ереванского. Большой Брат в лице современной России старается не слишком вмешиваться в дела суверенного государства? Это уже поближе к правде, поскольку Армения, окруженная врагами, является чуть ли не единственным верным союзником РФ в мире и любая партия, пришедшая к власти в Ереване, просто обречена дружить с Москвой. И когда тамошние полусвергнутые элиты пытаются апеллировать к Кремлю, объявляя Пашиняна агентом Навального и Саакашвили, хохочет вся Армения, и сам грузинский изгнанник во всеуслышание именует их идиотами.
А главное, в стране созрели условия для смены власти, чего никак не скажешь про Россию. Среди них отметим сформированное гражданское общество, которое за минувшие годы медленно, но верно укреплялось в мысли, что власть надо менять, и ожидало лишь того настырного вожака, который выведет людей на улицы и оттуда уже не уйдет, покуда своего не добьется. Отметим также и то обстоятельство, что трагическая история армянского народа была посвящена борьбе за свободу, а память о геноциде буквально принуждала к осознанию ценности каждого человека, вне зависимости от его политических предпочтений.
Бывало, что в гражданских столкновениях в Ереване гибли люди, но доводить дело до бойни или закошмаривать революцию массовыми арестами - на это, вероятно, ни Саргсян не мог решиться, ни теряющие власть и бабло его самые отмороженные сторонники. Они еще попытаются удержаться на некоторых ключевых должностях и вернуться, стремясь переиграть или даже убрать не слишком опытного в политических делах Пашиняна, но это все потом. Сегодня они однозначно проиграли.
Сегодня победила революция, причем в наиболее привлекательной ее версии - революция бархатная, происшедшая без единого выстрела, сопровождаемая возлияниями под шашлык на свежем воздухе при хорошей погоде и азартной игрой в волейбол. О чем россиянам остается только мечтать - имею в виду тех немногих, кто уже осознает как нестерпимое горе два минувших десятилетия, но ничего изменить не в силах. Хотя алкоголя и мяса для шашлыков хватает, не говоря уж о волейбольных мячах. Но нет ни условий, ни политиков, способных объединиться в борьбе с режимом, ни соответствующего настроя, когда чувство отвращения к начальству дошло до предела и пересиливает всякий страх. Зато традиция ни в грош не ценить человеческую жизнь уходит в глубь столетий.
Оттого, должно быть, и оппозиция в России не желает объединяться, чтобы не будить зверя. Оттого и митинги столь немногочисленны, и всегда в рамках, перед которыми надо долго стоять, ожидая обыска и дозволения пройти на демонстрацию протеста. Оттого и бархатные революции у нас, за редчайшим исключением, только сверху. Ибо демократия - это процедура, да, и пока дождешься разрешения чувствовать себя совершенно свободным человеком, промчится жизнь.
И вот когда наступает момент истины, гражданин Армении буквально чувствует, что его некому защитить, что его страна - вывеска, а не государство, что его президент - наместник, а не национальный лидер. Он выходит на улицу, повинуясь даже не чувству протеста, а инстинкту самосохранения.