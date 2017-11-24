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Также: Мильштейн, Украина, Спецслужбы, Война, Право, Колонки, Европа, Россия, Общество, Мир, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Захар Прилепин, Владислав Сурков, Дмитрий Песков

статья Дырка от республики

Илья Мильштейн, 24.11.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Режь публику

На территории, которую контролирует Захарченко, были люди, специализирующиеся на определенном методе убийства. У него хватало мотивов, чтобы организовать покушение на Плотницкого, а после неудачного покушения он повел себя необычно. У руководителя ДНР появились серьезные поводы беспокоиться за свою жизнь.

Николай Митрохин
24.08.2016
статья Статья

Грубые люди

Судьба ДНР и ЛНР в военном отношении настолько висит на волоске, что российские военные выполняют роль реанимационной бригады, стремящейся довезти пациента до больницы. В практическом плане это означает попытку Путина сохранить лицо и продлить существование этих "республик" как минимум до конца переговоров.

Николай Митрохин
27.08.2014
статья Статья

Судьба кровавых кукол

Людям, за убийства которых отвечает Караджич, приговор уже не поможет. Но может помочь другим - тем, над кем сейчас издеваются разнообразные Плотницкие. Эти "лидеры" должны понять, что Кремль сдаст их с потрохами, - если на тот момент в Москве вообще захотят решать вопросы, связанные с будущим наемников.

Виталий Портников
25.03.2016
383
Пара фраз 23.11.2017
в блоге Политолог и бандиты

Русская весна на украинскую землю приходит по-разному.

Бывает, хорошо организованные толпы вооруженных мужчин, которых потом назовут "вежливыми людьми", грубовато сгоняют в зал заседаний депутатов крымского парламента, чтобы они проголосовали за грядущий референдум, - и вот вам пожалуйста весна. Еще бывает, что как бы плохо организованные толпы шахтеров и трактористов захватывают госучреждения в Донецке и Луганске и где-то поблизости человечек с белогвардейскими усиками "нажимает на спусковой крючок войны", - и это тоже, конечно, весна. А еще она предстает в виде братоубийственной гражданской войны при активном участии соседнего государства - с тысячами жертв, указанную весну символизирующих.

Случается также, что эта глобальная в сущности весна, победоносно шествующая по планете, носит локальный характер. Когда, к примеру, в городе Луганске взрывают местного руководителя Плотницкого и выживший в теракте пытается осмыслить происшедшее. Политически грамотное осмысление сводится к тому, что убить его хотели украинские каратели по наводке американского Госдепа - исконные враги русской весны. Однако намеками он дает понять, что среди врагов могли затесаться и друзья, "которые находятся в разных точках и Луганской народной республики, и, вы знаете, наверняка даже и в России". А список он уже готов представить Путину и Бортникову, хотя может и придержать его у себя, если друзья пообещают больше его не взрывать. Так, во всяком случае, обстояли дела год с лишним назад.

Год с лишним спустя неожиданно свергнутый в результате переворота Плотницкий бежит в Москву, сопровождаемый писателем-политруком Прилепиным, и это весна несомненная, просто за версту чуем. Только декорации слегка поменялись и в список врагов внесены важные уточнения. Теперь предатели, госдеповские шпионы и агенты киевской охранки выявлены в окружении самого местного руководителя, сразу после того как он пожелал уволить своего министра внутренних дел по имени Игорь Корнет. Министр взбунтовался, и в ходе полемики, длившейся довольно долго, целых четыре дня, русская весна Корнета при поддержке тяжелой бронетехники, прибывшей из ДНР, одолела русскую весну Плотницкого.

Вообще русская весна как таковая сильно отличается от локальной русской весны. Про глобальную мы знаем практически все. Как она начинается, какие политические механизмы, сакральные словесные конструкции и вооружения, вплоть до ядерной бомбы, способствуют ее приходу и что она с собой несет человечеству. Иное дело - локальная. Здесь сплошные тайны, которые нелегко разгадать.

К примеру, до сих пор не вполне ясно, кто в августе прошлого года взрывал Игоря Плотницкого и что имел в виду взорванный, когда грозился донести Путину и Бортникову всю правду о террористах на Луганщине и в Москве. И донес ли. Тайны великой ноябрьской революции в ЛНР тоже пока остаются неразгаданными. Вопросов море.

