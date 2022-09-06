Продвижение ВСУ на нескольких направлениях сопровождается новостями с оккупированных территорий, где силы сопротивления совершают покушения на рашистских марионеток. Проведена целая серия успешных операций, несмотря на ужесточение "фильтрации" и террор со стороны оккупантов. Российских ставленников взрывают, режут, вешают, травят чуть ли не каждый день.

В сети появилось видео взрыва машины "главы МРЭО" оккупированного Старобельска Луганской области Аскара Лайшева. Его автомобиль взорвался 11 августа на улице Шевченко. 13 августа Лайшев скончался в больнице.

"Комендант" Бердянска Артем Бардин жив, написал в своем телеграм-канале "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов. Коллаборант Владимир Рогов также сообщает, что "несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив". "Врачи продолжают бороться за его жизнь", - заявил Рогов. Ранее он же говорил о смерти Бардина.

Оккупационные власти сообщили о смерти в Бердянске "коменданта" города Артема Бардина после взрыва его машины. Однако позже коллаборант Владимир Рогов, ранее подтвердивший, что Бардин умер, сообщил, что, "несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю", тот все-таки жив. Машина Бардина была взорвана в центре Бердянска возле здания созданной российскими военными "военно-гражданской администрации". После взрывов сообщалось о перестрелке, однако затем Рогов пронинформировал, что в машине Бардина взорвался боекомплект. Во временно оккупированном Бердянске партизаны взорвали "коменданта" города Артема Бардина. Российские пропагандисты сообщают, что он в госпитале в тяжелом состоянии pic.twitter.com/CIs5Y3kUYH — Грани.Ру (@GraniTweet) September 6, 2022

По данным телеграм-канала SHOT, ночью в оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу отдела оккупационной полиции № 2. "Повредило кровлю и потолок. Прямо под местом атаки находился кабинет, где дежурил старший участковый. 35-летний сотрудник от полученных травм скончался на месте", - пишет SHOT.

В Херсоне около 8 утра на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль "врио начальника дежурной части ГИБДД" - майора полиции, гражданина России по фамилии Снешин. В машине Seat находились сам полицейский, его жена и малолетняя дочь. Никто не пострадал. Бомба, начиненная рублеными гвоздями, мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте была заложена под бетонными блоками на проезжей части в Паровозном переулке.

Депутата Верховной рады Алексея Ковалева, перешедшего на сторону России, застрелили в его доме в Херсонской области. Его девушка ранена шилом в шею и находится в реанимации. В конце июня была взорвана машина Ковалева, тогда он отделался травмами. Дальше →

В оккупированной Михайловке Запорожской области найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя "начальником полиции" поселка. Рыжков - бывший украинский пограничник, после отставки он создал общественную организацию "Пограничники Михайловщины". Он сам обратился к оккупантам, предложив себя в качестве "начальника полиции".

"Заместитель начальника ГАИ" Бердянска Александр Колесников скончался от ран, полученных в результате взрыва, передает РИА "Новости". Как сообщается в телеграм-канале оккупационной администрации Бердянска, взрыв произошел возле оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из Мариуполя. На фото, опубликованных администрацией, видна полицейская машина с выбитыми стеклами.

В Запорожской области после взрыва в машине погиб назначенный оккупантами "глава" поселка Михайловка Иван Сушко. Вместе с ним в машине была дочь его любовницы, она выжила. Дальше →

В Херсоне - очередное покушение на коллаборанта. В машине пытались взорвать "замглавы департамента внутренней политики" Игоря Телегина. Его шеф Владимир Сальдо до сих пор в реанимации после отравления. Дальше →

Оккупационный глава Херсонщины Владимир Сальдо в реанимации после отравления неизвестным веществом. Убит замглавы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура. Рашисты лихорадочно готовят "референдум" и перебрасывают на юг войска в ожидании украинского наступления. Дальше →

В Херсоне при взрыве машины убит Дмитрий Савлученко, возглавлявший в оккупационной администрации управление молодежи и спорта. Ранее были взорваны машины оккупационного главы Чернобаевки Юрия Турулева (он получил легкие ранения) и коллаборанта из числа депутатов Верховной рады Алексея Ковалева (его судьба неизвестна). Дальше →

В Херсоне неизвестные взорвали машину начальника колонии Евгения Соболева, которого оккупанты назначили главным тюремщиком области. Соболева госпитализировали с ранениями ног. Два предыдущих покушения на херсонских коллаборантов были успешными. Дальше →

В оккупированном поселке Новоайдар Луганской области нашли мертвым местного коллаборациониста Павла Шароградского, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Его обнаружили с выстрелом в голову и ранами на теле. О пропаже Шароградского стало известно 25 апреля: его похитили из здания Счастьинской райгосадминистрации, где проходило совещание с людьми в масках и российской военной форме. Как отмечает ГУР, до открытого российского вторжения Шароградский был "профессиональным общественным деятелем": одно время возглавлял коммунальное учреждение "Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех", числился учредителем общественной организации "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной Шароградский работы не имел, однако позиционировал себя как обеспеченного человека, сообщает ГУР. "После оккупации Новоайдара Шароградский предложил новым хозяевам свои услуги, - рассказали в военной разведке. - Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядам

В результате взрыва в здании горсовета в Кременной Луганской области погибли все, кто там находился, сообщает замглавы МВД Украины Антон Геращенко. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уточнил: "Орки проводили свое совещание, там был так называемый "силовой блок", так называемый "мэр" от "ЛНР" и другие коллаборанты. Очень много людей там было в помещении. Этот подрыв разрушил почти полздания. Очень много коллаборантов, предателей и российских оккупантов погибло не рядовых". По данным Геращенко, еще один взрыв газа одновременно произошел в районном отделе полиции, "где на совещание в этот момент собралась группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантам".

В Шуменском микрорайоне Херсона возле подъезда своего дома застрелен пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов. Его тело с многочисленными огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на водительском сиденье. Кулешов до 2015 года служил в милиции, имел статус участника АТО, с 2016 года стал развивать паблики в соцсетях и некоторое время сотрудничал с коллаборантом Кириллом Стремоусовым. С началом полномасштабной российско-украинской войны вел прямые трансляции с мест боев, после захвата Херсона Россией был волонтером.

В Херсоне неизвестные застрелили в машине Павла Слободчикова - помощника депутата горсовета, бывшего мэра города Владимира Сальдо. Машину расстреляли возле дома Сальдо. Жена Слободчикова ранена.

Машина Павла Слободчикова