Потенциал устрашения
Последствия ракетного удара по киевской многоэтажке. Фото: Дмитро Санин/@DefenceU
Последние обстрелы Киева, Кременчуга, Днепра, Николаева, Одессы и других украинских городов российскими ракетами явно были приурочены к встрече большой семерки в Мюнхене и саммиту НАТО в Мадриде. В результате - десятки погибших и раненых мирных жителей. В одном только торговом центре в Кременчуге российская ракета убила не менее 20 человек, десятки числятся пропавшими без вести.
Ракеты, которыми Россия обстреливает украинские города, не являются высокоточным оружием, и при их применении неизбежны большие жертвы среди мирного населения. Но цель Путина как раз и заключается в том, чтобы с помощью массированных ракетных обстрелов городов запугать украинцев, сломить их волю к борьбе и принудить к капитуляции. C помощью ракетных обстрелов кремлевский карлик пытается запугать и западных союзников Украины, особенно в свете раздуваемого Москвой конфликта вокруг запрета на транзит через Литву санкционных товаров в Калининградскую область. По замыслу кремлевских стратегов, европейские обыватели, видя разрушительные последствия российских бомбардировок в Украине, должны представить себе, что завтра российские ракеты могут точно так же обрушиться на европейские города. А убоявшись, потребуют от своих правительств как можно скорее договориться с Путиным по Украине.
С другой стороны, в Москве стремятся дать определенный аргумент в руки тем политикам на Западе, кто считает, что с Путиным надо продолжать разговаривать и искать приемлемый для него компромисс. Прежде всего это относится к лидерам Германии, Франции и Италии. По замыслу Кремля, они должны использовать факт усиливающихся обстрелов украинских городов для того, чтобы убедить ту часть общественности своих стран, которая требует безоговорочной поддержки Украины (а таких в Европе сейчас большинство), в необходимости скорейшего достижения компромисса с Кремлем, чтобы избежать дальнейших жертв среди мирного населения. При этом в Москве уже не заботятся о сколько-нибудь правдоподобном пропагандистском обосновании ракетных обстрелов украинских городов - как для внутренней, так и для внешней аудитории. Российские пропагандисты действуют по принципу, сформулированному еще римским императором Калигулой: "Пусть ненавидят, лишь бы боялись!".
Владимир Зеленский, справедливо назвавший Россию террористическим государством после налетов на Киев и Кременчуг, сказал в интервью американскому телеканалу NBC: "Один на один с Россией нам сложно. И, наверное, мы не выдержим, поэтому очень важна поддержка Европы и США... Все должны понять, что это не наша война. Не просто война России с Украиной, это война всего цивилизованного мира с РФ, с ее военно-политическим руководством, с ее армией. Мы не сможем одни, и слава богу, что нам помогают".
Cтраны Запада вроде бы постепенно преодолевают страх перед Россией и отказываются от попыток "умиротворить" Путина. На встрече большой семерки в Мюнхене было заявлено, что все эти государства, на которые приходится больше половины мирового ВВП, будут продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь столько, сколько это будет необходимо. Фактически это заявление кладет конец надеждам Москвы на возможный нейтральный статус Украины.
Мадридский саммит НАТО начался с долгожданной договоренности о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Конечно, Эрдоган за отказ от вето получил дорогую цену в виде снятия оружейного эмбарго и согласия двух скандинавских стран оказывать помощь Турции в борьбе с Рабочей партией Курдистана. Но зато НАТО продемонстрировало единство в трудный момент, делая тщетными попытки Путина расколоть этот крупнейший военно-политический блок.
Общую позицию стран НАТО сформулировал премьер-министр Бельгии Александр Де Кро: "Эта война может быть выиграна только на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и украинский народ, чтобы одержать победу на поле боя против российской агрессии".
Если эти слова будут в самое ближайшее время подкреплены делами в виде быстрых и масштабных поставок тяжелых вооружений, то военная победа над агрессором может быть достигнута за сравнительно короткий срок. Затягивание же войны на несколько лет не только принесет новые бедствия народу Украины, но и поставит Запад перед лицом затяжного экономического кризиса. Лучше потратиться сейчас, чем получить долгую войну на истощение.
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