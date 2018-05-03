Реклама

Бывший украинский президент Виктор Янукович в одном из выступлений в декабре 2013 года рассказал, что во время миллионного митинга на киевском Майдане 1 декабря слушал в машине песню группы "Чайф" "А не спеши ты нас хоронить". Слушал - и, судя по его тогдашнему настроению, вдохновлялся. Для Януковича было очевидно, что он "пересидит" Майдан, что протестующие рано или поздно разойдутся, так как убедятся, что у них нет никаких реальных рычагов давления на президента и парламент страны кроме песен и плясок на площадях, что он обязательно их обманет или запугает...

Завершилось все, как известно, в Ростове. Но, кажется, Янукович даже сегодня не понял, что каждое его самоуверенное агрессивное действие приводило не к затуханию, а к возгоранию протестного движения - об убийствах людей я уж и не говорю. Янукович - по собственной ли глупости, по московской ли указке - постоянно подливал бензин в костер. Подливал и радовался.

О музыкальных вкусах бывшего президента Украины я вспомнил, когда следил за чрезвычайной сессией армянского парламента, на которой предполагалось избрать нового премьер-министра страны. Но избрание, как известно, не состоялось. Более того, представители Республиканской партии, этой армянской "Единой России", в открытую насмехались над лидером протестного движения Николом Пашиняном, обвиняли его в некомпетентности и доказывали, что такой человек не может быть премьер-министром и верховным главнокомандующим. Доказывали для того, чтобы буквально через сутки заявить о готовности на следующей сессии, 8 мая, поддержать кандидата, которого выдвинет одна треть депутатов парламента. Проще говоря, того же Пашиняна.

Почему они не могли сделать это сразу, не провоцируя общенациональной блокады инфраструктуры, фактического развала правительства, бегства уважаемых граждан из рядов республиканцев? Да потому, что они слушали песню "Не спеши ты нас хоронить", а народ в это время собирался на площадях. Потому, что в парламенте они по совершенно неисповедимым причинам чувствовали себя хозяевами положения, которые сейчас дадут немытому "быдлу" урок власти и демократии и принародно макнут в дерьмо любимца этого взбесившегося "быдла". Чтоб знал свое место и чтоб "быдло" знало и разошлось. А оно не разошлось - какая незадача! Людей стало только больше - потому что их и в самом деле тошнит от этой самоуверенной братии, потерявшей всякую связь с реальностью. Примерно так же, как украинцев тошнило от Януковича и его банды.

И тут опять вопрос: сами ли они решили лить бензин в костер или все же не было у них выхода, потому что этого потребовали в Москве? И они должны были хотя бы имитировать выполнение безумного приказа, чтобы потом иметь возможность сказать - видите, мы стараемся, делаем то, что вы советуете, но их только больше становится.

Судя по тому, что ряд высокопоставленных армянских сановников побывал в эти дни в Москве, а в Ереван приезжала делегация надсмотрщиков из Госдумы, рискну утверждать: это они не сами. Как и Янукович действовал не сам. Это все - Путин. Путин, который до самой последней своей минуты - во власти ли, в жизни ли - будет жить в вечном страхе, что его тоже вот так попросит миллионный народ, собравшийся на московских площадях. Что точно так же Государственная дума будет на последнем своем перед роспуском заседании голосовать за назначение какого-нибудь оппозиционера премьер-министром, а рядом, в Камергерском, те самые деятели культуры, что еще вчера преданно смотрели в его бесцветные глаза, будут жечь партбилеты "Единой России". Жечь - и радоваться.

Я не утверждаю, что так завтра будет. Я утверждаю, что так сегодня - есть. Есть в его голове, голове, в которой постоянно звучит только одна мелодия - "А не спеши ты нас хоронить". Не спеши! Дай еще поцарствовать! Дай еще пожить так, как ему в своих питерских подворотнях и не мечталось!

И эта навязчивая музыка, звучащая в голове надсадным камертоном, давно заменила ему расчет, здравый смысл и даже чувство самосохранения. Он живет в этой песне - и именно поэтому может дать своим только один совет: не сдаваться, не обращать внимания, пытаться пересидеть, обмануть, обхитрить, запугать, а если не получится - убить.

Словом, лить бензин в костер. Только это он теперь и умеет.