

Олаф Шольц. Кадр CNN

На 59-й день российско-украинской войны группа германских интеллектуалов и политиков опубликовала в газете Berliner Zeitung, созданной когда-то советской военной администрацией, открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу, в котором прямо призвала к капитуляции Украины.

"Поставляя оружие Украине, Германия и другие страны НАТО де-факто сделали себя стороной войны... Эта жестокая война в сердце Европы ведется за счет украинского народа... Появляется все больше сообщений о военных преступлениях с обеих сторон. Хотя их трудно проверить в сложившихся условиях, можно предположить, что в этой войне, как и в других войнах до нее, зверства будут совершаться и жестокость будет возрастать по мере того, как война будет продолжаться". И ни слова о том, какая из сторон совершает подавляющее большинство военных преступлений.

Шольца пугают "еще одной большой войной, только на этот раз с ядерным оружием, повсеместными разрушениями и концом человеческой цивилизации".

"Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она намного уступает российской и имеет мало шансов на победу в этой войне. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от возможного успеха, будут новые разрушенные города и села и большие жертвы среди украинского населения. Поставки оружия и военная поддержка со стороны НАТО затягивают войну и отдаляют дипломатическое решение", - пишут авторы обращения.

На самом деле украинская армия превосходит российскую в уровне командования и боевой подготовки, а также в уровне мотивированности личного состава - украинцы сражаются за свободу и независимость своей родины, а российские солдаты толком не знают, за что воюют. Также украинская армия имеет качественное, да и количественное превосходство в тех видах оборонительных вооружений, которые поступают из стран НАТО, - это переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы и беспилотники. Кроме того, Украина имеет то преимущество, что получает в оперативном режиме разведывательную информацию от спутниковой группировки НАТО, тогда как Россия такой полноценной группировки не имеет. Российская армия сохраняет значительное количественное превосходство в танках, самолетах, ЗРК средней и большой дальности, а также в оперативно-тактических ракетах. Но и здесь ситуация может измениться, как только страны НАТО решатся на значительные по объему поставки Украине соответствующих вооружений.

Авторы письма дают развернутую программу капитуляции: "Первым и самым важным шагом будет прекращение всех поставок оружия в Украину в сочетании с немедленным прекращением огня, о котором необходимо договориться. Поэтому мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление обещанием переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании. Предложения Москве, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским, - возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и референдумы о будущем статусе республик Донбасса - дают реальный шанс сделать это... Чтобы как можно быстрее остановить дальнейшее массовое разрушение городов и ускорить переговоры о прекращении огня, федеральное правительство должно предложить, чтобы города, находящиеся в настоящее время в осаде, наиболее подверженные риску и до сих пор в значительной степени не разрушенные, такие как Киев, Харьков и Одесса, стали открытыми городами, то есть городами, свободными от войск".

В общем, приводятся все основные тезисы российской пропаганды. Среди 18 подписантов - писательница и журналистка Даниэла Дан, певец Александр Векер, трое бывших депутатов Бундестага - Энтье Фольмер ("Зеленые", участница "Петербургских диалогов"), Норман Пех и Люк Йохимсен (партия "Левые", известная пророссийской направленностью), а также действующий член "комитета по ценностям" правящей Социал-демократической партии Германии политолог и экономист Ганс Миссельвиц.

Теперь представим себе, что дело происходит на 59-й день Великой Отечественной войны, 19 августа 1941 года. К тому времени германские войска уже заняли Смоленск и Таллинн и, прорвав Лужский рубеж обороны и отразив советский контрудар под Старой Руссой, начали наступление на Ленинград. Одновременно в Украине они начали маневр на окружение основных сил Юго-Западного фронта в районе Киева. В то же время Красная армия все еще героически обороняет Одессу и готовится начать контрнаступление в районе Ельни. США и Англия уже объявили о поддержке Советского Союза в отражении гитлеровской агрессии и готовятся резко нарастить поставки Красной Армии вооружений, боевой техники и стратегических материалов.

