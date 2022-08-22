От редакции

Убийство Дарьи Дугиной "раскрыто" в рекордные сроки. Наталья Вовк из полка "Азов", не позже апреля внесенная в список разыскиваемых Россией украинских силовиков, 23 июля приехала в РФ вместе с 12-летней дочкой и поселилась в одном доме с жертвой. Периодически перекрашивая волосы и ловко меняя автомобильные номера, украинка вела слежку за Дугиной на "Мини Купере" и беспечно засветилась на камерах наблюдения. 20 августа она прикрепила взрывчатку под днище Дарьиной машины на охраняемой стоянке большой тусовки Z-бомонда, где камеры почему-то оказались отключены. На следующий день мама с дочкой пересекли эстонскую границу и были таковы.



На Лубянке знают толк в позорных провалах и абсурдном вранье, но сегодняшний шедевр про Наталью Вовк и ее дочь - все-таки поразительный образчик мазохизма.



Идет ли речь о неудавшемся покушении на поклонника камышовых котов (которого на Западе по ошибке считают "путинским Распутиным") или об успешной ликвидации восходящей звезды русского нацизма, стоят ли за взрывом настоящие мстители, "кинутый" Дарьей криминальный авторитет или одна из властных группировок (то ли "партия войны" недовольна ходом геноцида, то ли, наоборот, "самых упоротых" пытаются нейтрализовать, зайдя в военно-стратегический тупик), у взрыва на Можайском шоссе будет два неизбежных результата. Собственно, мы их уже видим.



Спецоперация на подмосковном фестивале независимо от замысла ее организаторов многократно усиливает эффект успешных ударов по военным объектам в Крыму и покушений на коллаборантов в оккупированных областях юга Украины. Несомненно, это психологический перелом в войне. Захватчик больше нигде не чувствует себя в безопасности. Снаряды падают все ближе к кремлевскому логову и путинскому бункеру. Симоньян шарахается от мячика на скамейке в парке, публично истерит, размахивает ракетами и "Новичком", заодно окончательно сдавая Петрова с Бошировым (впрочем, постановочное интервью с отравителями Скрипалей изначально было снято не отмазки, а глумления ради).



Второй неизбежный результат - эскалация. Мы не знаем, была ли она целью ликвидации Дарьи Дугиной или это побочный эффект. Так или иначе, эскалационная логика неотменима, потому что никакие договоренности невозможны, потому что ненависть к Украине и к свободе стала главной движущей силой русской власти. Нужны ли ей еще какие-то искусственные предлоги для террора и геноцида? Нужен ли еще какой-то "компромат" на полк "Азов", когда в Мариуполе установили железные клетки для подсудимых? Требуются ли новые false flag operations после зверского убийства военнопленных в Еленовке? Может ли взорванный джип повлиять на западное общественное мнение после всех ужасов, которые произошли в Украине за полгода? Нужна ли внутреннему потребителю "сакральная жертва"? Любая конспирология избыточна, все версии, все хитроумные схемы разбиваются о реальность тотальной войны.



С таким же хрустальным звоном рассыпается ложный гуманизм русских оппозиционеров, не приемлющих насилия. Им в равной степени противны акты возмездия и визовые ограничения. Однако из зоны комфорта выводят нас всех - и плохих, и хороших русских. Не получилось спокойно позагорать в Крыму? Не пускают загорать в Испанию и Грецию? Стало бесприютно не только на оккупированных территориях, но и в недружественных странах? Наш плач по евровизам в сущности ничем не отличается от слез рашистки, не желающей покидать Алушту, где все было "так душевно, по-домашнему". Да, русских людей обижают. Гонят нафиг с пляжа и взрывают. У нас больше нет никаких укрытий.