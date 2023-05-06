Путь-дорожка тыловая
"Прилепин! Какой пиздец...", – написала Ксения Собчак. Всего на ее канале это экспрессивное выражение было использовано 136 раз. По самым разным поводам, но ни разу - с февраля 2022 года - в связи с тем, что творит российская армия в Украине. А тут речь всего лишь о неудавшемся покушении на майора Росгвардии, командира спецподразделения, который хвастал убийством украинцев "в больших количествах" и тем, что "творил голимый беспредел". Сопредседателя карманной кремлевской партии, которая удостоилась подарочной кувалды от Пригожина. Члена центрального штаба путинского Общероссийского народного фронта. Инициатора "зачистки культурного пространства" - от всех, кто не поддержал российскую агрессию. И комбатант, и один из видных идеологов войны - одним словом, совершенно законная цель.
Автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин, был взорван 6 мая в 10:40. Взрыв произошел в районе города Бор (Нижегородская область). Машину перевернуло, воронка составила в диаметре 1,5 метра, в ширину - 0,7 метра. Взрывное устройство предположительно было заложено под капот. Как сообщается, дочь Прилепина вышла из автомобиля за несколько минут до взрыва. По одной из версий, подрывник специально дождался этого момента. Впрочем, есть и версия, что Прилепин вышел из автомобиля вместе с дочерью, а машина была подорвана по геоточке - при помощи системы ГЛОНАСС. Российские власти заявили о задержании двух подозреваемых в подрыве и об их связи их с СБУ. Мария Захарова взяла выше, сравнив Зеленского с Бен Ладеном и обвинив США с Британией.
О состоянии Прилепина после взрыва нет точной информации. Изначально сообщалось о тяжелом состоянии - настолько, что его решено было не транспортировать в Москву из-за опасности для жизни. Говорилось о возможной травматической ампутации ног, то есть отрыве или отсечении конечностей. Позже заявили о незначительных травмах. А потом снова о тяжелом состоянии. В настоящий момент Прилепин находится в реанимации Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко, куда он был доставлен вертолетом с места происшествия. По последним данным, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
На месте взрыва погиб водитель и охранник Прилепина, также военнослужащий Росгвардии, с позывным Злой. Это Александр Шубин 1996 года рождения. "Военкор" Семен Пегов сообщил, что Прилепин был с Шубиным в близких отношениях. Кроме того, по словам Пегова, Шубин был одним из 33 вагнеровцев, задержанных летом 2020 года в Беларуси. Человек с таким именем и фамилией действительно фигурировал в списках задержанных. Отмечалось, что он уроженец Луганщины, российский паспорт получил в 2019 году, воевал в прилепинском батальоне.
К слову, Пригожин отметил, что накануне Прилепин сделал заявление в поддержку "Вагнера". Так было и после ликвидации Владлена Татарского - Пригожин намеками связывал это с собой. Тем временем Гиркин пожелал Прилепину "вспомнить о своей душе, которую еще не поздно спасти". И добавил: "До настоящего времени его деятельность этому не способствовала".
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