И в этот момент в США, где все еще сильны изоляционистские настроения и есть немало противников коммунизма, в одной из крупных газет, например, в The Washington Post, публикуется открытое письмо президенту Франклину Рузвельту бывших и действующих сенаторов и конгрессменов, журналистов и лидеров общественного мнения из числа мастеров культуры, вроде Чарли Чаплина и Теодора Драйзера:

"Поставляя оружие России, Соединенные Штаты уже де-факто сделали себя стороной войны. Эта жестокая война в сердце Европы ведется за счет русского и других народов СССР. Поступает все больше сообщений о военных преступлениях с обеих сторон. Хотя их трудно проверить в сложившихся условиях, можно предположить, что в этой войне, как и в других до нее, будут совершаться зверства и что жестокость будет возрастать по мере того, как война будет продолжаться. Если не остановить нынешнее развитие событий, то война будет становиться все масштабнее и будут использованы невиданные доселе средства разрушения, грозящие концом человеческой цивилизации. Несмотря на сообщения об успехах Красной Армии, она намного уступает вермахту и практически не имеет шансов на победу в этой войне. Ценой длительного военного сопротивления русских, вне зависимости от того, будет ли оно успешным, станут новые разрушенные города и села и большие жертвы среди населения. Поставки оружия и военная поддержка со стороны США затягивают войну и отдаляют дипломатическое решение. Первым и самым важным шагом будет прекращение всех поставок оружия в СССР в сочетании с немедленным прекращением огня, о котором необходимо договориться. Мы призываем правительства США и Великобритании прекратить поставки оружия Красной Армии и призвать правительство Сталина прекратить военное сопротивление, пообещав переговоры о прекращении огня и политическом урегулировании. Чтобы как можно быстрее остановить дальнейшее массовое разрушение городов и ускорить переговоры о прекращении огня, американское правительство должно предложить, чтобы города, наиболее подверженные риску и до сих пор в значительной степени не разрушенные, такие как Москва, Киев и Ленинград, стали открытыми городами, то есть городами, свободными от войск".

Можно представить, как отреагировали бы на такое письмо в Москве. Но вот какой-то резкой реакции Шольца на капитулянтское обращение не последовало. А коллеги по партии до сих пор не осудили Миссельвица за открытое предательство Украины.

Хотя в целом общественное мнение Германии на стороне Украины, сам факт публикации в германской газете, пусть и не самой влиятельной, пророссийского письма показателен. Путин не отказался от борьбы за Германию, чтобы через нее попробовать развалить НАТО и Евросоюз. Но российские пропагандисты, тиражирующие "письмо восемнадцати", кажется, не понимают, что и в Германии, и в других европейских странах, если проводить аналогии со Второй мировой, именно Украина ассоциируется с Советским Союзом, подвергшимся германской агрессии в июне 41-го, а путинская Россия ассоциируется с нацистской Германией.

"Письмо восемнадцати" и другие мероприятия пророссийских сил, вроде автопробегов "в защиту России", направлены на сокращение поставок оружия Украине и срыв санкций. Сейчас в практической плоскости встает вопрос о шестом пакете санкций Евросоюза против России, который в той или иной форме должен будет включать в себя нефтяное эмбарго. Эмманюэль Макрон выиграл выборы и теперь более свободен в принятии этого непопулярного решения. Но скорее всего эмбарго окажется далеко не полным и сильно растянутым по времени. Между тем опыт показывает, что такого рода эмбарго бывает эффективным только тогда, когда оно вводится быстро и сразу же перекрывает все возможные лазейки для его обхода, иначе страны, против которых оно направлено, успевают научиться его обходить. Так, российские танкеры уже начали ставить отметку "пункт назначения неизвестен", чтобы их было сложнее отследить. А затем российская нефть смешивается с латвийской или туркменской - тем самым скрывается ее происхождение. В результате, несмотря на все ограничения, в апреле экспорт российской нефти через европейские порты вырос с 1,3 до 1,6 млн баррелей в день. Если есть устойчивый спрос, эмбарго всегда можно будет обойти.

Главным тормозом введения нефтяного эмбарго остается Германия, больше других стран ЕС зависящая от российской нефти, и она же тормозит поставку вооружений Украине. Концерн Rheinmetall вторично попросил разрешения поставить Киеву 88 танков "Леопард 1", но Шольц все не дает зеленый свет, хотя бундесверу эти танки не нужны - они были сняты с вооружения еще в 2010 году.

Позиция Германии в отношении военных поставок Украине напрямую связана с зависимостью германской экономики от российских энергоносителей. Если страны ЕС дозреют до полного энергетического эмбарго, Берлин будет более решителен и в вопросе поставок оружия.