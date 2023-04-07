

"Стрит-фуд бар №1" после взрыва. Кадр видео.



Сразу оговорюсь: такой ясности по поводу взрыва в пригожинском кафе, какая есть, например, у Юлии Латыниной или Ильи Пономарева, у меня нет. Не говоря уже про "официальную" ясность, прозрачную, как слеза младенца. Ее пытаются подкрепить вбросами насчет того, что Украина может обменять Дарью Трепову - скажем, на наместника Киево-Печерской лавры, который сейчас находится под домашним арестом.



На самом деле нет никаких оснований утверждать, что взрыв в пригожинском кафе был спланированной акцией украинских спецслужб или российского подполья. Это мог быть привет Пригожину, зачистка слишком борзых, как в случае Мангушева, да и делом рук самого Пригожина, большого любителя шумихи вокруг своего имени, готового ради нее на кровавые расправы. По некоторым данным, камеры были отключены, как когда-то на месте убийства Бориса Немцова. Что указывает либо на ФСБ, либо на Пригожина.



Отсутствие ясности не помешало многим "занять позицию" относительно насильственной борьбы. Почти тридцать российских антивоенных организаций и инициатив подписались на сегодняшний день под заявлением, в котором осуждается "террор". На уровне терминов уже сделан вполне определенный выбор - официальная версия проглочена. О том, что проглочена особенно глубоко, свидетельствует упоминание некой "манипуляции активистами".



Знай мы наверняка, что ликвидация Татарского - дело рук украинских спецслужб или российского подполья, ее следовало бы определить как партизанскую акцию. В терроризме, как его сейчас принято понимать, само насилие является инструментом и символом. Цель террористического акта - произведенный им информационный эффект. Чем более невинными будут его жертвы, тем лучше. Он должен причинить максимальную боль самой широкой аудитории и вселить в нее максимальный ужас. Поэтому обстрелы жилых домов ракетами, которые Россия осуществляет "конвенциональными" методами, это акты терроризма. Да и часть российских пропагандистов, нимало не стесняясь, формулируют цели таких обстрелов именно как террористические - то ли заставить украинцев выступить против своего правительства, то ли просто их закошмарить. Тогда как адресные убийства непосредственно вовлеченных в ведение агрессивной войны персонажей - это партизанские акции. Может ли у кого-то вызвать неподдельный ужас убийство Татарского? Разве что у очень ограниченной аудитории - тех, кто понимает, что они могут стать следующими. И это вовсе не любой и не каждый.





Протестующие в Минске. 2020 год. Фото: tut.by



Если это заявление антивоенных движений - попытка получить индульгенцию, по белорусскому опыту можно прогнозировать, что ничего не выйдет. В Беларуси декларировали приверженность принципиально мирному характеру протестов - не без помощи российских либералов. Получили 2,5 года перманентных брутальных репрессий. При этом все погибшие участники протестов погибли не в результате насильственного сопротивления. Режим объявил женщин, детей и стариков "прикрытием" для боевиков, а цветы назвал "пулями революции". Технология простая, описана в пятом эпизоде третьего сезона "Черного зеркала": благодаря тактическим имплантам дополненной реальности каратели видят обычных людей как монструозных тараканов, что позволяет им эффективно с ними расправляться. Сейчас такую оптику обеспечивает пропаганда. Для них вы "нетвойняшки" - опасные мутанты, фрики, враги народа и бандеровские агенты. Ваши заявления, что вы не станете им "уподобляться", они воспримут либо как лукавство, либо как признак слабости.



Конечно, брать или не брать в руки оружие - личное дело каждого. Но вот рассуждения об этом на уровне теоретических универсалий выглядят и неприлично, и нерелевантно. Потому что украинцы не имеют привилегии такого выбора. А ваши гуманистические рефлексии оплачиваются их смертями и страданиями. Не удивляйтесь потом, если вас сочтут пассивными сообщниками.