

Фото: Минобороны Украины

В России пропагандистам велели не привлекать внимание к 100-дневному рубежу пресловутой "спецоперации". За сто дней России не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей. Не удалось захватить Киев и Харьков, разбить украинскую армию и создать марионеточное контрправительство Украины. Не удалось даже достичь минимальных целей - полностью занять Донецкую и Луганскую области в их административных границах. Мало того, даже удержание сухопутного коридора в Крым сегодня не выглядит гарантированным.

На 100-й день войны основные бои шли в Северодонецке и на херсонско-бериславском плацдарме. Если в Северодонецке наступают россияне, то под Херсоном - украинцы.

Согласно оценке украинского Генштаба, российская армия уже потеряла почти 31 тысячу убитыми. Сюда не входят потери формирований "ДНР" и "ЛНР", которые, возможно, достигают 10-15 тысяч погибших. Бойцов из "народных республик" российское командование использует как пушечное мясо в еще большей степени, чем собственно российских солдат, да и выучены и вооружены они хуже. В то же время, в отличие от российских регионов, в "ДНР" и "ЛНР" проводится всеобщая мобилизация, так что мужчины там боятся выходить на улицу.

С учетом раненых можно предположить, что Россия уже израсходовала почти все свои войска 1-й линии. Скорее всего, через несколько дней российское наступление в Донбассе будет поставлено на паузу не менее чем на две недели, чтобы получить людские пополнения - как за счет весеннего призыва, так и за счет добровольцев, навербованных среди ранее служивших в армии бывших контрактников. Также будет поставлена боевая техника.

Похоже, у России подходит к концу запас оперативно-тактических ракет, так как в последние недели число ракетных атак уменьшилось. Значительно сократились в последние 10 дней и ежедневные российские потери танков. Это может свидетельствовать в пользу того, что в России истощается запас боеспособных танков, что заставляет снимать с консервации очень старые Т-62.

Вероятнее всего, российское наступление после оперативной паузы возобновится не в районе Северодонецка, даже если город к тому времени еще не будет полностью взят российскими войсками, а в районе Славянска и Краматорска, где уже начала создаваться ударная группировка. Но вряд ли и это будущее наступление принесет Москве какие-то существенные успехи. Российская армия по сути вернулась к тактике Красной Армии времен Великой Отечественной, которая сводится к вытеснению противника с занимаемой территории посредством массированного артиллерийского огня и большого количества пехоты.

Украинское контрнаступление скорее всего последует в конце июля или в августе, в зависимости от того, как быстро поступит в Украину достаточное количество западных вооружений и в какой срок украинские воины сумеют их освоить. Почти наверняка украинцы будут наступать на юге, имея целью ликвидировать сухопутный коридор в Крым, отвоевать азовские порты и выйти к линии соприкосновения на 23 февраля. Нынешние украинские атаки в районе Херсона могут рассматриваться как своеобразная разведка боем перед большим контрнаступлением.

Дальнейший ход войны будет зависеть от результатов этого контрнаступления. Если оно будет иметь лишь частичный успех - например, ВСУ удастся ликвидировать херсонско-бериславский плацдарм и в свою очередь захватить плацдарм в нижнем течении Днепра на восточном берегу, - тогда война, по всей вероятности, примет позиционный и затяжной характер, подобно Корейской войне в 1951-1953 годах.

Успех украинского контрнаступления целиком будет зависеть от количества, качества и скорости западных военных поставок, прежде всего американских. Оптимизм внушает то, что Германия пообещала поставить Украине тяжелое вооружение до конца июня. Не исключено, что в этот пакет помощи войдут 42 танка Leopard 2 A4, которые Швейцария вернула Германии, разрешив экспортировать в другие страны.

Тем временем санкционный потенциал Евросоюза, похоже, почти исчерпан. На согласование шестого пакета санкций ушел почти месяц. Его существенные элементы - нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. Однако эмбарго на сырую нефть будет введено лишь через 6 месяцев, а на нефтепродукты – через 8 месяцев. Что еще важнее, из-под санкций на неопределенный срок выводится нефтепровод "Дружба", что создает путь обхода эмбарго и контрабандных поставок нефти в ЕС. А потери в объеме нефтяного экспорта Россия компенсирует за счет роста цен на энергоносители. Она по-прежнему получает от нефтегазового экспорта около миллиарда долларов в день. Для сравнения - примерно столько стоил потопленный крейсер "Москва". Никаких новых серьезных европейских санкций в перспективе не просматривается, зато в нынешнем пакете заметна пропагандистская составляющая, вроде санкций против Алины Кабаевой или Татьяны Навки, которые никак не ослабляют российский военно-экономический потенциал.

Необходимо залатать дыры в санкционном режиме. Сейчас запрещено поставлять продукцию и технологии военного и двойного назначения компаниям, связанным с российской оборонкой. Но та же продукция благополучно поступает в российские гражданские компании, откуда все равно попадает на военные предприятия и в конструкторские бюро. А без западных технологий и комплектующих почти ни одна российская система сложных вооружений не может быть произведена. Необходимо создать какое-то международное учреждение, вроде существовавшего в годы холодной войны Координационного комитета по экспортному контролю (КОКОМ), который жестко контролировал экспорт в СССР продукции и технологий военного и двойного назначения.