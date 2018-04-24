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Также: Портников, Украина, Президент, История, Право, Колонки, Европа, Россия, Общество, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Дмитрий Медведев

статья Праздник непоздравления

Виталий Портников, 24.04.2018
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Происшествие в Армении

Если кто-то думает, что Армения "обречена" на пророссийскую позицию, он серьезно ошибается. Российскому руководству достаточно сделать несколько привычных ошибок, чтобы страна, которая кажется "обреченной" на союзничество, стала воспринимать Россию так, как ее воспринимают сегодня в Украине, - как предательницу.

Виталий Портников
26.06.2015
статья Статья

Путешествие Армении

И вот когда наступает момент истины, гражданин Армении буквально чувствует, что его некому защитить, что его страна - вывеска, а не государство, что его президент - наместник, а не национальный лидер. Он выходит на улицу, повинуясь даже не чувству протеста, а инстинкту самосохранения.

Виталий Портников
16.01.2015

Когда я узнал об отставке бывшего армянского президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны, я сразу же вспомнил о поздравлении, которое направил бывшему коллеге Владимир Путин сразу же после его избрания на пост главы правительства. Отправил, хотя с по протоколу вовсе не обязан был этого делать - Саргсяна мог поздравить и Дмитрий Медведев. Отправил, хотя на фоне массовых протестов мог бы хоть несколько дней подождать, посмотреть, что будет.

Но Путин не из тех, кто ждет. Виктора Януковича в 2004 году он, как известно, поздравлял дважды - и с тем же успехом, что и Саргсяна. Из этих настойчивых поздравлений - или, скорее, пожеланий бороться за власть, чего бы это ни стоило, - скоро можно будет составить целую книгу.

Кстати, армянская ситуация 2018 года похожа на украинский 2004-й отнюдь не только поздравлениями Путина. Сама модель перехода к парламентской республике уже который раз оказывается взрывоопасной для авторитаризма.

Украинский 2004 год, как известно, прошел под знаком попыток тогдашнего президента Леонида Кучмы - отсидевшего, как и Саргсян, два срока и пытавшегося остаться у власти - превратить страну в парламентскую республику (вероятно, с собой в качестве премьер-министра). Попытки Кучмы были заблокированы обоими главными претендентами на власть - и "наследником" Януковичем, и лидером оппозиционеров Ющенко. И что самое важное - их не поддержал Кремль, где ставили на Януковича и не хотели прислушиваться к объяснениям, что будущий президент станет церемониальной фигурой, а не полноценным главой государства. Путину нужен был именно Янукович, а не Кучма.

Но фальсифицированное избрание Януковича обернулось первым Майданом - по сути той же "бархатной революцией" - и парламентско-президентской республикой, которая худо-бедно существует в Украине по сей день, с перерывом на узурпацию Януковича. На самом деле Кучма своими попытками изменить устройство страны сам разворошил муравейник, вернул в Украину политику, заставил элиты поверить, что многое зависит и от них, а не только от всесильного первого лица. А элиты, в свою очередь, обратились к народу - произошло классическое совпадение интересов. И в Украине, и в Армении.

Конечно, это вовсе не означает, что ситуация в Армении будет развиваться по украинскому пути. В украинской политике все же главным было не противопоставление авторитаризма демократии, президентского правления парламентаризму, Ющенко - Януковичу. Главным был выбор вектора - с Россией или с Западом. Армении, оказавшейся в капкане Карабаха еще до провозглашения независимости, такой выбор сделать очень непросто.

Нерешенность карабахской проблемы - это одновременно и отсутствие гарантий безопасности Армении со стороны Азербайджана и Турции. И Россия, давно уяснившая все преимущества спонсора этой безопасности и поджигателя конфликта одновременно, - это не выбор Армении, а константа ее существования. Поэтому понятно, почему на армянскую "бархатную революцию" в Москве реагируют куда спокойнее, чем на украинскую или грузинскую.

Но при этом армянские события для Москвы гораздо опаснее, чем украинские. Потому что они доказывают: люди не хотят мириться с пренебрежением к себе отнюдь не только тогда, когда речь идет о выборе геополитического вектора. Да, собственно, Москва сама нередко навязывает этот выбор. Большинство людей, скандировавших в 2013 году на киевском Майдане "зэка геть!", меньше всего думали о Европе и Путине, а больше всего - о несправедливости и уркагане. И то, что Путин самоотверженно поддерживал уркагана, только подчеркивало разумность дороги на Запад. Но это просто потому, что украинцам было куда деться не только от Януковича, но и от Москвы.

Армении деться по большому счету некуда. Как не так давно не было куда деться жителям Абхазии и Южной Осетии - но они выходили на улицы, когда Москва пыталась навязать им очередного гауляйтера из ЧК (и в конце концов, конечно, навязала, сломав через колено). Да, все политики в этих самопровозглашенных республиках были пророссийскими, но люди хотели одного - сами выбрать свою власть. Сами. Без Путина.

И если такие желания появляются даже там, где политическая ситуация выглядит безвыходной, а элита - окаменевшей, то почему в один прекрасный день они не могут возникнуть у самих россиян? Просто самим избрать свою власть. Без Путина и его поздравлений.

Комментарии 36 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 24.04.2018
статья Статьи по теме
Андрей Пионтковский

Обама и Саргсян

Андрей Пионтковский, 07.07.2009

Обама сделал что мог. Сейчас кажется, что война скорее не начнется, но заслуга эта не в меньшей, а пожалуй, в большей степени принадлежит другому президенту. Нет, не российскому, конечно, а армянскому - Сержу Саргсяну.
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Кит с правом переписки

Виталий Портников, 14.08.2009

Дмитрий Анатольевич Медведев делом доказал, что способен возродить высокий советский стиль внешнеполитической активности - да еще и сочетать его с новейшими технологическими достижениями. В последний раз вся большая страна следила за посланиями своего лидера, когда их автором был Юрий Владимирович Андропов. Генсек выпустил несколько открытых писем, адресованных Рональду Рейгану, - но адресат не был указан.
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