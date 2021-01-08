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В Москве на улице Зои и Александра Космодемьянских открылось заведение фастфуда "Stalin Doner". Люди в форме НКВД готовят шаурму "Сталинскую с двойным мясом" и "От Берии с соусом ткемали". Закусочная прославилась так же быстро, как в свое время шашлычная "Антисоветская". Наш корреспондент поговорил с владельцем "сталинской шаурмячной".
2020-й - год окончательного торжества беспамятства и бесстыдства. Победобесие закреплено в обнуленной Конституции, жертвой геноцида объявлен весь советский народ, сталинские преступления отрицаются, профессиональным историкам грозят лагерные сроки, науку и публицистику загоняют в жесткие рамки. Борис Соколов подводит итоги исторической политики Кремля в уходящем году.
Цели в мировой войне у советского руководства были изначально те же, что и у руководства нацистского: превращение все новых людей и народов в материал для своих социальных экспериментов. То, что советские жрецы обильно сдабривали эти вполне людоедские идеи коммунистическими мантрами о будущем добром обществе, никак не влияло на судьбу миллионов, которых стирали в лагерную пыль.
По решению главы "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина оккупированный Донецк тоже будет наименовываться на праздники своим позабытым именем Сталино. А оккупированный Цхинвали по решению главы Южной Осетии Анатолия Бибилова будет называться осетинским вариантом своего советского наимененования - Сталинир. Еще один находящийся под российской оккупацией город - украинский Луганск - вернет себе "праздничное название" Ворошиловград.