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Согласитесь, поначалу он казался слишком настырным - этот армянский революционер. Ну как же так: депутаты не одобрили его кандидатуру на пост премьер-министра, а он опять вывел граждан на улицы, заблокировав все пути-дороги, и отвергал компромиссы. Его прокатили законодатели, а он в ответ заявил, что теперь их уроет. То есть, анонсируя "тотальные акции гражданского неповиновения", готов вести переговоры с властями только о "политических похоронах" правящей Республиканской партии. Разве так можно: противопоставлять народ народным избранникам?

Демократия - это же процедура.

Когда на выборах победила, к примеру, "Единая Россия", то и живи с этой "Единой Россией", уважая ее депутатов и избирателей. И ежели президент твоей страны как-то там хитроумно рокировался со своим ближайшим приятелем, то и коротай свой век с ними - сперва с приятелем, а потом снова с президентом. Все ведь по-честному, как ни крути: их выбрал электорат: и этих, и того, и этого. Пришел к урнам и отдал за них голоса.

И социологи единодушны в своих подсчетах: люди поддерживают правящую партию и ее лидеров, формального и неформального. Выступать против партии и друзей в тандеме конечно можно, закон не воспрещает, но до определенной черты. За которой начинаются, понимаете ли, несанкционированные митинги, происки вражеских разведок, национал-предательство, бендеровщина, русофобия и популизм, причем дешевый.

Однако в Армении почему-то все выглядит иначе, хотя внешне ужасно похоже на то, что происходит у нас. Так, демонстрации, на которые вывел своих сторонников популист Никол Пашинян, были вроде и несанкционированные, но противозаконными не являлись. Мятежного депутата, "кандидата от народа", как он сам себя назвал, сперва, естественно, задерживали и помещали в СИЗО вместе с его соратниками, но потом скоро выпускали. А главное, хитроумную рокировочку, которую учинил местный национальный лидер, народ в массе своей не одобрил.

Президент Серж Саргсян, правивший Арменией десять лет, и его партия инициировали референдум о создании парламентской республики, где политическим лидером становился премьер-министр. При этом лукавый руководитель публично обещал не избираться в премьеры, но слова не сдержал. Он реально надоел, намозолив глаза избирателям, и они вышли на улицу, как это случалось в России в 2011-2012 годах, а дальше сюжет стал раскручиваться иначе.

Осточертевший национальный лидер, вместо того чтобы поломать жизнь демонстрантам, испортившим ему инаугурацию, внезапно признал правоту Пашиняна и подал в отставку. Депутаты, которые вчера еще довольно дружно голосовали против смутьяна, вдруг решили, что поддержат его в качестве премьера, - по крайней мере это фактически пообещал соотечественникам глава фракции республиканцев Ваграм Багдасарян. В итоге жестоковыйный несогласный оказался прав по всем статьям - и в отношении процедуры тоже. Он, если местные единоросы не передумают, что чревато гражданской войной, станет премьер-министром Армении, вынудив своих противников из могущественного карабахского клана, местных питерских, довольствоваться вторыми ролями в политике, а то и вообще отправиться на покой.

О том, почему в Армении происходят события, немыслимые у нас, гадать можно долго. Маленькая страна? Украина гораздо больше, но там революции тоже в порядке вещей. Да и в Москве, если вспомнить Август, сметался режим пострашней ереванского. Большой Брат в лице современной России старается не слишком вмешиваться в дела суверенного государства? Это уже поближе к правде, поскольку Армения, окруженная врагами, является чуть ли не единственным верным союзником РФ в мире и любая партия, пришедшая к власти в Ереване, просто обречена дружить с Москвой. И когда тамошние полусвергнутые элиты пытаются апеллировать к Кремлю, объявляя Пашиняна агентом Навального и Саакашвили, хохочет вся Армения, и сам грузинский изгнанник во всеуслышание именует их идиотами.

А главное, в стране созрели условия для смены власти, чего никак не скажешь про Россию. Среди них отметим сформированное гражданское общество, которое за минувшие годы медленно, но верно укреплялось в мысли, что власть надо менять, и ожидало лишь того настырного вожака, который выведет людей на улицы и оттуда уже не уйдет, покуда своего не добьется. Отметим также и то обстоятельство, что трагическая история армянского народа была посвящена борьбе за свободу, а память о геноциде буквально принуждала к осознанию ценности каждого человека, вне зависимости от его политических предпочтений.

Бывало, что в гражданских столкновениях в Ереване гибли люди, но доводить дело до бойни или закошмаривать революцию массовыми арестами - на это, вероятно, ни Саргсян не мог решиться, ни теряющие власть и бабло его самые отмороженные сторонники. Они еще попытаются удержаться на некоторых ключевых должностях и вернуться, стремясь переиграть или даже убрать не слишком опытного в политических делах Пашиняна, но это все потом. Сегодня они однозначно проиграли.

Сегодня победила революция, причем в наиболее привлекательной ее версии - революция бархатная, происшедшая без единого выстрела, сопровождаемая возлияниями под шашлык на свежем воздухе при хорошей погоде и азартной игрой в волейбол. О чем россиянам остается только мечтать - имею в виду тех немногих, кто уже осознает как нестерпимое горе два минувших десятилетия, но ничего изменить не в силах. Хотя алкоголя и мяса для шашлыков хватает, не говоря уж о волейбольных мячах. Но нет ни условий, ни политиков, способных объединиться в борьбе с режимом, ни соответствующего настроя, когда чувство отвращения к начальству дошло до предела и пересиливает всякий страх. Зато традиция ни в грош не ценить человеческую жизнь уходит в глубь столетий.

Оттого, должно быть, и оппозиция в России не желает объединяться, чтобы не будить зверя. Оттого и митинги столь немногочисленны, и всегда в рамках, перед которыми надо долго стоять, ожидая обыска и дозволения пройти на демонстрацию протеста. Оттого и бархатные революции у нас, за редчайшим исключением, только сверху. Ибо демократия - это процедура, да, и пока дождешься разрешения чувствовать себя совершенно свободным человеком, промчится жизнь.