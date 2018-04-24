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Когда я узнал об отставке бывшего армянского президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны, я сразу же вспомнил о поздравлении, которое направил бывшему коллеге Владимир Путин сразу же после его избрания на пост главы правительства. Отправил, хотя с по протоколу вовсе не обязан был этого делать - Саргсяна мог поздравить и Дмитрий Медведев. Отправил, хотя на фоне массовых протестов мог бы хоть несколько дней подождать, посмотреть, что будет.

Но Путин не из тех, кто ждет. Виктора Януковича в 2004 году он, как известно, поздравлял дважды - и с тем же успехом, что и Саргсяна. Из этих настойчивых поздравлений - или, скорее, пожеланий бороться за власть, чего бы это ни стоило, - скоро можно будет составить целую книгу.

Кстати, армянская ситуация 2018 года похожа на украинский 2004-й отнюдь не только поздравлениями Путина. Сама модель перехода к парламентской республике уже который раз оказывается взрывоопасной для авторитаризма.

Украинский 2004 год, как известно, прошел под знаком попыток тогдашнего президента Леонида Кучмы - отсидевшего, как и Саргсян, два срока и пытавшегося остаться у власти - превратить страну в парламентскую республику (вероятно, с собой в качестве премьер-министра). Попытки Кучмы были заблокированы обоими главными претендентами на власть - и "наследником" Януковичем, и лидером оппозиционеров Ющенко. И что самое важное - их не поддержал Кремль, где ставили на Януковича и не хотели прислушиваться к объяснениям, что будущий президент станет церемониальной фигурой, а не полноценным главой государства. Путину нужен был именно Янукович, а не Кучма.

Но фальсифицированное избрание Януковича обернулось первым Майданом - по сути той же "бархатной революцией" - и парламентско-президентской республикой, которая худо-бедно существует в Украине по сей день, с перерывом на узурпацию Януковича. На самом деле Кучма своими попытками изменить устройство страны сам разворошил муравейник, вернул в Украину политику, заставил элиты поверить, что многое зависит и от них, а не только от всесильного первого лица. А элиты, в свою очередь, обратились к народу - произошло классическое совпадение интересов. И в Украине, и в Армении.

Конечно, это вовсе не означает, что ситуация в Армении будет развиваться по украинскому пути. В украинской политике все же главным было не противопоставление авторитаризма демократии, президентского правления парламентаризму, Ющенко - Януковичу. Главным был выбор вектора - с Россией или с Западом. Армении, оказавшейся в капкане Карабаха еще до провозглашения независимости, такой выбор сделать очень непросто.

Нерешенность карабахской проблемы - это одновременно и отсутствие гарантий безопасности Армении со стороны Азербайджана и Турции. И Россия, давно уяснившая все преимущества спонсора этой безопасности и поджигателя конфликта одновременно, - это не выбор Армении, а константа ее существования. Поэтому понятно, почему на армянскую "бархатную революцию" в Москве реагируют куда спокойнее, чем на украинскую или грузинскую.

Но при этом армянские события для Москвы гораздо опаснее, чем украинские. Потому что они доказывают: люди не хотят мириться с пренебрежением к себе отнюдь не только тогда, когда речь идет о выборе геополитического вектора. Да, собственно, Москва сама нередко навязывает этот выбор. Большинство людей, скандировавших в 2013 году на киевском Майдане "зэка геть!", меньше всего думали о Европе и Путине, а больше всего - о несправедливости и уркагане. И то, что Путин самоотверженно поддерживал уркагана, только подчеркивало разумность дороги на Запад. Но это просто потому, что украинцам было куда деться не только от Януковича, но и от Москвы.

Армении деться по большому счету некуда. Как не так давно не было куда деться жителям Абхазии и Южной Осетии - но они выходили на улицы, когда Москва пыталась навязать им очередного гауляйтера из ЧК (и в конце концов, конечно, навязала, сломав через колено). Да, все политики в этих самопровозглашенных республиках были пророссийскими, но люди хотели одного - сами выбрать свою власть. Сами. Без Путина.

И если такие желания появляются даже там, где политическая ситуация выглядит безвыходной, а элита - окаменевшей, то почему в один прекрасный день они не могут возникнуть у самих россиян? Просто самим избрать свою власть. Без Путина и его поздравлений.