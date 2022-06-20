

Фото: Минобороны Украины

Во время визита в Киев Эмманюэль Макрон наконец вслух сказал об ограничениях, которые страны Запада неофициально ввели на поставки оружия Украине. Утечки в СМИ на эту тему были уже давно. Теперь же французский президент прямо заявил, что из-за опасений быть втянутыми в войну с Россией западные союзники договорились не предоставлять Украине определенные виды вооружений, в том числе боевые самолеты и танки - "это почти официальная позиция НАТО".

Отговорка, прямо скажем, лицемерная, как и прежние аргументы близких к европейским правительствам экспертов, заявлявших, что для освоения современных танков и самолетов украинским военным потребуется слишком много времени и они, дескать, могут не успеть научиться управлять техникой до окончания боевых действий. Теперь о том, что война России с Украиной может продлиться не один год, открыто заявили генсек НАТО, премьер-министр Великобритании и начальник британского Генштаба. В этих условиях военная и экономическая помощь стран Запада Украине должна постоянно увеличиваться и приобрести непрерывный характер. А для этого США и крупнейшие страны Евросоюза должны начать наращивать производство тех видов вооружений, которые уже сегодня необходимы Украине и которые непременно понадобятся ей в будущем. Пока такая перестройка ВПК начинается только в США и планируется в Англии.

Аргументы же о том, что поставка Украине современных танков и самолетов может втянуть НАТО в войну с Россией, насквозь фальшивы. Во время визита в Киев Макрон пообещал дать Украине еще 6 САУ "Сезар" вдобавок к 12 уже предоставленным. Эта 155-миллиметровая установка способна поражать цель на дистанции от 41 до 54 км, то есть вполне может стрелять по российской территории. В то же время танки "Леопард 2" оснащены 120-миллиметровым орудием Rheinmetall L/44 или L/55, которое предназначено для поражения прежде всего танков противника, имеет эффективную дальность, в зависимости от типа боеприпаса, от 4 до 8 км, а лобовую броню современных танков пробивает на дистанции 2-3 км. Предположить, что из "Леопардов" будут обстреливать территорию России, довольно сложно. Здесь разница с "Джавелинами" только в том, что танки могут поражать цель на несколько большей дистанции.

Канцлера Олафа Шольца якобы волнуют исторические ассоциации. Вдруг "Леопарды" в составе колонн украинских войск в один прекрасный день ринутся к Москве, что может напомнить о "Пантерах" и "Тиграх" в 1943 году во время Курской битвы. Вспомним, что даже осенью 1920 года, когда советский Западный фронт был полностью разгромлен под Варшавой, а Юго-Западный фронт весьма основательно потрепан, глава Польши маршал Юзеф Пилсудский и не помышлял о походе на Москву, поскольку не видел приемлемого для Польши правительства, которому можно было передать власть в России, и сознавал, что у поляков нет ресурсов для сколько-нибудь длительной оккупации значительной части российской территории. До такой победы над Россией, какую одержала Польша в Варшавской битве 1920 года, Украине еще очень далеко, но даже в этом случае ни один украинский политик в здравом уме не рискнет начать поход на Москву.

Отказ от поставок Украине современных истребителей из опасений, что они могут поразить цели над российской территорией, противоречит обещаниям поставлять системы ПВО среднего радиуса действия, которые также могут поражать цели в российском воздушном пространстве.

В действительности опасность того, что Россия может начать вести боевые действия на территории той или иной страны НАТО, связана не с теми или иными действиями альянса, которые в Кремле могли бы счесть провокационными, а исключительно с планами Владимира Путина. И любые проявления слабости только увеличивают риск эскалации конфликта. Думаю, на самом деле лидеры Германии, Франции и Италии пытаются ограничить военную помощь Украине потому, что все еще надеются склонить Киев к компромиссу ценой территориальных уступок и ограничения суверенитета, чтобы потом европейцы могли возобновить бизнес с Москвой. Однако подобная политика только разжигает путинский аппетит.

Украине по-прежнему необходимы поставки современных тяжелых вооружений, и как можно скорее. Задача замены советских калибров на натовские становится все более актуальной. Чтобы побудить западных союзников поставлять больше оружия, официальные представители Украины раскрыли потери ВСУ не только в людях, но и в боевой технике. Украинские потери составили до половины всей боевой техники, имевшейся перед российским вторжением. К 17 июня было безвозвратно потеряно около 1300 БМП, 400 танков и 700 артсистем.

Справедливости ради надо заметить, что частично эти потери были возмещены за счет трофеев. Так, только за март украинцы захватили 142 исправных или поддающихся быстрому ремонту танка. Российские потери к 19 июня составили, согласно украинской оценке, 1468 танков, 3577 боевых бронированных машин и 745 артиллерийских систем. Но запасы боевой техники двух стран просто несопоставимы, к тому же в Украине заканчиваются снаряды советских калибров. Это дает российской армии большое превосходство в артиллерии и заставляет ВСУ экономить снаряды. Вероятно, часть снарядов сберегается для будущего контрнаступления. С учетом последних поставок у Украины сейчас (или будет в ближайшее время) не более 200 САУ и буксируемых артустановок калибра 155 мм. Киев требует у западных союзников поставить ему в кратчайшие сроки 500 танков и 1000 артустановок и САУ калибра 155 мм. Все это жизненно необходимо для будущего контрнаступления. Оно должно начаться не позднее середины августа, чтобы успеть достичь сколько-нибудь значимых успехов до наступления распутицы в октябре.

Этого контрнаступления ждет вся Украина, и командование вынуждено будет его провести, даже если не успеет получить все необходимое вооружение с Запада. Если операция закончится хотя бы частичным успехом в виде освобождения Херсона и Мелитополя и создания плацдарма на восточном берегу в низовьях Днепра, это воодушевит украинцев и они с новыми силами продолжат борьбу. Иной сценарий означает катастрофу не только для Украины, но и для всего континента. Чтобы это предотвратить, решение о скорейшей отправке тяжелых вооружений должно быть принято на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

Борис Джонсон после вторичного с начала войны посещения Киева объявил о готовности Британии обучить 10 тысяч украинских военнослужащих за 120 дней. Много это или мало? Для примера: экипаж американской гаубицы М-177 составляет 7 человек, плюс 1 водитель тягача. Таким образом, предлагаемая Джонсоном программа позволила бы обучить экипажи для 1250 американских тяжелых гаубиц, что полностью покрыло бы потребности украинской армии в личном составе для данного вида вооружений. Главное только, чтобы соответствующее оружие было поставлено вовремя.