Если, допустим, беглец действительно окружил себя предателями русской весны, да и сам, как следовало из заявлений мятежного Корнета, был под подозрением, то непонятно, почему он бежал в Москву, а не в Вашингтон, на худой конец в Киев. Если же измена проникла в ряды МВД ЛНР и боевиков этой организации, то невозможно постичь, почему они празднуют победу и долго ли еще будут праздновать. А из Кремля и окрестностей поступают столь противоречивые сообщения, что одновременно врагами и друзьями кажутся все: и Плотницкий с Захарченко, и Сурков с Песковым.

Причем наименьшее доверие и даже оторопь вызывают слова про "внутренние дела" ЛНР, в которые Россия якобы "не вмешивается". То есть как это не вмешивается, когда речь идет о заговоре американо-украинских спецслужб, надо только разобраться с кем. С местным Маленковым или с местным Берией. Но почему-то в Кремле не спешат разбираться, и свергнутый герой русской весны тихо приземляется в Москве, а другой герой безнаказанно захватывает власть в Луганске.

Достойными внимания в эти исторические дни представляются две версии.

Первая сводится к тому, что Владимир Владимирович накануне четвертого срока решил упростить себе проблему управления русской весной и сливает Новороссию. Но не в плохом смысле, а в хорошем, объединяя ЛНР с ДНР под негласным управлением Захарченко, чьи БТРы не случайно же вторглись на сопредельную территорию. А Захарченко в этом качестве идеальный начальник, учреждал же он еще в июле, наслушавшись речей просвещенного писателя-политрука, страну Малороссию со столицей в Донецке. Над ним и над Прилепиным тогда потешались, но хорошо смеется тот, кто смеется в БТРе, вот и пришло время Захарченко объединять счастливых донецких с изумленными луганскими. Эмигрант Плотницкий, по слухам, этому счастью единоначалия противился, оттого и приземлился в Москве. Дальше, не исключено, в Ростов поедет.

А вторая, тоже не лишенная правдоподобия версия заключается в том, что братоубийственная война, являющаяся все-таки основным содержанием русской весны, гражданской бойней не исчерпывается. Касается она и братков, не поделивших власть, что оборачивается для Москвы разными сюрпризами, которые ломают всю игру. Кажется, вчера еще Путин, занимаясь большой политикой, затевал телефонные переговоры с главами ЛНР и ДНР и договаривался об обмене пленными. Он хотел, чтобы на Западе по заслугам оценили его гуманистический порыв, но о пленных теперь забыто. Да и кто о них вспомнит, после того как Корнет косо посмотрел на Плотницкого, тот его разжаловал, а он, обиды не стерпев, позвал на подмогу Захарченко. Так русская весна, мешая взрослым людям творить геополитику, пожирает своих детей, и хотя Игорь Плотницкий не очень похож на дитя, но вот и его тоже пожрали.

И если верна эта версия, то сейчас начнется война московских кураторов - тех, кто за мир и разделение властей между братками, против тех, кто за объединенный Донбасский паханат. Так что, может, изгнанный из Луганска и не поедет в Ростов, а вернется на родину. Если же на украинской земле решено строить Новороссию-Малороссию, то не вернется. Он станет еще одной жертвой русской весны - безвинной, надо бы прибавить, жертвой, но лучше обойтись без прилагательного. Чтобы не обижать героя.

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Илья Мильштейн, 24.11.2017
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Гроб награбленного

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Грядущая участь изъятых предприятий - смерть под автогеном. Перспектива их сотрудников - безработица. Так что острый социальный кризис в ЛДНР неминуем. Власти России и "республик" постараются его смягчить. Москве придется за дополнительные пособия и расширять штаты вооруженных формирований ЛДНР, чтобы погасить недовольство.
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода

Герой и хор

Николай Митрохин, 25.05.2015

Гораздо более правдоподобно выглядит предположение о том, что устранение Алексея Мозгового произошло в ходе внутренней борьбы в ЛНР. Там больше не осталось места "романтикам с большой дороги", на место которых неизбежно приходят немногословные профессиональные военные.
Виталий Портников

Не в бою и не в странствии

Виталий Портников, 10.02.2017

Гиви не первый и не последний бандит, используемый российской пропагандой для создания образа "героя русского мира". Такие появлялись во всех организованных Кремлем войнах. И всегда эти люди затем гибли не в бою, а при загадочных обстоятельствах, которые так никогда и не бывали расследованы.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

На то и моторолись

Илья Мильштейн, 17.10.2016

Короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство.
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