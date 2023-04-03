



Кафе на Васильевском острове, в котором 2 апреля прогремел взрыв, принадлежит Евгению Пригожину. По некоторым данным, в тот вечер ожидалось его появление в заведении. Пригожин заявляет, что за взрывом может стоять некая "группа радикалов", не имеющая отношения ни к "киевскому режиму", ни к правительству - судя по всему, имеется в виду уже российское. Кто бы это мог быть в таком случае? Не так давно, как мы помним, у Пригожина был громкий конфликт с Гиркиным. С некоторых пор глава ЧВК "Вагнер" сделался врагом № 1 для лидера "турбопатриотов". Между прочим, убитого в результате взрыва Владлена Татарского (Максима Фомина) Гиркин называл "заслуженной медиапроституткой". Татарский в свое время входил в незаконное вооруженное формирование "Восток", которым командовал Александр Ходаковский. Татарский с Ходаковским были тесно связаны и после. Гиркин называет Ходаковского "гнидой" и "предателем". А его недавнее назначение заместителем начальника управления Росгвардии по "ДНР" прокомментировал следующим образом: "В Кремле так ничего и не поняли. Нас ждет крах".



Гиркин как будто сообщал о своем алиби, комментируя новость о взрыве: "Известие о гибели Владлена Татарского застало меня во время выступления в усадьбе Гребнево". Он и сам отнюдь не безобидный нытик и реконструктор - за ним тянется шлейф похищений, расправ и кровавых диверсий. Но мы при этом не знаем, кто же обеспечивает его неприкосновенность. В этой банке с пауками Гиркин может оказаться куда более жирным и опасным пауком, чем кажется на первый взгляд.



Что касается убийства Владлена Татарского в результате взрыва, пока мы определенно можем говорить только о том, чем оно не было - черной меткой "турбопатриотам". Татарский к этой группе не относился. Напротив, для Гиркина, которого можно считать как минимум выразителем их мнений, он был "медиапроституткой". Татарский более или менее знал свой шесток, с критикой российских властей особо не выступал и ситуацию на фронте, в отличие от того же Гиркина, описывал скорее в оптимистическом ключе. Незадолго до гибели даже анонсировал некие "грандиозные события".



Гиркин лепит себя с образа белогвардейских офицеров из советских фильмов. Демонстративно не любит всяческие атаманские банды, лихих людей, соловьев-разбойников. "Мертвые головы", как он их называл. Гиркин выступает в роли охранителя порядка. Созданный им недавно с единомышленниками "Клуб рассерженных патриотов", при всей их громкой нелюбви к Путину, декларирует не борьбу с ним, а противостояние возможной смуте - после него. ЧВК "Вагнер" для Гиркина - это агенты смуты. А известная фраза Татарского - "всех убьем, всех ограбим" - вызвала у него приступ острой брезгливости. Гиркин назвал ее "эстетикой наемников и мародеров".



Не исключено, что в среде российских силовиков есть клан таких "реконструкторов", который не любит "лихих людей". И устраняет их, когда подвернется возможность. Вполне возможно, что именно от их рук погибла целая плеяда "героев Новороссии". А совсем недавно - Игорь Мангушев. Его-то уж точно убили свои же, убийство при этом не расследуется.



В Кремле недолюбливают так называемых "военкоров", а Татарский был одним из них. Это такой кластер персональных медиа, которые позволяют себе писать о ситуации на фронте намного больше и откровеннее, чем официальные СМИ. Хотя все они - разжигатели войны, которые способствуют созданию нужной Кремлю атмосферы милитаристской истерии, все же их вольнодумство не может не восприниматься как фактор нестабильности. Впрочем, как говорилось выше, Татарский не был замечен в острой критике Кремля или военного руководства. Поэтому его выбор на роль жертвы-послания не выглядит очевидным.



Не так очевиден выбор цели и в том случае, если речь идет об акции украинских спецслужб или автономной группы мстителей. Александр Коц назвал Татарского "главным идеологом русского воинства", эдаким мега-замполитом, и приписал ему ключевую роль во внедрении дронов на фронте. Это больше похоже на пафос некролога, с присущими ему преувеличениями. Татарский, конечно, был мразью и русским нацистом, украинцам есть за что его ненавидеть, но его роль была слишком далека от ключевой, чтобы идти на такой риск.



Незадолго до гибели Татарский влез в одну потенциально опасную тему - он "качал" протесты против строительства мечети в Москве у Святого озера. Впрочем, и там его роль не была первостепенной.



На сегодня наиболее вероятной версией представляется либо послание Пригожину, либо неудавшееся покушение на него. Значит, пауки в банке пришли в движение. И они сами, не дожидаясь украинцев, приведут войну в российские города. Что нельзя, конечно, не приветствовать. Побочным же эффектом станет, скажем так, синдром убийства Кирова. Об этом верещат все знаковые пропагандоны: громить, жечь, убивать - всех, кого можно заподозрить в нелояльности. Под лозунгом "Сегодня пацифист - завтра террорист". Так смерть простого донбасского вооруженного налетчика и отмороженного русского нациста может вызвать лавину. Которая похоронит это бандитское государство. Какая страна, такой и взмах крыла бабочки.



СК заявил о задержании подозреваемой - Дарьи Треповой, которая идеально подходит под обобщенный образ врага ультраправого империализма, помешанного на страхах перед гендерными вопросами: левая феминистка, бисексуалка, антифашистка, участница антивоенных митингов.